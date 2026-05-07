Kako ukrepati zoper tatove Keopsove piramide in Akropole

Inštitut za raziskovanje krasa, ki sodi pod Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, je središče znanstvenega vedenja o krasu. V okviru novejšega pristopa branja kraške skale so na inštitutu poglobili razumevanje zakrasevanja pomembne kulturne dediščine, to so raziskovali marsikje, od Keopsove piramide in atenske Akropole prek spomenikov v Heraklionu na Kreti do gledališča v Aleksandriji, pozabili pa niso »počistiti« niti pred svojim pragom in so preiskali spremembe na stopnišču inštituta v Postojni. Konec lanskega leta se je dolgoletni predstojnik inštituta Tadej Slabe posvetil zgolj raziskovalnemu delu.

Po nizu predstojniških mandatov ste najverjetneje pravi naslov za odgovor na vprašanje o področjih, s katerimi se ukvarja sodobno krasoslovje. Kaj se je v zadnjih dveh, treh desetletjih spremenilo, katerih novih področij raziskovanja ste se lotili na postojnskem inštitutu, ki velja za vodilno raziskovalno in študijsko krasoslovno središče?

Na klasičnem krasu razvijamo klasično, celostno krasoslovje, tako vsebinsko kot organizacijsko. Razvijamo najbolj pomembna področja krasoslovja in proučujemo kraško površje, jame in vode ter razvoj krasa, biološke in mikrobiološke značilnosti. Razvijamo terensko raziskovanje, poskuse in meritve, laboratorijske analize in modeliranje z mavcem ter računsko in računalniško modeliranje kraških procesov ter ocenjujemo odziv krasa na okoljske spremembe. Celoto smo predstavili v knjigi Karstology in the Classical Karst. V tisk pa oddajamo knjigo o načinih, metodah in tehnologijah proučevanja krasa, ki bo prav tako izšla pri mednarodni založbi Springer. Celostni pristop in interdisciplinarno povezovanje sta naši mednarodni prednosti.

Zakraseni bloki Keopsove piramide, ki še čaka na ustrezno in sprejemljivo zaščito. FOTO: IZRK

Dobro temeljno znanje in razumevanje krasa sta izhodišči za načrtovanje življenja na krasu in študij krasoslovja. Sodelujemo v številnih neposredno uporabnih raziskavah, naj omenim le dve. Zadnja je krasoslovna spremljava gradnje drugega tira med Divačo in Koprom, kjer se je odprlo 99 novih jam, ki smo jih seveda takoj proučili in spoznanja uredili tudi za graditelje. V načrtih smo jih, na podlagi poznavanja našega krasa, predvideli sto.

Številne tovrstne raziskave so posvečene kraškim vodam in pri njih si pomagamo tudi s spremljanjem naravnih in umetnih sledil ter onesnaževal. Za ministrstvo za naravne vire in prostor smo pripravili zbirko podatkov o podzemeljskih vodnih povezavah, ki jo ves čas posodabljamo. S slovenskimi jamarji urejamo kataster kraških jam, v njem so podatki o več kot 15.500 jamah. Ukvarjamo se tudi s proučevanjem vplivov na kraško površje in jame.

Prirejamo mednarodno krasoslovno šolo Klasični kras, ki je največje vsakoletno krasoslovno srečanje. Naslov letošnje je Poti ogljika v krasu. Urejamo in izdajamo znanstveno revijo Acta carsologica, ki je ena vodilnih na našem področju v svetu. Tudi naša krasoslovna knjižnica je izjemna.

Ustanovili smo doktorski študij krasoslovja, edini tovrsten na svetu, na katerem je mogoče pridobiti naziv doktor krasoslovja. Deluje pod okriljem Univerze v Novi Gorici. Postal je krasoslovno študijsko središče Unesca. Študentje so z vseh celin in tudi tako pomagamo pri razvoju krasoslovja po svetu. Skratka, sodobno krasoslovje, ki sta ga zasnovala naša predhodnika dr. Peter Habič in dr. Rado Gospodarič, smo uspešno razvili v celostno vedo in nadgradili še s študijem. Delo na inštitutu danes usklajuje izr. prof. dr. Nataša Viršek Ravbar, ki je tudi odlična nosilka zadnjega obdobja Arisovega raziskovalnega programa Raziskovanje krasa, za katerega lahko rečemo, da je eden osrednjih v mednarodnih razmerah.

Martin Knez, Zhang Cheng in Tadej Slabe med terenskim raziskovanjem v okolici Guilina v kitajski avtonomni pokrajini Guangši. FOTO: Igor Bratož

Kako so se spreminjale terenske, laboratorijske, tehnične in informacijske metode? Sta lasersko snemanje iz zraka, lidar, in uporaba terestričnih laserjev krasoslovju tako kot sodobni arheologiji poleg novih podatkov prinesla tudi nove interpretacije in odkritja?

