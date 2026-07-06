Kako starlinki spreminjajo vojno v Ukrajini

Prelomen satelitski komunikacijski sistem družbe SpaceX kaže unikatne prednosti na bojnih območjih.

Petega februarja je na spletnih kanalih proruskih blogerjev in poročevalcev s fronte zavelo tesnobno razburjenje: težave s komunikacijami so tisti dan ruskim silam povzročile obilico težav in paralizirale njihove operacije po vsej fronti. Dan prej je družba SpaceX v sodelovanju z ukrajinskimi oblastmi blokirala ruske terminale satelitskega sistema Starlink. Zaradi skopih uradnih podatkov je sicer težko natančno rekonstruirati takratno dogajanje na ruskih položajih, lahko pa si za silo pomagamo z dolgoročnejšim gibanjem frontne črte: ravno februarja letos se je po podatkih številnih virov, kot sta OSINT medija Deep State in Black Bird Group, rusko napredovanje skoraj popolnoma ustavilo in se zdaj meri v nekaj deset kvadratnih kilometrih na mesec. Tudi tu je vzrokov več in med njimi je brez ...