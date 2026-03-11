Kako iz Ljubljane pomagajo razumeti amazonski pragozd

Evropa se ponaša z nekaterimi najboljšimi sateliti za opazovanje našega planeta: v programu Evropske vesoljske agencije (Esa) FutureEO so na znanstvenih satelitih Earth Explorer v preteklih letih zaživele številne inovacije, s katerimi smo površje, oceane in ozračje spoznali v novi luči. Aprila lani je v orbito poletel edinstveni satelit Biomass. Po obdobju natančnih umerjanj je januarja začel zbirati in pošiljati znanstvene podatke, ki so prosto dostopni.

Pri analizi podatkov in pri izobraževanju sodelujejo tudi na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo (FGG UL), kjer so nedavno z Eso pripravili mednarodno poletno šolo za področje daljinskega zaznavanja, radarske polarimetrije in napredne obdelave podatkov SAR.