Sodobna tehnologija nam omogoča še bolj učinkovit razvoj spoznavanja in razumevanja krasa, bodisi z opremo v naših laboratorijih, krasoslovno kemijskem, biološkem, mikrobiološkem in geološkem, ali pa na terenu. Omogoča nam vrsto zveznih meritev značilnosti in kakovosti kraških voda ter mikroklimatskih značilnosti, tudi globoko v kraških jamah, in zbiranje vzorcev v sledilnih poizkusih. Razvili in vzpostavili smo stalno beleženje mikroklimatskih kazalcev (temperatura, CO 2 , gibanje zraka) in bioloških značilnosti v turističnih jamah, da lahko razlagamo vplive, ki so posledica obiskovanja.

Tudi metode daljinskega zaznavanja, zlasti lidarski posnetki, so zelo pomembne pri razlagi kraškega površja in razločevanju kraških pojavov, predvsem vrtač, ki gosto členijo površje. Kraško površje pa se znižuje in na dan prihajajo tudi jame. Govorimo o jamah brez stropa, ki so naše odkritje. Pogosto so to podolgovate zajede in že na prvi pogled je jasno, da ne nastajajo z današnjimi procesi, ampak so sled trirazsežnega razvoja krasa. Bili smo eni prvih, ki smo si prizadevali za dostopnost lidarskih posnetkov v raziskovalne namene. Uporabljamo pa še druge metode za spremljanje okoljskih sprememb, na primer rabe tal in poplav.

Razjedena sfinga v amfiteatru v Aleksandriji. FOTO: Izrk

Sodobne raziskave in meritve prinašajo veliko podatkov. Za njihovo uporabnost in dostopnost najširšemu krogu uporabnikov in za nadaljnjo nadgradnjo pa jih je treba primerno urediti in predstaviti. Temu so namenjene tudi evropske infrastrukturne povezave in na inštitutu smo slovensko vozlišče dveh, to sta LifeWatch in EPOS. Prva je namenjena biološki raznovrstnosti in druga geofizikalnim raziskavam.

Sami pa smo zasnovali spletno in spet celostno Krasoslovno zbirko podatkov, od krasoslovno geoloških, geomorfoloških podatkov o jamah do podzemnih vodnih povezav. Seveda jo ves čas dopolnjujemo in nadgrajujemo in vse bolj postaja podlaga za raznovrstne krasoslovne raziskave. Je edinstvena v svetu.

V okviru mednarodnega sodelovanja ste precej projektov v zadnjih desetletjih izvajali na Kitajskem, tam ste sodelovali z geografskim in geološkim inštitutom Kitajske akademije znanosti iz Pekinga, inštitutom za kraško geologijo Kitajske akademije geoloških znanosti iz Guilina, oddelkom za geografijo Univerze v Junanu v Kunmingu in biološkim inštitutom CAS v Čengduju. Kdo je bil pobudnik sodelovanja, ki je prineslo tudi odmevna monografska dela o južnokitajskem krasu?

S kitajskimi krasoslovci odlično in ustvarjalno sodelujemo že tri desetletja. Najprej je bilo sodelovanje del našega širokega mednarodnega delovanja, sodelujemo namreč s krasoslovci z vsega sveta, s številnimi imamo tudi podpisane sporazume za učinkovito delo. Nato pa nas je obiskal kitajski namestnik ministra za znanost in še posebej podprl naša prizadevanja za razvoj mednarodnega krasoslovja.

Pogled s hriba Lao Zhai v okrožju Yang Shuo na Guilin, kjer so raziskovali krasoslovci postojnskega inštituta. FOTO: Igor Bratož

Sodelovanje je najprej potekalo v obliki bilateralnih slovensko-kitajskih projektov, ki jih je z naše strani omogočila javna agencija za raziskovalno dejavnost (Aris). Sodelovali smo zlasti s krasoslovci z Junanske univerze. Skupaj smo raziskovali in še raziskujemo kitajski kras, od tropskega kopastega krasa na jugu Junana, znamenitih kamnitih gozdov do krasa visoke planote Tibeta.

Trdne prijateljske vezi so bile izhodišče za pogosto zahtevne terenske raziskave. In nenazadnje za ustanovitev skupnega Mednarodnega središča za raziskovanje krasa v Kunmingu. Pogosto nas tudi vabijo v kitajske raziskovalne projekte. Skupaj smo objavili vrsto znanstvenih razprav in dve knjigi, South China Karst 1 in 2. Kot nosilec sem prejel njihovo državno nagrado Friendship with Yunnan Award, ki pa je, seveda, priznanje za vse, ki smo sodelovali s slovenske in kitajske strani. Profesor Hong Liu pa je postal častni član ZRC SAZU.

