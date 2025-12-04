Kako Luna vidi nas

Februarja bo četverica astronavtov z mogočno raketo SLS poletela na desetdnevno potovanje okoli Lune v odpravi Artemis 2. Gre za predpripravo na odpravo, v kateri bo človek znova stopil na Luno. Na ta veliki korak se poleg ZDA pripravlja tudi Kitajska in mnogi se sprašujejo, kateri državi bo v 21. stoletju uspelo prej.

Nazadnje je človek – natančneje astronavta Eugene Cernan in Harrison Jack Schmitt – stal na Luni decembra 1972. Med devetimi odpravami Apollo je 24 astronavtov (vsi so bili Američani) odpotovalo proti Luni, 12 od njih jih je po njej hodilo. Od tam so pogledali proti domu. Le ti so z lastnimi očmi videli, kako Luna »vidi« Zemljo.

To simbolično vprašanje, ki opozarja na nujnost gledanja nas samih in sveta z različnih zornih kotov, so si zastavljali ustvarjalci miniaturne knjige Moon Bound (v prevodu Namenjena na Luno), ki bo prav tako prihodnje leto potovala proti Luni in na njenem površju predvidoma tudi pristala. Kot poudarjajo ustvarjalci, smo »vso človeško zgodovino z Zemlje gledali proti Luni, ves ta čas pa tudi Luna gleda nas, zato bi bilo zanimivo vedeti, kako Luna vidi Zemljo«.

Kubični centimeter velika knjiga Moon Bound bo predvidoma prihodnje leto potovala na površje Lune. FOTO: Art And Such Evan

Knjiga, velika le kubični centimeter, tesno povezuje znanost in umetnost. Gre za projekt nevladne kulturne fundacije Moon Gallery s sedežem na Nizozemskem, ki od leta 2018 gradi platformo za sodelovanje strokovnjakov s področja vesolja in umetnosti. Knjižica je nastala na povabilo podjetja Life­Ship, ki se posveča vesoljskim odpravam, pri njenem oblikovanju pa se je združilo 48 umetnikov z vsega sveta – od slovenskihin

»Gre verjetno za eno najmanjših knjig na svetu, gotovo pa za najmanjšo, ki bo poletela na Luno. Projekt vodi in usmerja fundacija Moon Gallery, ki je že pred dvema letoma poslala prvo mini umetniško zbirko na Mednarodno vesoljsko postajo, kjer je bila skoraj eno leto predmet testiranja leč kamer v mikrogravitaciji,« je pojasnila Eva Petrič in spomnila, da je v tej zbirki tudi njen »tattoo pečat Zemljana« in vonj »Podatkovna banka emocij«. Šlo je za projekta, za katera je dobila navdih med sodelovanjem na simulirani lunarni misiji pri Evropski vesoljski agenciji leta 2015.

»Fundacija Moon Gallery se kot ena redkih že vrsto let ukvarja z idejo kanaliziranja umetniških sporočil v vesolje, zato ni bilo presenetljivo, da se je nanjo obrnilo podjetje LifeShip, da lahko na Astrolabovem roverju Flip na Luno pošljejo mini umetniški objekt v velikosti kubičnega centimetra,« je dejala umetnica in nadaljevala, da so se kustosinje fundacije Anna Sitnikova, Elizaveta Glukhova in Barbara Brownie zato znašle v težavah. »In sicer, kako izbrati zgolj eno delo, en umetniški pogled za tako enkratno in pomembno misijo s pristankom na Luni. Ker že več let sodelujejo z večjim krogom umetnikov, so se odločile ponuditi to možnost vsem tem umetnikom. Umetniki so imeli možnost na eni strani knjige predstaviti svojo idejo pogleda z Lune na Zemljo, v kateremkoli mediju, podobi ali tekstu ali obojem. Izbrale so 49 predlogov, ki so v dialogu drug z drugim in skupaj tvorijo celoto, knjigo, vezano na Luno, Moon Bound.«

Rover Flip je prvi Astrolabov rover, s katerim bodo skušali pristati na površju Lune, in sicer v bližini južnega pola. Astrolab je zasebno ameriško vesoljsko podjetje s sedežem v Kaliforniji, ki oblikuje in razvija robotske mobilne sisteme za raziskovanje nebesnih teles. Flip je majhno vozilce, namenjeno predvsem testiranju novih tehnologij, ki jih bodo uporabili pri precej večji mobilni platformi Flex. Hkrati pa je roverček namenjen drugim partnerjem, da nanj namestijo različne znanstvene instrumente. Podjetje je lani od Nase prejelo naročilo za razvoj vozila Lunar Terrain Vehicle, s katerim bi se po površju Lune prevažali astronavti. Rover Flip bo del širše odprave Griffin Mission 1, ki jo vodi podjetje Astrobotic. Odpravo je sofinancirala ameriška vesoljska agencija Nasa, cilj pa je dostaviti niz znanstvenih, tehnoloških in kulturnih tovorov na južni pol Lune, natančneje v območje kraterja Nobile v bližini Mons Mouton.

