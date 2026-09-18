Kako nevarna je ruska superaplikacija Max?

Rusija svojo aplikacijo za sporočanje Max vse bolj spreminja v osrednjo digitalno platformo za prebivalstvo, nova raziskava pa opozarja na njene obsežne možnosti nadzora uporabnikov. Desetine milijonov Rusov so jo morale v zadnjih 18 mesecih namestiti na svoje telefone, pri čemer se pritisk za njeno uporabo širi tudi v šole, na univerze in v državne ustanove, poroča Guardian.

Max je razvilo podjetje VKontakte, ki je tesno povezano z rusko državo. Aplikacija poleg sporočanja združuje tudi plačila, bančne storitve in dostop do nekaterih državnih storitev. Ruske oblasti jo predstavljajo kot domačo alternativo aplikacijama Telegram in WhatsApp.

Raziskovalci z Univerze v Michiganu so analizirali različico aplikacije, ki se uporablja v Rusiji. Ugotovili so, da lahko Max brez vednosti uporabnika naredi posnetek zaslona naprave, dostopa do podatkov v svojih miniaplikacijah, vključno s sporočili in podatki o plačilih, ter se lahko tudi pretvarja, da je uporabnik.

Še pomembnejša je ugotovitev, da lahko aplikacija v svoje miniaplikacije vstavi kodo. Po besedah raziskovalke Roye Ensafi bi to lahko omogočilo tudi uporabo Maxa za izvajanje kibernetskih napadov.

»To je ena najbolj prefinjenih in hkrati najbolj zastrašujočih taktik avtoritarnih vlad za nadzor državljanov,« je dejala Ensafi. Max je po njenem mnenju lahko »načrt, ki mu lahko sledi katera koli vlada« pri vzpostavljanju digitalnega avtoritarizma.

Raziskava sicer ne ugotavlja, da bi Max lahko vdrl v druge aplikacije, kot sta Telegram in WhatsApp. Če sta ti aplikaciji nameščeni ločeno, do njunih podatkov prek Maxa ne more dostopati. Obe platformi pa je Rusija medtem prepovedala oziroma močno omejila njuno uporabo.

FOTO: Reuters

Uporaba vse manj prostovoljna

Učiteljica iz Moskve je za Guardian povedala, da je vodstvo šole zaposlenim naročilo, naj na Max preselijo vso komunikacijo s starši, pošiljanje domačih nalog in druge šolske zadeve.

Študent iz Sankt Peterburga pa je povedal, da je aplikacijo namestil, ker naj bi bila za vstop v univerzitetne stavbe in študentske domove potrebna QR-koda, ki jo je mogoče ustvariti prek Maxa.

»Pravzaprav nimaš možnosti reči ne, zato aplikacijo na koncu preprosto uporabljaš,« je dejal.

Hkrati Max med rusko politično in poslovno elito še ni nujno postal glavno komunikacijsko orodje. Po navedbah Guardiana številni vplivni Rusi še naprej uporabljajo Telegram in Signal, Max pa imajo nameščen predvsem zaradi zahtev oblasti. Eden od sogovornikov iz kroga Kremlja je povedal, da so nekateri celo kupili dodatne telefone, namenjene samo uporabi Maxa.

Raziskovalci opozarjajo predvsem na širši trend: Rusija je v razmeroma kratkem času vzpostavila digitalno okolje, v katerem se prebivalstvo vse bolj usmerja na državno podprto platformo, ki združuje komunikacijo, plačila in državne storitve. Ensafi meni, da bi lahko bil ruski primer lahko zgled tudi drugim državam, ki želijo okrepiti nadzor nad digitalno komunikacijo svojih prebivalcev.