Kako so zemljevidi popačili predstave o svetu

Zemljevidi oblikujejo naše razumevanje sveta. Toda ko si v misli prikličemo razporeditev celin in oceanov na slikah iz atlasov sveta, dobimo izkrivljeno sliko o resničnih velikostih ali oblikah. Dejstvo je, da ko kroglo – Zemlja je blizu oblike krogle – projiciramo na ravnino, se stvari popačijo. V katero smer, je odvisno od namena zemljevida, lahko pa tudi od subjektivnosti izdelovalcev.

Obstaja več različnih projekcij našega sveta, najbolj razširjena je okoli pol tisočletja stara Mercatorjeva projekcija, ki se uporablja skoraj povsod – najdemo jo na zemljevidih po učilnicah, v spletnih pregledovalnikih, obvezna je v pomorstvu. Leta 1569 jo je zasnoval in na svojih zemljevidih uporabil Gerardus Mercator. Na njegovi projekciji so poldnevniki in vzporedniki ravne črte in se sekajo pod pravim kotom, kar omogoča navigatorjem, da zarisujejo smer plovbe kot ravne črte. Vendar se na tej projekciji močno popačijo velikosti celin, bolj ko gremo proti tečajema, večje je popačenje.

Na Mercatorjevi projekciji sta, na primer, Grenlandija in Afrika videti približno enake velikosti, v resnici pa je afriška celina 14-krat večja od Grenlandije. Prav zato je Afriška unija, ki združuje 55 držav, nedavno podprla kampanjo Correct the map (Popravite zemljevid). »V resnici bi lahko v Afriko vključili Združene države Amerike, Kitajsko, Indijo, Japonsko, Mehiko in večji del Evrope, pa bi še vedno ostalo prostora,« so poudarili pri kampanji in opozorili na geopolitični pomen napačne predstave sveta. V kampanji zato predlagajo začetek široke uporabe zemljevida na Equal Earth ali ekvivalentni Zemljini projekciji, pri razvoju katere je sodeloval tudi Slovenec Bojan Šavrič – alumen fakultete za gradbeništvo in geodezijo, ki trenutno živi in dela v Kaliforniji. Ta projekcija iz leta 2018 države in celine prikazuje v njihovih dejanskih velikostih.

Preberite še pogovor z Bojanom Šavričem: Kako Zemljo narediti ploščato?

»Pobuda je povsem legitimna, smiselna in razumljiva. Morda je nekoliko nerodno le to, da se v kampanji poudarja, kot da je petsto let obstajala le ena projekcija, da so pred kratkim izumili novo, pa je svet ni začel takoj uporabljati. To ni res, že stoletja poznamo različne projekcije, a ima vsaka svoj namen,« pojasnjuje doc. dr. Dušan Petrovič s Katedre za kartografijo, fotogrametrijo in daljinsko zaznavanje na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani.

Na Mercatorjevi projekciji se zdi, da je Grenlandija večja od Afrike. FOTO: Shutterstock

»Mercator je veliko prispeval k razvoju kartografije. Prve projekcije planeta so poznali že v stari Grčiji, starem Egiptu in še prej. Vedno pa gre predvsem za to, kako si krivo ploskev, ki je blizu oblike krogle, matematično zamisliš na ravnini. Že zelo zgodaj so se zavedali tega problema. Mercator je zemljevid na omenjeni projekciji izdelal v času, ko je cvetelo pomorstvo in so iskali ustrezne trgovske poti,« opisuje dr. Petrovič.

Krive ploskve na ravnino ne moremo preslikati, ne da bi se pri tem kaj deformiralo.

Izbira kartografske projekcije je za kartografe velik izziv. Veličine, kot so velikost, oblika ali razdalja, se na Zemlji lahko natančno izmerijo. Pri projiciranju na ravno površino pa se brez deformacij lahko prikažejo le nekatere od teh veličin. »Vsaka karta svet popači,« je jasen sogovornik. »Krive ploskve na ravnino ne moremo preslikati, ne da bi se pri tem kaj deformiralo. In v splošnem se vedno deformirajo koti, površine ali dolžine. To so tri osnove veličine in vedno je le stvar izbire, čemu damo poudarek,« razlaga.

»Mercatorjeva projekcija ohrani oblike, a se deformirajo površine, kakšna druga projekcija ohrani površine, tretja dolžine, toda samo v eni smeri, nekatere projekcije ne ohranijo ničesar. Če ohranimo eno veličino, se druge deformirajo.« Glede na namen zemljevida se kartografi odločijo, katere veličine je najpomembneje ohraniti. To določa, katero projekcijo je treba uporabiti. Na primer, konformni zemljevidi, ki ohranjajo kote, prikazujejo prave oblike območij, vendar izkrivljajo površine. Zemljevidi s pravilnimi površinami izkrivljajo obliko in smer, a prikazujejo prave relativne velikosti vseh območij.

