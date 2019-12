FOTO:Kako je Wise postal Neowise

Začetek odprave

14. december 2009



Naloga

iskanje bližnjih asteroidov in kometov



Orbita

na višini od 488 do 494 km



Teža

661 kg

Te dni mineva deset let, odkar se je v nizko zemeljsko orbito utiril Nasin infrardeči raziskovalec Wise. Njegova glavna naloga je bila v spektru infrardeče svetlobe natančneje proučevati galaksije, zvezde, asteroide in komete. Deloval je deset mesecev, do februarja 2011, ko so prenos podatkov ugasnili.Po opravljeni nalogi so plovilo dali v stanje hibernacije, a le do konca leta 2013, ko so ga reaktivirali, preimenovali v Neowise in mu dali novo nalogo. Satelit zdaj išče tako imenovane bližnjezemeljske objekte, torej asteroide in komete, ki so v naši soseščini, ali povedano drugače, od nas so oddaljeni le 1,3 astronomske enote (AE pa je približna razdalja med Soncem in Zemljo). Nekatere izmed njih uvrščajo med potencialno nevarne objekte, ki bi ob trku z našim planetom povzročili precej škode. Nevarneži so razporejeni po oddaljenosti od Zemlje in velikosti.Reciklirani satelit je v petih letih postregel s kar 95 milijardami meritev asteroidov, kometov, zvezd in galaksij. Na prvi odpravi je Wise mapiral celotno nebo v infrardeči svetlobi. Neowise pa je med drugim odkril prvi in za zdaj edini asteroid iz skupine trojancev, ki okoli Sonca kroži v isti orbiti kot Zemlja. Trojanski asteroidi so tisti, ki si orbito delijo z enim izmed planetov, večina z Jupitrom. Na odpravi so odkrili okoli 35.000 novih nebesnih teles.