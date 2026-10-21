Kako govorimo Slovenci?

Kako danes govorimo Slovenci? Katere besede, izraze in oblike besed uporabljamo v vsakdanjih pogovorih? In kaj bodo iz našega govora o današnjem življenju lahko razbrali prihodnji rodovi? Na ta vprašanja bodo skušali odgovoriti raziskovalci mariborske Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI), kjer razvijajo portal Govorjena slovenščina.

Na portalu zbirajo posnetke avtentičnega vsakdanjega govora. Pri tem lahko sodeluje vsak, ki govori slovensko. Zbrani posnetki bodo pomagali ohranjati jezikovno raznolikost, omogočali raziskovanje sodobne slovenščine in podpirali razvoj govornih tehnologij ter umetne inteligence za slovenski jezik, so sporočili s fakultete.

»Govor je naša prva, najbolj naravna in spontana oblika komunikacije, kljub temu pa raziskave jezika večinoma temeljijo na pisnih besedilih. Za raziskovanje govora so potrebne velike količine avtentičnih posnetkov, ki omogočajo vpogled v to, kakšno slovenščino dejansko uporabljamo,« je pojasnila vodja projekta na UM FERI izr. prof. dr. Darinka Verdonik.

Vsakdanji govor ni le sredstvo sporazumevanja, temveč tudi pomemben del nesnovne kulturne dediščine. V besedah, izrazih, načinih pripovedovanja in pogovarjanja se odražajo življenje, navade in vrednote nekega časa. Velik del te dediščine izgine, ne da bi bil kadarkoli zabeležen, so dodali na fakulteti. Posnetki današnjih pogovorov bodo zato dragocen vir tudi za prihodnje generacije, ki bodo lahko prisluhnile temu, kako smo govorili in o čem smo se pogovarjali.

Pomemben del pobude je vključevanje širše javnosti v raziskovalni proces. Na portalu Govorjena slovenščina lahko govorci slovenščine oddajo posnetke sproščenih pogovorov, pripovedi, razlag in drugih oblik vsakdanjega govora. Raziskovalci želijo zbrati čim bolj raznoliko gradivo, zato vabijo k sodelovanju govorce vseh generacij, iz različnih krajev Slovenije in zamejstva ter po svetu. Za snemanje zadostuje pametni telefon.

Zbrani posnetki ne bodo namenjeni zgolj arhiviranju. Raziskovalci jih bodo obdelovali, zapisovali in jezikoslovno označevali ter tako ustvarjali govorne vire, ki bodo omogočali sistematično preučevanje govorjene slovenščine. Takšne zbirke omogočajo raziskovanje razlik med narečji in generacijami, posebnosti spontanega pogovarjanja, razvoja jezika ter povezav med jezikom in družbo. Dragocene so tudi za preučevanje otroškega govora, govorne komunikacije in drugih vidikov človekovega sporazumevanja.

Posnetki pa so pomembni tudi za razvoj sodobnih tehnologij. Da bi lahko sistemi za samodejno zapisovanje govora in druga orodja umetne inteligence dobro delovali tudi v slovenščini, morajo biti razviti in preizkušeni na raznolikih primerih dejanskega govora. Posebej pomembno je, da ne poznajo le knjižne slovenščine, temveč tudi različne načine govorjenja, s katerimi se srečujemo v vsakdanjem življenju.