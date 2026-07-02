Kako do varne superinteligence

Če problem nadzora pri razvoju superinteligence ne bo ustrezno rešen, se človeštvo lahko hitro znajde v vlogi goril.

V zadnjem času smo priča bliskovitemu vzponu umetne inteligence (UI). Pojav superinteligence, ki je še pred kratkim zvenel kot znanstvena fantastika, je po mnenju številnih strokovnjakov vse bliže. Anthropic, tehnološki velikan, znan po produktu claude, glasno poziva k usklajeni zaustavitvi razvoja najmočnejših modelov UI. Ti namreč postajajo vse bolj sposobni lastnega izboljševanja, kar lahko vodi do izgube nadzora človeštva nad nečim, kar lahko postane bistveno inteligentnejše od ljudi. Kako si znanstveniki in glavni akterji razvoja umetne inteligence predstavljajo razvoj dogodkov? Pregledali bomo ključne ideje in koncepte ter skušali odgovoriti na vprašanje, kako lahko kot človeštvo dosežemo scenarij varne superinteligence in ugoden razplet za ljudi. To je morda najpomembnejši izziv ...