Kako je človek udomačil nevarno bakterijo in ustvaril botoks

Bakterija Clostridium botulinum se ponaša z najmočnejšim strupom na svetu. Proizvaja močan nevrotoksin, imenovan botulinski toksin (BoNT), ki napade živčni sistem. Že nekaj nanogramov je dovolj, da ubije odraslega človeka. Blokira sproščanje acetilholina na živčno-mišičnih stikih, zato sledi ohromelost, smrt nastopi zaradi odpovedi dihalnih mišic.

A človeku je to nevarno bakterijo uspelo udomačiti, da deluje po njegovi volji. V več kot 90 letih, kar je eden najdlje trajajočih primerov gojenja mikroorganizmov pod stalnim človeškim nadzorom, je raziskovalcem uspelo divji mikroorganizem spremeniti v učinkovino za medicinske, vojaške in kozmetične izdelke, najbolj je seveda znan botoks.

Toksin je bil prvič identificiran v Nemčiji konec 18. stoletja kot vzrok zastrupitve s hrano zaradi nepravilno pripravljene klobase (lat. Botulus). Z eksperimenti na živalih in na sebi je nemški zdravnik Justinius Kerner kot prvi domneval, da je vzrok za zastrupitev biološki toksin, ki deluje na živčne signale in povzroča odpoved več organov.

Samo bakterijo Clostridium botulinum pa je leta 1895 kot prvi izoliral belgijski bakteriolog Émile Pierre van Ermengem. Bakterijo je odkril med preiskavo zastrupitev s hrano v Belgiji, ko so ljudje umrli po zaužitju šunke. Sprva se je bakterija imenovala Bacillus botulinus.

Hermann Sommer iz ZDA pa je izoliral prvo obliko botulinskega toksina tipa A (BoNT-A). Obstaja več vrst botulinskih toksinov, med katerimi je tip A najmočnejši. Gre za polipeptide, sestavljene iz več kot tisoč med seboj povezanih molekul aminokislin.

Bakerija Clostridium botulinum FOTO: Shutterstock

»Udomačevanje« nevarne bakterije se je začelo v vojski, ki je v strupu videla odlično biološko orožje. Ameriška vojska je leta 1942 vzpostavila eno samo linijo Clostridium botulinum skupine I, imenovano Army Hall A (AHA), iz katere se je kasneje razvil sev Hall A-hyper (HAH), ki se široko uporablja za farmacevtsko proizvodnjo botulinskega toksina, je zapisano v študiji, objavljeni v reviji Proceedings of the National Academy of Sciences.

Avtor študije Paul Keim s sodelavci je analiziral več kot tisoč genomov bakterije, da bi identificirali najbližje sorodnike seva AHA in določili skupnega prednika med divjo bakterijo in udomačenim sevom. V več kot 90 letih neprekinjenega gojenja v laboratorijih in industrijskih posodah je sev tako postopoma pridobil posebne lastnosti, ki jih je oblikovala selekcija, tako namerna kot nenamerna. Divji sevi bakterije proizvajajo toplotno odporne spore, da bi preživele v težkih pogojih, sev AHA pa je to sposobnost izgubil.

Primerjava najbližjih prednikov s sedanjimi sevi je razkrila več kot sto genetskih razlik. Raziskovalci so odkrili tudi nesmiselno mutacijo v genu mutS, ki je odgovoren za popravljanje DNK, kar je povzročilo hipermutatorski fenotip, ki je pospešil stopnjo mutacij in povečal genetsko raznolikost. »Sklepa se, da se je ta dogodek zgodil v zgodnji fazi udomačitve linije in da je očitno spodbudil razvoj lastnosti, prilagojenih laboratorijskim pogojem,« je zapisano v študiji.

»Ugotovitve kažejo, kako lahko laboratorijski pogoji, industrijska selekcija in spreminjajoče se stopnje mutacij oblikujejo bakterijsko evolucijo ter ponujajo splošen okvir za razumevanje udomačitve in laboratorijske prilagoditve v mikrobnih sistemih,« so poudarili avtorji.

S primerjavo genoma AHA z genomom njegovih najnovejših skupnih prednikov iz najbližje divje linije – BrDuraA, ATCC19397 in X58540 – so identificirali 46 točkovnih mutacij, 44 majhnih vstavitev ali izbrisov, kromosomsko preureditev ter izgubo več kot 80 genov. Da bi spremljali stopnje mutacij, ne da bi naravna selekcija vplivala na rezultate, je ekipa gojila deset ločenih linij AHA v desetih generacijah ter 20 linij divjega seva. Sekvenciranje DNK iz teh linij v vmesnih in končnih točkah jim je omogočilo natančno merjenje stopnje in vrst genetskih napak, ki so se pojavile med celično delitvijo.

Sev je razvil tudi mutacijo v genu mutS, ki je skrajšala beljakovino za popravljanje DNK na le devet odstotkov njene normalne dolžine, s čimer je popolnoma onemogočila njeno sposobnost popravljanja neskladij. Brez popravljanja DNK so se stopnje točkovnih mutacij ter vstavitev in izbrisov pri tem sevu strmo povečale.

Ti izsledki razkrivajo osnovne evolucijske procese, ki spreminjajo bakterijske genome, ko jih ljudje sčasoma nadzorujejo. Avtorji študije menijo, da to ponuja splošen okvir za razumevanje udomačevanja in laboratorijske prilagoditve mikroorganizmov.

Lastnost omrtvičenja tkiv je ključna za klinično uporabo botulinskega toksina v kozmetičnem botoksu. Ciljno usmerjene injekcije majhnih količin toksina preprečijo delovanje določenih mišic in tako sprostijo mišice, ki bi sicer povzročale gubasto kožo. Uporablja se tudi pri vrsti kliničnih stanj, na primer za paralizo mišic, ki bi brez zdravljenja povzročile škiljenje.