Pred skoraj petnajstimi leti ste v Kunmingu s partnerji z Junanske univerze ustanovili Mednarodno središče za raziskovanje krasa, v tem okviru tudi Junanski mednarodni kraško okoljski laboratorij, pozneje v Guilinu še raziskovalni center pod pokroviteljstvom Unesca. Sta ta kitajsko-slovenska laboratorija vključena v pobudo Pas in pot?

Vzporedno s projekti na Junanski univerzi se je poglabljalo sodelovanje s sodelavci z Inštituta za kraško geologijo v Guilinu. Pred petimi leti smo z njimi ustanovili kitajsko-slovenski laboratorij za kraško geologijo. Ravnokar je pri kitajskem ministrstvu za znanost in tehnologijo v ocenjevanju še en tak projekt, v katerem predlagamo nadaljnji razvoj laboratorija. Da, laboratorij je v okviru pobude En pas, ena pot. Odobritev našega predloga bi še okrepila znanstveno sodelovanje med državama ter ustvarila trden okvir za skupne raziskave, izmenjavo znanja in vključevanje mladih raziskovalcev.

Laboratorij bi povezoval dolgoletne izkušnje Slovenije v raziskavah krasa z obsežnimi raziskovalnimi možnostmi na Kitajskem ter omogočil primerjalne študije z neposrednimi znanstvenimi in družbenimi koristmi (na primer kakovost pitne vode, varovanje okolja, varovanje pred naravnimi nesrečami, razvoj gospodarstva). V okviru pobude En pas, ena pot bi takšno sodelovanje prispevalo k mednarodni vlogi Slovenije, krepitvi strokovnih povezav ter razvoju raziskav, pomembnih za trajnostno upravljanje vodnih virov in naravne dediščine.

Zadnji skupni slovensko-kitajski raziskovalni projekti so osredotočeni predvsem na kroženje ogljika v krasu ter izpostavljenost kraškega površja in vodonosnikov. Vrsto let smo skupaj vodili tudi Unescove mednarodne geoznanstvenene programe.

Med bilateralnimi znanstvenoraziskovalnimi projekti na Kitajskem so bile tudi raziskave ekološke zaščite jamskih sistemov, značilnosti podzemnih kraških vodonosnikov, pred graditvijo novega letališča v Kunmingu, glavnem mestu province Junan, ste sodelovali pri raziskavah vpliva gradnje na kraški vodonosnik. So kitajske oblasti rezultate raziskav upoštevale?

Neposredno uporabne študije so praviloma del njihovih razvojnih izzivov, raziskav, ki jih pri tem opravljajo naši kitajski sodelavci. Začeli smo s proučevanjem voda za oskrbo turističnega središča kamnitih gozdov, nato smo sodelovali tudi pri njegovem širšem razvoju. Podpisali smo sporazum o skupnem prizadevanju za čim bolj sonaraven razvoj te kraške posebnosti, ki jo na leto obišče pet milijonov ljudi. Naše raziskave o nastanku in razvoju kamnitega gozda so bile eden od temeljev za njegovo uvrstitev med Unescovo naravno dediščino.

Pri gradnji enega večjih letališč na Kitajskem smo jim pri hidrogeoloških raziskavah pomagali s sledilnim poizkusom. Prav tako smo raziskali podtalni kamniti gozd, ki se je razkril med delom. Tovrstne oblike so se nato razkrile pri gradnji naše dolenjske avtoceste in nanje smo bili že pripravljeni. Sodelujemo pri urejanju jam za turizem in razvoj naših turističnih jam je pogosto zgled tudi za njihove.

Kako se godi pobudi za uveljavitev skupnega študija krasoslovja z dvojno diplomo, ki bi potekal na Kitajskem in v Sloveniji?

Za študij krasoslovja je na Kitajskem vedno več zanimanja. Zadnjič so mi kitajski sodelavci povedali, da se s proučevanjem krasa pri njih ukvarja že 500 raziskovalcev. In naš doktorski študij krasoslovja, ki deluje pod okriljem Univerze v Novi Gorici, je zelo priznan tudi tam. Zato in zaradi lažje dostopnosti smo se odločili, da ustanovimo še skupni študij krasoslovja, prvo in zadnje leto pri nas in vmesni leti na Kitajskem. Naši doktorski študentje, ki so z vseh celin, imajo namreč za nalogo praviloma raziskavo domačega krasa.

Različne skalne oblike, povezane v skalni relief kraških pojavov, ste raziskovali na najrazličnejših območjih, od klasičnega krasa v Sloveniji in drugod v Evropi do pojavov v tropskem krasu, puščavskih predelih na Arabskem polotoku, v kamnitih gozdovih v Braziliji in v Junanu, gorskih predelih v Altaju na jugu Sibirije. Raziskovanje ste s kolegom Martinom Knezom strnili v oznako branje kraške skale kot področja, ki je pomemben del celostnega krasoslovja. Je to nov način raziskovanja?

