Kako je nova funkcija omrežja x razkrila resnico

Na družbenem omrežju x, nekdanjem twitterju, so v petek, 21. novembra, lansirali nekaj svežih funkcij, med njimi podatek o geografski lokaciji lastnikov uporabniških računov. Novost je pokazala, da za množico politično zelo angažiranih profilov, ki so se izdajali za Američane, pravzaprav stojijo osebe iz tujine, predvsem Azije, Afrike in vzhodne Evrope.

V novem zavihku »About this account« najdemo podatke o tem, kdaj je bil uporabniški račun ustvarjen, kolikokrat mu je bilo spremenjeno ime, predvsem pa – v kateri državi je njegov lastnik in kako dostopa do platforme, ali po spletu ali prek telefonske aplikacije. Ravno ti postavki sta začeli nemudoma buriti duhove, kajti številni uporabniki, ki so se dotlej pridušali, da so »ameriški patrioti, ki ljubijo Boga in domovino«, so imeli navedene sila zanimive lokacije. Profil Ivanka Trump News, z več kot milijonom sledilcev, je kazal na Nigerijo. Maga Nation, s približno štiristo tisoč sledilci, je očitno upravljal nekdo iz vzhodne Evrope.