Gerardus Mercator FOTO: Shutterstock

»Mercator je zemljevid izdelal v času, ko je bilo ključno, da so se ohranjali koti, da so vzporedniki in poldnevniki pravokotne ravne črte. Pri čemer so vse smeri kurzov vseskozi konstantne, kar ni nujno pravilo za vsako kotno pravilno projekcijo. To je bil takrat ključen parameter, da so lahko pomorščaki s karte odčitali kot in so pluli v tisti smeri ter prišli do točke, kamor so želeli. Sicer so opravili daljšo razdaljo, kot če bi šli po najkrajši poti, ampak so ves čas ohranjali isto smer. Torej, naj so se ravnali po zvezdah ali kompasu, smer so vseskozi ohranjali isto. Kasneje, v 18. stoletju, ko so se začele sistematične izmere kopnega, je postala topografska karta izjemno pomembna tudi za strateške vojaške namene. In znova je bilo ključno, da je smer prava. Če imaš pravo smer, boš prišel tja, kamor želiš, tudi če greš malo po daljši poti,« pravi dr. Dušan Petrovič. »To so vzroki, da so se kotopravilne oziroma konformne projekcije večinsko uveljavile.«

In so tudi danes še vedno v veljavi. »Ko smo kartografijo preselili še v digitalno okolje, ta projekcija svet lepo prikaže v pravokotni obliki. Na zaslon računalnika je bilo torej ravno to najpreprosteje nanesti.«

Dušan Petrovič je predstojnik Katedre za kartografijo, fotogrametrijo in daljinsko zaznavanje Oddelka za geodezijo na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. FOTO: Jože Suhadolnik

»Po drugi strani pa so deformacije površin velike in se proti poloma povečujejo. Pravzaprav na Mercatorjevi projekciji polov sploh ne moremo prikazati. Pol je teoretično v neskončnosti, teoretično je Antarktika neskončno velika. Tako zelo se povečujejo te deformacije. Ampak v 16. stoletju, 17. stoletju se je vse dogajalo v okolici Evrope, Azije. Polarna območja niso bila niti še raziskana niti dostopna in popačen prikaz ni bil moteč. Na marsikaterem zemljevidu so polarna območja enostavno odrezali,« dodaja dr. Petrovič. Danes seveda ladje uporabljajo napredne navigacijske sisteme, da lahko plujejo po najkrajši poti, vendar pa, kot razlaga strokovnjak kartografije, zemljevidi na Mercatorjevi projekciji v pomorstvu ostajajo obvezni, za primere, ko bi sodobna tehnologija odpovedala.

Naravna in ekvivalentna Zemljina projekcija

Različne projekcije so že dolgo znane, a se niso široko uveljavile, čeprav so, denimo, pred leti v Bostonu v ZDA v šolske sisteme poskušali uvesti Gall-Petersovo projekcijo, da bi ustrezno prikazali relativne velikosti ekvatorialnih in neekvatorialnih regij. »Toda ekvivalentna Gall-Petersova kartografska projekcija je nenavadna na pogled. Površine so se ohranile, toda oblike so stisnjene oziroma raztegnjene v smeri sever–jug, uporabniki pa so bili navajeni pravilnih oblik Mercatorjeve projekcije,« opisuje profesor s fakultete za gradbeništvo in geodezijo.

Potem pa so si, kot v stoletjih prikaza sveta na kartah že mnogi, Bojan Šavrič, Tom Patterson, Bernhard Jenny zamislili nove projekcije. Naravna Zemljina projekcija (Natural Earth) je psevdocilindrična kartografska projekcija, ki jo je zasnoval Tom Patterson in jo predstavil leta 2008. Ni niti konformna niti ekvivalentna, ampak kompromis med obema. »Jenny je zasnoval programsko opremo za enostavnejše oblikovanje novih projekcij. Patterson je ob tem iskal čim lepšo projekcijo, ki bi čim manj popačila svet, Šavrič je nato ponudil ustrezne izračune,« je pojasnil dr. Petrovič in dodal, da naravna Zemljina projekcija ne ohrani nobene od prej naštetih osnovnih veličin. »To so nato uvedli na ekvivalentni Zemljini projekciji (Equal Earth), ki je nastala kot nadgradnja naravne Zemljine.«

Na Gall-Petersovi projekciji so površine razpotegnjene. FOTO: Shutterstock

Projekcija Equal Earth je nova psevdocilindrična projekcija za svetovne zemljevide z nepopačenimi površinami, ukrivljene strani projekcije nakazujejo sferično obliko Zemlje, ravne vzporednice pa olajšujejo primerjavo, kako daleč na sever ali jug so kraji od ekvatorja. »Kotopravilne ali konformne projekcije ohranijo kote in oblike, najbolj pa deformirajo površine. Ekvivalentne pa ohranijo površine, a najbolj deformirajo oblike. Zdaj tukaj vlogo igra tudi sama razporeditev sveta. Območja na sredini karte so manj popačenih oblik, bolj ko gremo proti robu, bolj se to spreminja, Avstralija, denimo, je že bolj popačena.«

Za pravilno predstavo o svetu bi bilo najbolje, da bi že v šolah uporabljali različne zemljevide sveta, »a otrokom je težko razložiti, zakaj različne projekcije, še odrasli imamo s tem težave«, dodaja dr. Petrovič. Še najbolje je, da uporabimo globus.

