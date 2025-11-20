Kako še izboljšati cepiva mRNA-LNP

Lipidni nanodelci (LNP) so postali temelj sodobne biotehnologije. Gre za drobne mehurčke iz maščob, ki v telesu delujejo kot dostavljavci zdravilnih učinkovin. Sposobni so prenesti navodila za izdelavo beljakovin neposredno v celice. Na njih je denimo med pandemijo covida-19 potovala modificirana informacijska RNA (mRNA) v cepivih. So pa lipidni nanodelci sestavljeni iz več kemijsko občutljivih komponent, ki odločajo o učinkovitosti in varnosti prihodnjih cepiv.

O tej temi so slovenski raziskovalci s tujimi sodelavci objavili perspektivo v ugledni mednarodni reviji Nature Reviews Chemistry. Prvi avtor članka je doktorski študent Tristan Kovačič s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru in raziskovalec ajdovske družbe Sartorius BIA Separations, vodilni avtor je prof. dr. Dan Peer z Univerze v Tel Avivu ob sovodilnih avtorjih prof. dr. Heinrichu Haasu iz britanskega podjetja NeoVac in prof. dr. Urbanu Brenu z Univerze v Mariboru. Soavtorja sta še Lior Stotsky-Oterin z Univerze v Tel Avivu in dr. Aleš Štrancar iz podjetja Sartorius BIA Separations. Članek je bil tudi izbran za naslovnico novembrske številke revije Nature Reviews Chemistry s faktorjem vpliva 51,7.

»V perspektivi opišemo pristope, kako je znanstvenikom, na primer skupini prof. Peera, že uspelo razviti boljše lipide. Predvsem pa predlagamo, kako naj se jih zasnuje v prihodnje z vidika izboljšanja kemijske stabilnosti in varnosti LNP-cepiv,« je pojasnil prof. dr. Bren.

»V tehnologiji mRNA se združujeta kemija in biologija – in prav na mestu, kjer se stikata, nastajajo izzivi, ki jih je treba obvladati,« pravi Urban Bren. FOTO: Voranc Vogel

Lipidni nanodelci sicer v telesu lahko dostavljajo tudi druge terapije, na primer molekularne škarje CRISPR‑Cas9 za gensko editiranje. »Najpogostejši tovor je prav mRNA v cepivih, lahko pa tudi siRNA za utišanje izražanja določenih genov, DNA za dostavo genov, proteini in celo nizkomolekularni terapevtiki,« je razložil. Tehnologija mRNA ima po njegovih besedah velikanski potencial na številnih področjih. »Poleg cepiv so to terapevtiki za raka, in vivo CAR-T terapija, kar je prej zahtevalo odvzem celic pacienta in nato kompleksno proizvodnjo; sedaj pa z lipidnimi nanodelci obeta direktno ciljanje T-celic.«

Neželene reakcije

Najpogostejša sestava lipidnih nanodelcev vključuje kombinacijo štirih lipidov: ionizirajočega lipida, fosfolipida, holesterola in PEG-lipida. »Holesterol in fosfolipid sta zelo pogosto prisotna v našem telesu – v membranah in tudi kot del nanodelcev. Ionizabilni lipid in PEG-lipid pa sta umetni sintetski molekuli. Delec sam pa je podoben nekaterim nanodelcem v našem telesu,« je opisal profesor z mariborske kemijske fakultete.

Lipidni nanodelci se samosestavijo pod specifičnimi proizvodnimi pogoji in enkapsulirajo mRNA v svoje jedro. Toda v notranjosti nanodelca so lipidi in mRNA v izjemno tesnem stiku, kar ustvarja okolje, v katerem lahko potekajo neželene kemijske reakcije. »Nekateri lipidi, zlasti tisti z dvojno vezjo ali aminsko skupino, so nagnjeni k oksidaciji: s kisikom reagirajo v aldehide, ki se kovalentno vežejo na mRNA in jo ireverzibilno spremenijo. Tako nastanejo tako imenovani lipid-RNA adukti, ki zmanjšajo učinkovitost mRNA in vodijo do nastanka napačne ali nepopolne beljakovine,« je razložil.

