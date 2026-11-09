Kaj vprašati ponudnika oblaka, preden mu zaupate poslovne podatke?

Pomembno je tudi, kdo lahko dostopa do poslovnih podatkov, kdo prevzame odgovornost ob težavah, kako hitro lahko obnovimo delovanje in kako bomo podatke prenesli drugam, če se odločimo za zamenjavo ponudnika.

Poslovni podatki so temelj vsakodnevnega dela vsakega podjetja. Ko jih podjetje preseli v oblak, je treba skrbno izbirati okolje za svoje dokumente, aplikacije in poslovne procese. Pogovor s ponudnikom naj presega tehnične zmogljivosti in cenik. V ospredju naj bodo konkretni odgovori, podprti z dokazili in jasno zapisanimi dogovori. Tudi strokovne smernice za varnost oblaka poudarjajo, da je treba preveriti tako ponudnikove varnostne ukrepe kot obveznosti uporabnika storitve.

Kdo lahko dostopa do podatkov?

Prvo vprašanje naj bo preprosto: kje bodo naši podatki in kdo bo imel dostop do njih? Preverite lokacije hrambe, obdelave in varnostnih kopij ter vlogo morebitnih podizvajalcev. Zanimajo naj vas tudi skrbniški dostopi: kdo jih odobri, kako so omejeni in ali se njihova uporaba beleži.

Vprašajte, ali je mogoče vključiti večfaktorsko preverjanje pristnosti, pravice prilagoditi posameznim delovnim mestom in dostop ob odhodu zaposlenega hitro ukiniti. Pomembno je tudi, kdo upravlja šifrirne ključe. Lokacija podatkov je del odgovora, ne pa nadomestilo za nadzor nad dostopi.

Kje se konča ponudnikova odgovornost?

Prehod v oblak ne pomeni, da podjetje vse naloge varovanja preda ponudniku. Razmejitev je odvisna od izbrane storitve, zato zahtevajte jasen pregled: kdo skrbi za infrastrukturo, posodobitve, nastavitve, uporabniške pravice in varnostne kopije?

Dogovor naj opredeli tudi ravnanje ob incidentu. Koga pokličete, kdo vodi odpravljanje težave in kako boste obveščeni? Pri dogovoru o ravni storitve, imenovanem SLA, preverite razliko med odzivnim časom podpore in časom odprave napake. Splošna obljuba o zanesljivosti ne more nadomestiti merljivih obveznosti.

Kako boste obnovili poslovanje?

Ponudnika vprašajte, koliko časa lahko traja obnova in koliko zadnjih podatkov bi lahko ob izpadu izgubili. Odgovora primerjajte s potrebami svojega poslovanja: kar je sprejemljivo za arhiv dokumentov, morda ni za sistem, od katerega je odvisna prodaja.

Zahtevajte pojasnilo, kako so varnostne kopije zaščitene, kako pogosto se preverja njihova uporabnost in kdo izvede obnovo. Smiselno se je vnaprej dogovoriti tudi za preizkus obnove. Za odločitev ni dovolj vedeti, da kopija obstaja; pomembno je, ali lahko z njo pravočasno znova vzpostavite delo.

Kaj se zgodi, če želite ponudnika zamenjati?

O koncu sodelovanja se pogovorite že pred njegovim začetkom. Zahtevajte jasne pogoje za izvoz podatkov: v kakšni obliki jih prejmete, koliko časa bo prenos trajal, kakšno pomoč boste dobili in kolikšni stroški lahko nastanejo.

Preverite tudi prenos aplikacij, nastavitev in drugih odvisnosti, ne le datotek. Dogovorite se, kako bo med selitvijo zagotovljeno delovanje ter kdaj in kako bo potrjen izbris preostalih kopij. Možnost odhoda naj bo izvedljiv načrt, ne zgolj pogodbena možnost.

Zaključni seznam za odločitev

Pred podpisom pogodbe preverite štiri ključne točke:

Dostop: Vemo, kje so podatki, kdo lahko dostopa do njih in kako dostop nadzorujemo.

Vemo, kje so podatki, kdo lahko dostopa do njih in kako dostop nadzorujemo. Odgovornosti: Jasno je zapisano, kaj zagotavlja ponudnik in kaj mora urediti naše podjetje.

Jasno je zapisano, kaj zagotavlja ponudnik in kaj mora urediti naše podjetje. Obnova: Dogovorjeni so roki, sprejemljiva izguba podatkov in preverjanje obnove.

Dogovorjeni so roki, sprejemljiva izguba podatkov in preverjanje obnove. Zamenjava ponudnika: Poznamo postopek prenosa, stroške, podporo in pogoje izbrisa.



Takšna vprašanja naj bodo izhodišče tudi pri izbiri suverenega oblaka. Telekom Slovenije pri svojih rešitvah izpostavlja lastniško infrastrukturo, gostovanje podatkov v Sloveniji in podporo v slovenskem jeziku 24 ur na dan. Pred izbiro pa naj podjetje preveri, kako se te prednosti odražajo v konkretni ponudbi in pogodbi. Zaupanje v oblak se začne z jasnimi odgovori.

Celovita podpora, od prvih vprašanj do delujoče rešitve

V Telekomu Slovenije vam zagotavljamo vse, kar potrebujete za premišljen prehod v oblak in njegovo dolgoročno upravljanje. Naši strokovnjaki vas spremljajo od analize potreb in načrtovanja rešitve do migracije podatkov, preverjanja delovanja ter upravljanja in podpore. Z lastno infrastrukturo v Sloveniji in tehnično podporo v slovenskem jeziku 24 ur na dan zagotavljamo okolje za različne poslovne potrebe.

Pogovor začnimo pri vprašanjih, ki so pomembna za vaše podjetje: kdo potrebuje dostop do podatkov, kako razmejiti odgovornosti, kako hitro morate po izpadu obnoviti delo in kaj potrebujete za morebitni prenos v drugo okolje. Tako boste lažje izbrali rešitev, ki ustreza vašim poslovnim procesom, in vedeli, kaj lahko pričakujete od svojega ponudnika.

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