Kako telefoni Galaxy S26 ščitijo vaše podatke

Na napravah hranimo poslovne dokumente, osebne fotografije, prijave v storitve in podatke, ki bi lahko povzročili resno škodo, če bi prišli v napačne roke. Zato je pomembno, da telefon ne ponuja le zmogljivosti, temveč tudi zanesljivo zaščito. Serija Samsung Galaxy S26 in Galaxy S26+ je zasnovana prav s tem premislekom: kako uporabniku omogočiti realen nadzor nad podatki v času, ko aplikacije in storitve zahtevajo vedno več dostopa.

Funkcije, ki jih izberemo sami

Ena od ključnih novosti je funkcija preverjanje klicev. Umetna inteligenca analizira neznane številke in uporabniku prikaže povzetek namena klica. To je praktičen odgovor na porast prevarantskih klicev, ki pogosto temeljijo na psihološkem pritisku in hitri reakciji. Namesto ugibanja uporabnik dobi jasen vpogled, kdo ga kliče in zakaj, kar zmanjša tveganje napačnih odločitev.

V ozadju delujejo tudi opozorila o zasebnosti, ki v realnem času spremljajo, kdaj aplikacije zahtevajo dostop do občutljivih podatkov. Če aplikacija nenadoma želi natančno lokacijo, dnevnike klicev ali skrbniška dovoljenja, telefon to takoj sporoči. Sistem ne predpostavlja, da uporabnik razume tehnične podrobnosti, temveč mu preprosto pove, kaj se dogaja in kakšne posledice ima tak dostop. To omogoča bolj premišljeno upravljanje dovoljenj, kar je v praksi ena najpomembnejših obrambnih linij.

Za osebne fotografije in videoposnetke je v galerijo vgrajen zasebni album. Deluje brez dodatnih aplikacij ali prijav v račune, kar zmanjšuje število tveganj, da bi lahko prišlo do uhajanja podatkov. Uporabnik izbere, kaj želi skriti, in vse ostane na napravi, ločeno od preostale vsebine.

FOTO: Samsung

Sistemska zaščita

Na ravni sistemske varnosti serija Galaxy S26 uvaja postkvantno kriptografijo. Gre za tehnologijo, ki je pripravljena na obdobje, ko bodo kvantni računalniki sposobni razbijati današnje šifrirne metode. Samsung jo uporablja za preverjanje programske opreme in zaščito vdelane programske opreme, kar krepi celovitost naprave tudi v prihodnosti. Knox Matrix dodatno ščiti povezane naprave Galaxy, saj uvaja end-to-end šifriranje za storitve, kot so prenosi eSIM, in omogoča pregled nad stanjem vdelane programske opreme v celotnem ekosistemu.

Vse te funkcije temeljijo na platformi Samsung Knox, ki deluje že na ravni čipa. Za Galaxy AI, ki deluje neposredno na napravi, skrbi pogon za osebne podatke. Ta omogoča personalizirane funkcije, ne da bi občutljivi podatki zapustili telefon. Knox Vault pa najbolj občutljive informacije izolira v lastni strojni opremi, kar pomeni, da so zaščitene tudi v primeru naprednih napadov. Uporabnik lahko sam določi, kako želi uporabljati funkcije umetne inteligence, kar dodatno krepi občutek nadzora.

Pomemben del varnostne strategije je tudi dolgoročna podpora. Sedem let varnostnih posodobitev pomeni, da naprava ostane zaščitena skozi celoten življenjski cikel. To je bistveno v času, ko se grožnje razvijajo hitro, uporabniki pa telefone uporabljajo dlje kot nekoč.

FOTO: Samsung

Serija Galaxy S26 nadgrajuje tudi obstoječe varnostne funkcije, kot so samodejno blokiranje, zaščita pred krajo, zasebno deljenje in varen način Wi-Fi. Gre za sistem, ki ni odvisen od ene same rešitve, temveč od več plasti, ki se med seboj dopolnjujejo. Cilj je jasen: več preglednosti, več izbire in več nadzora v obdobju, ko je umetna inteligenca vse bolj vgrajena v vsakodnevno rabo.

Samsung Galaxy S26 in Galaxy S26+ tako ne stavita na dramatične varnostne slogane, temveč na konkretne mehanizme, ki zmanjšujejo tveganja tam, kjer dejansko nastajajo. Za uporabnike, ki telefon uporabljajo kot osrednje delovno in osebno orodje, je to ena najpomembnejših lastnosti nove generacije naprav.

Naročnik oglasne vsebine je Samsung