Različni dejavniki in procesi, ki oblikujejo kras na različnih karbonatnih kamninah v različnih predelih sveta, puščajo različne, a značilne sledi na skali. Govorimo o branju kraške skale. Samo nekaj primerov: vsi poznamo dežne žlebiče, v Sibiriji skala na prisojnih delih razpada in se lušči zaradi izrazitega nihanja temperature, v tropskih predelih, tudi na Kubi, pod gostim rastjem nastajajo pod preperelino značilne vdolbinice, svojevrstno se oblikujejo obalne škraplje na koralni kamnini tihooceanskega otoka Minamidaito na Japonskem, ki ga dosegajo močni tajfuni in skalo erozijsko gladijo, v Tibetu so pogosto najbolj značilne podsnežne skalne oblike, v puščavskem krasu poleg manj izrazitega raztapljanja kamnine in hitrega izhlapevanja površje sooblikuje veter, ki prenaša pesek in dolbe nezaščitene dele kamnine, kamniti gozdovi na Kitajskem se ob razkrivanju preoblikujejo iz podtalnih v izpostavljene dežju.

Še bi lahko naštevali. Skratka, izluščili smo značilnosti oblikovanja krasa po svetu. Z Martinom Knezom sva sodelovala s krasoslovci iz dežel, kjer sva raziskovala. Natančno smo proučili karbonatne kamnine, ki pomembno vplivajo na oblikovanje skalnega površja. Izsledke smo dopolnili z laboratorijskimi raziskavami, ko smo mavčne bloke izpostavljali umetnemu dežju in proučevali njihovo podtalno oblikovanje. Uspelo nam je določiti tudi razvojne modele, v katerih smo razložili časovno preoblikovanje z istim dejavnikom ali pa razvrstitev različnih dejavnikov in procesov. Pristop, ki sva ga zasnovala in razvila, je danes pomemben del celostnega krasoslovja.

Nekaj posebnega pa je usmeritev v zakrasevanje kulturne dediščine. Ogled fotografij v razpravi o Keopsovi piramidi v Gizi (Acta carsologica, 2025) govori o zastrašujočem razpadanju skalnih blokov iz mehke karbonatne kamnine zaradi vodne in vetrne erozije. Isti pojav ste razbrali tudi drugod, na Akropoli v Atenah, rimskih amfiteatrih v Nimesu, Arlesu, gledališču v Aleksandriji, papeževi palači v Avignonu, spomenikih v Knososu in Heraklionu na Kreti, rimskih arenah v Rimu, Veroni in Pulju. Kako dobro ali slabo se piše tej kulturni dediščini?

Pristop branja kraške skale nam je med drugim omogočil razumevanje zakrasevanja pomembne kulturne dediščine. Razberemo lahko značilnosti zakrasevanja, njegovo izrazitost in hitrost. Spoznanja bodo v veliko pomoč tudi pri razumevanju naše naravne dediščine, saj imamo zdaj na razpolago razmeroma natančne časovne opredelitve.

Propadanje fasade hiše iz 18. stoletja v Ragusi na Siciliji. FOTO: Izrk

Zakrasevanje kulturne dediščine je različno hitro, seveda pa se ti procesi na skali poznajo največkrat šele čez čas in imamo vse možnosti za ukrepanje. Skalni bloki kamnine Keopsove piramide dobivajo zaradi zakrasevanja značilno obliko s previsno zunanjo steno. Na površini njihovega zgornjega dela, ki ga dosega voda, nastane trdnejša skorja, in sicer zaradi raztapljanja kamnine in hitrega izhlapevanja ter nazaj kristaljenja. Spodnje dele blokov, ki so goli, pa dolbe veter s peskom, ki ga vključuje v vrtinčenje. Gre za mlajšo, peščeno in mehko kamnino.

Vdolbinice na zgornjem robu zidu kairskega starega mestnega jedra. FOTO: Izrk

Na zgornji ploskvi dolmena na Sardiniji se je v 5000 letih razvil pravi splet škavnic in dežnih žlebičev. Svetišče Haġar Qim na Malti, ki ga členijo podtalne skalne oblike in sledi dežja, so zaščitili in prekrili. V rimski areni v Nimesu, ki jo členijo sledi dežja in polzeče vode, so zgornje površine mehke kamnine prekrili s pločevino. Akropolo v Atenah natančno prenavljajo, sledi zakrasevanja, torej dežja, zapolnjujejo s kamnino iz prvotnega vira, kamnoloma v bližini. Izsledki bodo torej tudi izhodišče za varovanje kulturne dediščine in morebitno obnovo. Zadnji trije primeri so še v načrtu.