Kako so pomorščaki narisali naš svet

Septembra 1522 se je vrnila domov prva odprava, ki je obplula svet. Od petih ladij in 270 mož, ki so se tri leta prej odpravili na pot pod poveljstvom portugalskega raziskovalca Ferdinanda Magellana, je potovanje uspešno končala le ena ladja. Preživelo je samo 18 članov posadke. Magellan se nikoli ni vrnil. Ubit je bil na Filipinih.

Danes se nam zdi samoumevno, da je Zemlja zelo povezan planet. Toda to spoznanje se ni porodilo čez noč. Pridobljeno je bilo postopoma z nešteto plovbami, pri čemer so mornarji več generacij delček za delčkom sestavljali znanje o oceanih, ki jih pred tem še niso prepluli. Raziskovalci so natančno proučili stoletja stare pomorske priročnike in ladijske dnevnike, da bi ugotovili, kako je s trdim delom pridobljeno znanje mornarjev postopno oblikovalo naš sodobni pogled na povezani planet.

Dr. Henrique Leitão, zgodovinar znanosti na Univerzi v Lizboni, že več let raziskuje, kako je navigacija spremenila znanstveno razumevanje v obdobju odkritij, to je od 15. do 17. stoletja. Pred leti je stekel njegov projekt Rutter, ki ga je financirala EU, da bi raziskal, kako se je zaradi praktičnega znanja o pomorstvu postopno preoblikoval način, kako so ljudje razumeli svet. »Danes si Zemljo brez težav predstavljamo kot enoten, skladen planet. A če pogledamo v preteklost, so bili pred več sto leti pogledi na svet zelo lokalno zaznamovani. Vedno se je pojavljalo vprašanje, kako in kdaj smo sploh prišli do današnje širše predstave,« je komentiral Leitão.

Grafični prikaz skritih virov

Leitãova skupina raziskovalcev na lizbonski univerzi je ubrala povsem drugačno pot kot njihov rojak v preteklosti. Namesto da bi potovali čez oceane, so šest let proučevali stoletja stare pomorske zapise, ladijske priročnike s pisnimi navodili za plovbo (angleško rutters), da bi odkrili, kako so ta potovanja prispevala k spreminjajočemu se razumevanju ljudi o planetu. V priročnike so zapisovali tudi praktične informacije, ki so jih takrat potrebovali za plovbo po oceanih, od razdalj, zemljepisnih širin, morskih tokov, vetrov in neviht do podrobnosti o magnetnem delovanju in naravnih značilnostih Zemlje.

Ti večinoma prezrti dokumenti so se izkazali za pravo zakladnico, je povedal Leitão. Čeprav ti zapisi nikoli niso bili mišljeni kot potopisna dela – in se lahko zdijo, kot Leitão pravi v šali, hudo dolgočasni –, so bogat znanstveni vir. Raziskovalci so proučili na stotine teh dokumentov iz 15. vse do 17. stoletja v arhivih na Portugalskem, v Španiji in drugod, hkrati pa so za prihodnje zgodovinarje sestavili obsežen katalog ohranjenega navigacijskega gradiva.

Oblikovanje globalne Zemlje

Raziskovalci so odkrili, kako se je zamisel o povezani, globalni Zemlji postopno oblikovala na podlagi številnih potovanj na dolge razdalje in stalnega zapisovanja opažanj. Najstarejši ohranjeni ladijski zapisi iz poznega 15. stoletja so bili razmeroma skopi in preprosti. Sčasoma so vsebovali čedalje več podrobnosti, saj so v njih zapisane natančnejše meritve, ki jih je bilo mogoče primerjati med posameznimi potovanji. Ko so se ta opažanja kopičila, so mornarji, navigatorji in kartografi postopno začeli prepoznavati vzorce, ki so segali daleč onkraj lokalnih voda.

»Do konca 16. stoletja se je poglobilo razumevanje, kako se vetrovi in morski tokovi gibljejo po Zemlji, hkrati pa se je začela razvijati zamisel o globalnem podnebju,« je ugotovil Leitão. »Splošno je veljalo, da je bilo podnebje na južni polobli na splošno drugačno kot na primer v Indijskem oceanu. Tudi kartografija se je začela bolj osredotočati na celotno Zemljo.«

Projekt Rutter odlikuje obsežna analiza. Raziskovalci tako niso posameznih rokopisov proučevali ločeno, ampak so sistematično primerjali obsežne zbirke različnih ladijskih priročnikov in dnevnikov, da bi ugotovili, kako se je pomorsko znanje širilo med mornarji, regijami in navigacijskimi tradicijami. S svojim delom so združili zgodovinarje iz več držav in spodbudili sodelovanje z raziskovalci po vsem svetu za primerjavo pomorskih tradicij med kulturami.

