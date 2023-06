Kako v starosti biti mlad

V nadaljevanju preberite:

Po mnenju znanstvenikov s področja biologije staranja ima človek tri možnosti za zdravo staranje in vitalno dolgoživost. Prva je ugodna genetska konstitucija, česar za zdaj še ne uravnavamo na primer z genskim inženiringom in je zdaj genetska osnova za dolgoživost odvisna od genov staršev in ugodne rekombinacije materne in očetove dednine.

Druga možnost. Za nestoletnike je razmerje med genetiko in okoljem obrnjeno, torej manjši prispevek genov k dolgoživosti in občutno povečan vpliv okolja, ki ga lahko spreminjamo z vplivi na nekatere znane mehanizme in procese staranja z življenjskim slogom. Na tem področju je bil narejen bistven preskok v razumevanju bioloških mehanizmov in procesov – katere in na kakšen način je mogoče uravnavati s telesno dejavnostjo, načinom prehranjevanja, kakovostnim spanjem in čustvenim ravnovesjem.

Tretja možnost za vitalno dolgoživost pa je uporaba zdravilnih učinkovin (geroterapevtikov) ter celičnih in genskih terapij za vzdrževanje in podaljševanje zdravega staranja, seveda ob ustreznih odobritvah regulatornih agencij in etični sprejemljivosti.

Avtorica članka je prof. dr. Branka Javornik, zaslužna profesorica UL in redna profesorica za genetiko in biotehnologijo. V zadnjem obdobju se je posvetila znanstvenemu področju biologije staranja.