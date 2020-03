Kako uporabne so termovizijske kamere

Pravilna uporaba samo prvi korak

Primer pravilne uporabe termovizijske kamere.

Po vsem svetu in tudi v Sloveniji hitijo z izdelovanjem tako zdravil in cepiv kot tudi tehnoloških pripomočkov - kot so respiratorji - za obvladovanje epidemije bolezni covid 19.V porastu je tudi povpraševanje po termovizijskih kamerah, s katerimi lahko brezkontaktno merimo telesno temperaturo. To počno na nekaterih mejah in letališčih (ponekod tudi v času, ko ni epidemij), podjetjih, a to je ogromno sito z velikimi luknjami, ki je morda v primeru bolezni covid 19 povsem brezpredmetno, če drži, da se koronavirus sars cov 2 lahko prenaša, še preden se pojavijo prvi simptomi, ki med drugim vključujejo tudi vročino, opozori izr. prof. dr., vodja kakovosti v Laboratoriju za metrologijo in kakovost Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.V Laboratoriju za metrologijo in kakovost se med drugim ukvarjajo z umerjanjem ali kalibracijo vseh vrst vlagomerov in termometrov, med katerimi je posebnost predstavlja termovizijska kamera, ki ima matriko detektorjev, s katero sestavi in prikaže sliko toplotnega polja. »Termovizijske kamere so kompleksne in drage naprave, osnovni namen je tehniška diagnostika, torej merjenje temperaturnih razlik, pretežno v industriji,« pove Pušnik in doda, da pa se lahko uporabljajo tudi za merjenje temperature človeškega telesa. A pozor! »Za merjenje absolutnih vrednosti so te kamere precej slabše od kontaktnih termometrov za nekaj deset evrov, s kakršnimi si merimo temperaturo pod pazduho.«Prednost kamere je vsekakor v njeni hitrosti, a je potrebno izvajati pravilen protokol merjenja. Primer: posameznik med meritvijo ne sme imeti očal, sicer kamera ne more zaznati temperature v notranjem kotičku očesa, zelo pomembna pa je tudi aklimatizacija človeka po vstopu v prostor. Kamero so prejšni teden najprej postavili na Fakulteti za elektrotehniko, nato v Revozu, da so lahko na hitro pregledali zaposlene ob vstopu v podjetje. Nato so dve kameri postavili na vhodih v urgenco in v polikliniko ljubljanskega kliničnega centra. »Recimo temu, da gre kvečjemu za nekakšen presejalni test,« o zanesljivosti meritev pove Pušnik.V Laboratoriju za metrologijo kakovost so poleg postavitve sistema spisali protokole uporabe in določili prag temperature za alarmiranje, a vsekakor je treba to meritev potrditi z drugim kontaktnim termometrom, ko se človek aklimatizira vsaj 5 minut po prihodu v stavbo. »Čeprav gre za vrhunsko tehnologijo, ni dovolj zanesljiva, da bi lahko merili točne vrednosti telesne temperature človeka, še posebej ne v gibanju. To lahko dosežemo le v strogo nadzorovanih laboratorijskih pogojih,« še nadaljuje in opozori, da so daleč najslabši termometri tisti, s katerimi temperaturo merijo na čelu. Vsekakor so enostavni, brezkontaktni, a odstopanja so lahko tudi nekaj stopinj Celzija.