Kako koronavirus najde ključ za celico

Zadnje tedne se novi koronavirus, ki so ga pri ljudeh prvič opazili decembra lani v kitajskem mestu Wuhan, hitro širi po svetu in na začetku meseca je dosegel tudi naše kraje. Na Kitajskem so se razmere zaradi strogih ukrepov, kot kaže, začele umirjati, žal pa so se žarišča novih okužb preselila v Iran, Južno Korejo in severno Italijo. Čeprav smo razmeroma dobro obveščeni o pravilih vedenja, s katerimi širjenje virusa lahko upočasnimo, je manj znanega o tem, kaj sploh so virusi, kako okužijo človeške celice in kako se v njih razmnožujejo. Virusi so zelo nenavadni mikroorganizmi, saj so iznašli način, kako ...