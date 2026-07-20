Kako omrežje 5G vpliva na zdravje

V Evropi je pokritost z omrežjem 5G vse večja, kar omogoča hitrejše prenose, boljšo povezljivost in zanesljivejše pretakanje, vendar povzroča tudi zaskrbljenost javnosti zaradi morebitnih vplivov na zdravje. Raziskovalci preučujejo, kako je v praksi videti vsakodnevna izpostavljenost radiofrekvenčnim elektromagnetnim poljem iz omrežja 5G in kaj to pomeni za naše zdravje. Kot poudarjajo, so skrbi odveč. »Razumeti moramo trenutne ravni izpostavljenosti evropskega prebivalstva,« je povedala Mònica Guxens, zdravnica in raziskovalka javnega zdravja na inštitutu za globalno zdravje (ISGlobal) v Barceloni, ki koordinira petletno mednarodno raziskovalno pobudo Goliat. Pobuda je del sklopa projektov Clue-H na temo elektromagnetnih polj in zdravja, ki jih financira EU in v okviru katerih se ...