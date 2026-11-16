Kako bo videti običajno slovensko podjetje čez dve leti?

Predstavljajmo si običajno slovensko proizvodno podjetje s približno 30 zaposlenimi. Piše se leto 2028. Delovni dan se je komaj začel, ko vodja proizvodnje na računalniku prejme opozorilo, da eden od strojev kaže prve znake okvare. Stroj sicer še deluje povsem normalno, vendar je umetna inteligenca na podlagi podatkov o temperaturi in vibracijah zaznala odstopanja, ki bi lahko napovedovala težave. Vzdrževalna ekipa zato pravočasno načrtuje pregled in zmanjša tveganje za nepričakovan zastoj proizvodnje.

Medtem v prodajni oddelek prispe povpraševanje novega kupca z obsežno tehnično dokumentacijo. Umetna inteligenca pregleda zahteve, jih primerja s ponudbo podjetja in pripravi osnutek, ki ga prodajnik le še preveri in dopolni. Tudi v računovodstvu je manj ročnega dela, saj sistem samodejno pregleduje prispele račune, jih primerja z naročilnicami in zaposlenega opozori le na morebitna neskladja.

Takšno podjetje je za zdaj še namišljeno, vendar se rešitve umetne inteligence, ki bi omogočale takšen način dela, razvijajo že danes. Podjetja vse bolj prepoznavajo možnosti, ki jih prinaša umetna inteligenca, hkrati pa iščejo načine, kako jo vključiti v svoje poslovne procese. Tem potrebam sledi tudi Telekom Slovenije, ki razvija UI-oblak, s katerim želi zmogljivo računalniško infrastrukturo približati slovenskim podjetjem in razvijalcem naprednih rešitev.

Kaj bi lahko umetna inteligenca naredila za vas? Odkrijte možnosti uporabe UI v svojem podjetju. Dogovorite se za brezplačen posvet.

S pomočjo umetne inteligence lahko podjetja avtomatizirajo ponavljajoča se administrativna opravila in zaposlenim prihranijo dragoceni čas. FOTO: Depositphotos

Kaj se bo skrivalo v ozadju takšnega podjetja?

Da bi si lažje predstavljali, kako bi takšno podjetje delovalo, poglejmo, kaj se skriva za posameznimi opravili, ki jih prevzema umetna inteligenca. Opozorilo o morebitni okvari stroja, samodejna priprava ponudbe ali preverjanje računov namreč temeljijo na različnih tehnologijah in zahtevajo ustrezno povezavo s poslovnimi sistemi podjetja.

Vse se začne pri podatkih, ki jih podjetje že ima, pa naj gre za informacije o delovanju strojev, pretekla naročila ali poslovne dokumente. S pomočjo umetne inteligence lahko te podatke bolje izkoristi in jih uporabi za hitrejše, učinkovitejše delo. Pri tem mu lahko pomagajo specializirana tehnološka podjetja, ki razvijejo ustrezne rešitve, jih prilagodijo njegovim potrebam in povežejo z obstoječimi poslovnimi sistemi. Da lahko vse to nemoteno deluje, pa je potrebna tudi ustrezna računalniška infrastruktura. Zahtevnejše rešitve umetne inteligence namreč potrebujejo veliko računske moči, nakup in vzdrževanje takšne opreme pa sta za marsikatero podjetje prevelik zalogaj. Telekom Slovenije zato razvija UI-oblak, ki bo razvijalcem in ponudnikom rešitev omogočal dostop do zmogljive računalniške infrastrukture, ne da bi morali vanjo vlagati sami.

V našem namišljenem podjetju bi tako tehnološki partnerji poskrbeli za razvoj rešitev umetne inteligence in njihovo prilagoditev vsakodnevnemu delu, Telekom Slovenije pa bi zagotovil računalniško infrastrukturo za njihovo delovanje. Podjetje bi se lahko zato posvetilo predvsem temu, kako z umetno inteligenco izboljšati svoje poslovanje.