Vloga sodobne kartografije

Glavna naloga kartografije je vseskozi posredovanje prostorskih podatkov, torej uporabniku čim bolj učinkovito predstaviti prostorske odnose v okolju, pravi dr. Petrovič, ki je tudi podpredsednik Mednarodnega kartografskega združenja ICA. »V preteklosti smo poslanstvo opravljali s fizičnimi kartami, danes pa imamo za to različne aplikacije in storitve. Danes je pogosta naloga kartografov, da z različnimi postopki pripravimo podatke za končne uporabnike, ki karte potrebujejo za upravljanje prostora, prostorsko načrtovanje, za rabo tal ...« Seveda zemljevidi manjših območij nimajo tako velikih popačenj kot zemljevid celotnega sveta. »Slovenija kot majhna država je tu v prednosti. Naš državni koordinatni sistem, D96-17, je določen tako, da skoraj nikjer na območju Slovenije niso deformacije večje od enega decimetra na en kilometer. To pri večini praktičnih uporab ne igra nobene vloge. Večje države pa to rešujejo tako, da imajo več različnih koordinatnih sistemov za svoje ozemlje.«

Vse projekcije Zemlje na ravnino so popačene. FOTO: Shutterstock

Sodobna kartografija temelji na različnih tipih podatkov: satelitske slike, lidarski posnetki, ki zbirajo predvsem podatke o reliefu, pa podatki različnih kamer in senzorjev, nameščenih na posebna vozila, kamere in senzorje si oprtajo tudi ljudje in peš pregledujejo različna območja, na nevarna območja pa pošljejo različne robote. »Vsekakor je podatkov izjemno veliko, tako je naša glavna naloga, da jih ustrezno izberemo in ovrednotimo ter s tem zagotavljamo verodostojnost zemljevidov.«

Naš državni koordinatni sistem, D96-17, je določen tako, da skoraj nikjer na območju Slovenije niso deformacije večje od enega decimetra na en kilometer.

Ti se danes vseskozi posodabljajo. »Včasih smo se zadovoljili, da je bila nova različica natisnjena vsakih deset ali pet let, danes pričakujemo, da bodo najnovejši podatki dostopni v realnem času. To še ni povsem mogoče, se pa že uporabljajo različne samodejne metode; v zadnjem času predvsem metode umetne inteligence, ki poskušajo prepoznavati spremembe v okolju in jih vnašati v zemljevide.« Pri tem dr. Petrovič opozarja, da morajo nujno ohranjati verodostojnost geografskih kart. »Javnost kartam zaupa, ker ima dobre izkušnje, in ne smemo dopustiti, da bi se podatki napačno prikazovali.«

Danes zemljevide še največ uporabljamo na naših pametnih telefonih. »Pred leti se je kot obetavna tehnologija razvijal digitalni papir, pa je potem razvoj tu zastal. Druga možnost bi bila uporaba zemljevidov s pomočjo pametnih očal, ko bi lahko vstopili v navidezno ali obogateno resničnost.« Vendar zemljevidi, natisnjeni na papir, ne bodo kar tako izginili. »Ne. No, nekatere karte so izginile, avtocestnih skorajda ni več, ker je avtomobilska navigacija tako napredovala. Drugače pa je z zemljevidi za pešpoti, za turizem, planinstvo. Na območjih, kjer je pokritost s signalom slaba, je zaradi čiste varnosti dobro imeti še rezervo na papirju.«

Dušan Petrovič FOTO: Jože Suhadolnik

Na katedri za kartografijo, fotogrametrijo in daljinsko zaznavanje, katere predstojnik je dr. Dušan Petrovič, se veliko ukvarjajo tudi z izdelavo kart s pomočjo letalnikov. »To so karte za manjša območja, za posebne potrebe. Denimo po naravnih nesrečah, ko se je treba hitro odzvati, predelati podatke in prikazati novo stanje. Ukvarjamo se tudi z oblikovanjem znakov za posebne vrste kart, na primer orientacijske. Te so posebna skupina kart z določenimi standardi na ravni sveta. Gre za športno panogo, vsi tekmovalci po vsem svetu morajo poznati znake, zato morajo biti ti usklajeni. Ukvarjamo se tudi z arhiviranjem zgodovinskih slovenskih kart, slovenska kartografija je bila v preteklosti zelo bogata.«

Kot še poudarja dr. Petrovič, so v kartografiji združene tehnologija, znanost in umetnost. »Na tehnološki ravni se razvijajo različni mediji, ki bi bili lahko nosilci kart. Precej raziskav se nanaša na zaznavo: kako ljudje zaznavajo, kaj je bistvo karte, pri vsaki avtorji podatke interpretirajo, da bi karta čim bolje služila končnemu uporabniku in namenu. Še vedno imamo veliko dela, da pripravimo karte za slepe in slabovidne ter za gibalno ovirane.«