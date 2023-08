Kako so poklicali na drugi konec osončja

V nadaljevanju preberite:

Sredi julija je inženirjem pri Nasi zastal dih, ko je serija poslanih ukazov onemila plovilo Voyager 2, ki je od Zemlje oddaljeno skoraj 20 milijard kilometrov. Pomotoma so anteno obrnili dve stopinji proč od Zemlje, kar je pri tako ekstremni razdalji že zadoščalo, da Voyagerja 2 niso mogli več priklicati. Začelo se je nestrpno pričakovanje 15. oktobra, ko bi se moral Voyager 2 avtomatično sam znova obrniti v pravo smer, če bi dotlej preživel. Toda 4. avgusta jim je uspelo nepričakovano, saj so ga predčasno priklicali in mu dopovedali, naj anteno obrne.