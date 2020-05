Kako obvladati delo od doma, če imate otroke

FOTO: Huawei

Vrhunske nepogrešljive povezljive naprave najdete v Huaweievi spletni trgovini, ki jo lahko obiščete tukaj. Pri delu od doma ter tudi na področju zabave in življenjskega sloga se kot učinkovito pomagalo izkazuje tehnologija, s katero več časa preživljamo odrasli in otroci.

Družine so te dni skupaj več kot sicer, starši pa so ob tem dodatno obremenjeni. Obvladovanje vseh teh obveznosti zahteva veliko načrtovanja, organizacije, pogovorov, prilagoditev. In medtem ko imajo najstniki radi svoj mir in so že neodvisni, mlajši otroci zahtevajo več pozornosti – tudi s povzročanjem hrupa ali »bombanjem« službenih videoklicev.Naslednjih nekaj nasvetov naj vam bo v pomoč pri krmarjenju med obveznostmi.Nadrejenega seznanite z okoliščinami ter mu predložite načrt dela in urnik, kdaj boste dosegljivi in na voljo. Ker vam bo morda kakšna naloga vzela več časa kot po navadi, je pomembno, da so njegova pričakovanja realistična. Redno bodite v stiku; poudarite morebitne težave, poročajte o svojem delu. Primernejši kot elektronska sporočila ali telefonski klici so za to videoklici – njihovo odlično kakovost tako v sliki kot v zvoku zagotavljata Huaweieva tablica Mediapad M5 lite in telefon P40 Pro Pogovorite se s partnerjem in določite izmene: čas, ko bo eden v službi, drugi z otroki in obratno. Če ste sami z otroki, bo potrebne nekaj več samoorganizacije in natančnejšega načrtovanja. Vzpostavite jutranjo rutino in dnevni urnik tako zase kot za otroke. Na njem naj ne manjkajo tako zadolžitve (sledenje učnemu načrtu, domače naloge, preverjanje znanja; domača opravila) kot zabava.Otrokom razložite, kaj, zakaj in kako; določite pravila za čas, ko delate, in jim povejte, kdaj jim boste spet na voljo. Vzpostavite si delovni kotiček ali delovno sobo ter ju zamejite, pa naj bo to tako, da zaprete vrata ali izobesite znak »stop«. V veliko pomoč vam bodo tudi brezžične slušalke FreeBuds 3 . Ko boste na primer poslušali glasbo ali telefonirali, bodo namreč izničile hrup iz ozadja in izčistile zvok glasbe oziroma vašega glasu ali glasov sogovornikov.Tako kot vi bodo tudi šolajoči se otroci potrebovali delovno okolje, mlajši pa igralni kotiček. Odmerite jim čas za učenje, domače naloge, za prosti čas pa jim lahko ponudite več aktivnosti, med katerimi lahko sami izbirajo. Za videokonference z učitelji, vzgojitelji ali prijatelji pa tudi za gledanje najljubših risank in filmov jim bo koristila tablica z izboljšano osvetljenostjo in jasnostjo slike ter odličnim 3D-prostorskim zvokom.Ker je tovrstna večopravilnost naporna, ne pozabite na počitek in konjičke. Za enega najboljših odklopov velja športna vadba, za katero lahko izkoristite tudi naravo ali bližnjo okolico. S seboj vzemite tudi strokovnega osebnega trenerja, pametno uro Huawei GT2 , ki med drugim spremlja vaš položaj pri vadbi, meri srčni utrip, krvni tlak pa tudi kakovost vašega spanca, omogoča pa tudi predvajanje glasbe, klicanje in prejemanje pametnih obvestil. Kadar boste s seboj vzeli tudi otroke, ne pozabite ovekovečiti igrivih skupnih trenutkov. Najlepše fotografije in videe lahko posnamete kar s telefonom – Huaweiev P40 Pro ima kar štiri profesionalne kamere Leica Ultra Vision.