Eden izmed izzivov je po besedah dr. Brena ta, da običajne analitske metode teh sprememb ne zaznajo. Zato se včasih zdi, da ima cepivo vse ustrezne lastnosti, a v resnici ne deluje več tako učinkovito. Znanstveniki zato razvijajo naprednejše načine nadzora, od kromatografije do masne spektrometrije, s katerimi lahko spremljajo dejansko kemijsko stabilnost znotraj LNP-jev. »Pregledali smo obstoječe analitske metode in kako uspešno karakterizirajo nečistoče v lipidnih nanodelcih. Opisali smo biofizikalne metode, ki določajo strukturo nanodelcev, na primer SAXS in TEM. Zbrali smo kemijske metode, ki lahko več povedo o čistoči cepiv: reverzno-fazna kromatografija, masna spektrometrija, NMR in ramanska spektroskopija,« je naštel dr. Bren. V ajdovskem podjetju Sartorius BIA Separations tako razvijajo analitske metode na monolitnih kolonah, s katerimi lahko enostavno določijo odstotek kemijskih nečistoč v lipidnih nanodelcih.

Rešitev se skriva tudi v boljši zasnovi lipidov. Novi lipidi z imidazolovo ali piperidinsko glavo imajo specifične kemijske lastnosti, ki omogočajo samogašenje in preprečujejo tvorbo reaktivnih zvrsti. Veliko vlogo ima tudi formulacija raztopine: pufri, kot je TRIS, lahko delujejo kot »lovilci« reaktivnih zvrsti in tako ščitijo mRNA. Napredni načini shranjevanja, kot je liofilizacija, to je hladno sušenje formulacije, pa omogočajo dolgotrajno shranjevanje cepiv pri višjih temperaturah brez izgube učinkovitosti.

»Razumevanje in kontroliranje opisanih procesov sta ključna za prihodnost medicine,« je poudaril prof. dr. Bren. »V tehnologiji mRNA se združujeta kemija in biologija – in prav na mestu, kjer se stikata, nastajajo izzivi, ki jih je treba obvladati,« je povedal. Tehnologija proizvodnje mRNA in lipidnih nanodelcev z mRNA je po njegovih besedah zelo modularna in je bila lahko hitro razvita, kot se je pokazalo med pandemijo covida-19. »Prav tako se je izkazala za varno in pogosto cenejšo od klasičnih cepiv. Pomanjkljivosti pa so slabo razumljeni struktura in stabilnost teh cepiv kot posledica nezadostnih analitskih metod in novosti teh tehnologij ter pogosta akumulacija v jetrih,« je razložil.

FOTO: Črt Piksi

Številne raziskave tehnologije mRNA

Med pandemijo covida-19 je bila tehnologija mRNA komercialna novost. Raziskave informacijske RNA sicer segajo že v 80. leta prejšnjega stoletja, pri čemer sta bila med vodilnimi raziskovalci Katalin Karikó in Drew Weissman, za kar sta leta 2023 prejela Nobelovo nagrado za medicino in fiziologijo.

V zadnjih petih letih to tehnologijo bistveno bolje poznamo, izrazito se je povečala tudi količina znanstvene literature o njej, je poudaril dr. Bren. »Farmacevtske konference danes praktično polovico časa namenjajo prav lipidnim nanodelcem. Zelo se je izboljšalo razumevanje biodistribucije lipidnih nanodelcev – torej, katere organe ciljajo, na kakšen način, koliko časa se tam zadržujejo in kako se metabolizirajo. Še vedno sta slabše poznani struktura in kemijska stabilnost teh nanodelcev, vendar prednosti v večini primerov znatno pretehtajo slabosti, še posebej ko gre za terapije raka ali resnejših genetskih bolezni.«

Avtorji perspektive zato poudarjajo, da kemijska stabilnost ni obrobna tema, temveč ključ do zanesljive biologije. »Če bomo znali nadzorovati te škodljive reakcije, bodo mRNA-cepiva postala še varnejša, stabilnejša in dostopnejša,« je sklenil prof. dr. Urban Bren.