Ko so potovanja na daljše razdalje postala zanesljivejša, je oceane preplulo čedalje več ljudi, s čimer so se oddaljeni deli sveta in znanje o njih postopno zbliževali. Vpliv tega novega pomorskega znanja se je razširil daleč onkraj ladij. Raziskovalci v projektu so med drugim proučevali navigatorje, ki so uporabljali priročnike in pisali nove, ter analizirali, kako so bili za to usposobljeni, katera znanja in spretnosti so imeli. Ugotovili so, da so imeli presenetljivo pomembno intelektualno vlogo. Našli so tudi dokaze o tem, kako so se te zamisli prenesle v portugalsko literaturo, gledališče in širše intelektualno življenje ter razširile razumevanje družbe o svetu, v katerem živimo.

Znanje brez meja

Dr. Juan Acevedo, zgodovinar znanosti na lizbonski univerzi in član ekipe projekta, meni, da je še en pomemben nauk to, da je čedalje boljše razumevanje sveta v Evropi močno temeljilo na znanju, ki so ga prispevali lokalni pomorščaki. Kot prelomni trenutek je omenil leto 1565. Tega leta so španske ladje končno odkrile povratno pot čez Tihi ocean od Filipinov do Mehike, saj so se pomorščaki naučili izkoriščati sezonske vetrove in oceanske tokove.

»Pred tem je bilo že nekaj neuspešnih poskusov, da bi se po tej poti vrnili v Ameriko,« je povedal Acevedo. »Nato pa jim je leta 1565 uspelo, ker so izkoristili ustrezne tokove in vetrovne razmere. Zatem je bila ta pot 260 let prava avtocesta.«

Zgodovinar je proučil tudi arabske vire o plovbi po Indijskem oceanu, ki razkrivajo obsežne izmenjave med evropskimi pomorščaki in lokalnimi navigatorji. »Evropejci so na vsakem koraku sodelovali z domačini in od njih dobivali pomoč,« je ugotovil.

Tako za Aceveda kot za Leitãa nove ugotovitve vzbujajo pomisleke o tradicionalnem prepričanju, da je znanstveni napredek mogoč izključno z velikimi misleci ali znanimi raziskovalci. »To kaže tudi, kako ključen je bil stik z lokalnim znanjem za razvoj sodobne znanosti,« je še poudaril Acevedo.

Spoznanja za danes

Pet stoletij pozneje se je izkazalo, da so ti praktični zapisi o plovbi dragoceni za veliko več kot le za razumevanje zgodovine navigacije. Ker so mornarji redno zapisovali, na katere divje živali so naleteli, bi ti dokumenti lahko raziskovalcem pomagali pri rekonstrukciji pretekle morske biotske raznovrstnosti. Vsebujejo tudi opažanja o vremenskih razmerah in razmerah na morju, ki lahko zagotovijo dragocene zgodovinske podatke za podnebne raziskave – to zamisel Leitão že raziskuje v ločeni raziskavi, v kateri proučuje ladijske dnevnike iz 19. stoletja.

Morda najpomembnejše spoznanje iz raziskave pa je prav to, kako se znanje razvija. Naše sodobno razumevanje sveta ne izvira izključno z univerz ali kraljevih dvorov, ampak se je razvilo iz neštetih praktičnih opazovanj povsem običajnih mornarjev, ki so jih nato izmenjevali z drugimi, izpopolnjevali in prenašali iz generacije v generacijo. »Pomembno vprašanje, ki vedno bega zgodovinarje znanosti, je, kako se znanost sploh razvija,« je sklenil Leitão. »Naša raziskava kaže, da jo pogosto oblikujejo številna dejanja povsem običajnih ljudi.«

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Raziskavo, opisano v članku, je delno financiral Evropski raziskovalni svet (ERC). Članek je bil prvotno objavljen v reviji Horizon, reviji EU za raziskave in inovacije.