Za umetno inteligenco ni treba zgraditi lastnega podatkovnega centra

Da bi lahko takšna podjetja v bližnji prihodnosti zares delovala na način, kot smo ga opisali, bo pomembno vlogo odigral tudi Telekom Slovenije, ki želi zmogljivosti umetne inteligence približati slovenskim podjetjem. Svoj obstoječi suvereni javni oblak zato nadgrajuje z zmogljivimi grafičnimi procesorji (GPU), ki omogočajo delovanje zahtevnejših modelov umetne inteligence. Kaj to pomeni v praksi? Nastaja UI-oblak, v katerem bodo lahko predvsem razvijalci in ponudniki rešitev umetne inteligence uporabljali računsko moč glede na svoje potrebe in na tej infrastrukturi razvijali storitve za podjetja.

David Bevc, vodja IT- in oblačnih storitev za trg pri Telekomu Slovenije. FOTO: Neža Kralj

Prednost takšnega pristopa je tudi v prilagodljivosti. Podjetje, ki želi preizkusiti novo rešitev umetne inteligence, na začetku pogosto še ne ve, koliko računske moči bo potrebovalo in kako zahtevna bo njena uporaba. Z uporabo oblaka lahko najprej preveri, kako se rešitev obnese v praksi, nato pa njeno uporabo postopoma širi glede na svoje potrebe. Prav na to je v Delovem podkastu Tehnološki velikani opozoril. Pojasnil je, da podjetja pogosto težko ocenijo, koliko procesorske moči bodo potrebovala za svoje modele. Telekomov UI-oblak jim bo omogočal, da te potrebe najprej preverijo z uporabo skupne infrastrukture, pozneje pa se lahko odločijo tudi za razvoj lastnega okolja.

Telekom načrtuje tudi postopno širjenje ponudbe. Poleg računske moči in prostora za obdelavo podatkov razvojne usmeritve vključujejo še dostop do pripravljenih modelov umetne inteligence in aplikacijskih rešitev, ki bi jih lahko tehnološki partnerji prilagajali potrebam svojih naročnikov. Tako bi podjetja lažje prišla do uporabnih orodij, tudi če sama nimajo potrebnega znanja in opreme za njihov razvoj.

Pomembno vlogo ima pri tem tudi suverenost. Telekomov UI-oblak nastaja kot nadgradnja obstoječega suverenega javnega oblaka, ki omogoča shranjevanje in obdelavo podatkov v Sloveniji. Podjetja bodo tako lahko razvijala in uporabljala rešitve umetne inteligence v lokalnem okolju, kjer bodo imela večji nadzor nad svojimi podatki in njihovim upravljanjem. To je še posebej dragoceno za organizacije, ki pri svojem delu uporabljajo občutljive poslovne informacije, razvojno dokumentacijo ali lastno strokovno znanje.

UI-oblak bo razvijalcem omogočal dostop do računske moči brez velikih začetnih naložb v lastno računalniško infrastrukturo. FOTO: Depositphotos

Prihodnost slovenskih podjetij se oblikuje že danes

Telekom Slovenije načrtuje, da bo prve zmogljivosti svojega UI-oblaka uporabnikom ponudil v prvi polovici leta 2027, nato pa jih bo glede na potrebe trga postopoma nadgrajeval. Pri razvoju uporabnih rešitev bo pomembno predvsem sodelovanje z razvijalci in tehnološkimi partnerji, ki bodo na njegovi infrastrukturi ustvarjali storitve za različne dejavnosti.

Podjetja, ki bodo znala prepoznati priložnosti za izboljšave in poiskati ustrezne partnerje, bodo lahko te možnosti postopoma prenesla tudi v svoje poslovanje.

Kako bi lahko umetna inteligenca pomagala vašemu podjetju? Razmišljate o uporabi umetne inteligence pri svojem poslovanju ali razvoju novih rešitev? S strokovnjaki Telekoma Slovenije se lahko posvetujete o možnostih uporabe suverene oblačne infrastrukture in načrtovanega UI-oblaka. Rezervirajte brezplačen posvet o suverenem oblaku.

Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.