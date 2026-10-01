Kako svet gradi umetno sonce

Sredi Provanse je v kompleksu Cadarache, dobre pol ure vožnje od Aix-en-Provencea, velikansko gradbišče, na katerem več kot pet tisoč ljudi z vsega sveta gradi zvezdo na Zemlji. Ta bo utrla pot fuziji, ki bi nam lahko prinesla »neomejene« količine energije in nas menda zares odrešila odvisnosti od fosilnih virov. A zgraditi »sonce« je zahtevno in drago, zato pri projektu sodelujejo vse velesile, od Evrope, ZDA, Kitajske in Rusije ... Po trenutnih načrtih naj bi Iter (ali daljše mednarodni termonuklearni eksperimentalni reaktor) začel delovati leta 2034, to je, ko bo v njegovem srcu zažarela plazma, polno delovanje pa je predvideno dve leti kasneje. Ta časovni okvir je bil nazadnje posodobljen leta 2024, ko so upoštevali obsežne motnje v dobavni verigi, tehnične težave in potrebno ...