Na krovu roverja bo še eno delo slovenske umetnice Eve Petrič. FOTO: Ivan Klarič

Kako videti besedo

Eva Petrič v svojem umetniškem delu pogosto prepleta različne perspektive. »V tem primeru me je vodilo prizadevanje, kako videti besedo in kako slišati podobo. Moj prispevek je zato vizualni verz I see, v katerem se vživljam v Lunin pogled na Zemljo in ki ga pogosto podajam v svojih performansih.« Njen odgovor na vprašanje, kako Luna vidi Zemljo oziroma nas, je odgovorila takole: »I see … Vidim uničenje, ljubezen, bojna polja, svetlobo, kaos, upor, vidim kri, ljudi, nekaj prijateljev … Vprašanje je zame že nekakšna mantra: kadarkoli ga ponovim, se vedno znova zastavi novo vprašanje: Ali vidimo tudi odpuščanje? Zdi se mi, da tega na Zemlji ne premoremo dovolj in da to najbrž Luna vidi, ko nas opazuje.«

Umetnica priznava, da jo je velikost knjige »disciplinirala«. »Morala sem se omejiti na bistveno, in ko prideš do bistva, ki zavzame malo prostora, ugotoviš, da zajema veliko vsebine. Tako da na koncu tudi izredno majhna velikost ni bila težava, ampak je vodila do nečesa večjega,« je dejala. Knjiga Moon Bound, ki je bila izdelana ročno v dveh izvodih, je velika 9,9 krat 9,6 milimetra, debela je 7,4 milimetra. Vsebuje pa osemdeset strani besedil in vizualnih podob. Je ročno vezana s prozornim poliestrskim monofilamentom, odpornim proti toploti, platnice so izdelane iz polipropilenske folije nevtralne pH-vrednosti in premazane z arhivskim lepilom za knjigoveštvo, platnenim ovitkom in ročno marmoriranim papirjem.

Zemljan/Zemljanka - Konduit emocij, ujet v ploščico, ki bo prav tako potoval na Luno. FOTO: arhiv Eve Petrič

Na krovu odprave bodo poleg male knjige še štirje mini umetniški objekti v velikosti 0,5 krat 0,5 krat 0,5 milimetra, med katere je Moon Gallery uvrstila tudi »Zemljana – Konduita emocij« Eve Petrič. Razvila ga je v sodelovanju s slovenskim centrom odličnosti Vesolje-SI, ki ga poznamo po satelitu Nemo HD za opazovanje Zemlje.

Vesolje Evo Petrič fascinira že od nekdaj in to odseva tudi v njeni umetnosti. »Leta 2014, ko sem bila izbrana, da pripravim instalacijo v Burgkapeli v Muzeju moderne umetnosti Koroške v Celovcu, sem se odločila za predstavitev velikega poka in takrat sem naredila nekaj asemblažev iz recikliranih čipk, ki so predstavljale galaksije, kot jih je zabeležil Hubblov teleskop, preveval pa jih je zvok zunaj osončja, kot ga je zaznal Voyager, ko je odletel iz našega osončja,« je spomnila. Leto kasneje, kot je še dejala, je med konferenco evropske geoznanstvene zveze (EGU) na Dunaju ustvarjala instalacijo Potovanje skozi plasti. »Na tej konferenci so me opazili znanstveniki z Ese in me povabili na simulirano lunarno misijo na Nizozemsko. V tej misiji sem se osredotočila na občutke osamljenosti in izoliranosti, s katerimi se spopadajo astronavti med odpravami v vesolju, in iz tega projekta sta nastali prej omenjeni tetovaža in banka emocij,« je poudarila.

Večja različica Zemljana/Zemljanke, ki je visela izpod kupole Kollegienkirche v Salzburgu letos spomladi. FOTO: arhiv Eve Petrič

Eva Petrič bi si seveda želela tudi sama, tako kot njena dela, potovati po vesolju. »Seveda si želim, da bi z Lune videla na Zemljo, doživela občutke, ki jih je tako enkratno ubesedil Carl Sagan, ko je predstavil pogled na modro piko, naš planet v širnem vesolju. Sicer pa v Luni ne vidim toliko navdih, ampak jo doživljam kot neki notranji glas, čutim jo kot del nas. V meni spodbuja neki notranji dialog, kot neko vest, pa tudi melanholijo – opazuje nas sama, oddaljena, a vendarle tu. Od nje je odvisnih veliko procesov na Zemlji, a zdi se, kot da se tega ne zavedamo in da smo sami sebi zadostni.«