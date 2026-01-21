Napadalci ne vdirajo v sisteme. Vdirajo v navade.

V digitalni dobi kibernetska varnost ni več zgolj tehnično vprašanje informacijskih sistemov, temveč vse bolj postaja vprašanje odgovornega ravnanja podjetij. Način, kako organizacije varujejo podatke in upravljajo digitalna tveganja, namreč neposredno vpliva na zaposlene, uporabnike in širšo družbo. Zato se tudi v Sloveniji krepi zavedanje, da kibernetska varnost presega okvire IT-oddelkov in postaja del širše družbene odgovornosti.

V podjetju T-2 opažajo, da organizacije vedno jasneje razumejo pomen vlaganj v ljudi. Prav zaposleni s svojimi vsakodnevnimi digitalnimi odločitvami odločilno sooblikujejo raven varnosti ali izpostavljenost tveganjem. Dolgoročna digitalna odpornost se zato ne gradi le z napredno tehnologijo, temveč predvsem z znanjem, razumevanjem in ustrezno varnostno kulturo.

Družbena odgovornost se začne z znanjem

Pomanjkanje razumevanja je eden najpogostejših razlogov, da kibernetski napadi uspejo, tudi v tehnološko dobro opremljenih okoljih. Nezavedno ravnanje, nepazljiv klik ali napačna presoja lahko povzročijo resne posledice. Zato postaja izobraževanje zaposlenih ena ključnih oblik odgovornega ravnanja podjetij v digitalnem okolju.

T-2 kibernetsko varnost obravnava kot del širše odgovornosti do družbe. S sistematičnim vlaganjem v ozaveščanje in izobraževanje zaposlenih podjetje ne krepi le lastne varnosti, temveč prispeva tudi k dvigu splošne digitalne pismenosti in varnostne kulture v širšem okolju.

Socialni inženiring izkorišča zaupanje in nepazljivost, zato je razumevanje napadalnih taktik ključni del zaščite.FOTO: Depositphotos

Bodite pripravljeni, ne presenečeni Kibernetska varnost danes ni več zgolj tehnična skrb – je strateška odgovornost vodstev. Novi regulativni okviri (NIS2, ZInfV-1) jasno nalagajo upravam in poslovodstvom osebno odgovornost za odpornost organizacij proti kibernetskim grožnjam. Odločitve o kibernetski varnosti sprejemajte na podlagi strokovnih temeljev. Pridružite se T-2 Premium kibernetskemu forumu 2026, kjer boste skupaj z vrhunskimi strokovnjaki spoznali: kako razmišljajo napadalci, zakaj so direktorji in člani uprav njihove glavne tarče ter kako se kot podjetje učinkovito prilagoditi novim izzivom. Dogodek ponuja jasne, poslovno razumljive usmeritve brez tehničnega balasta, ki vam pomagajo sprejemati premišljene odločitve za zaščito organizacije in lastno odgovornost. Prijavite se še danes

Vse več podjetij prepoznava pomen preventivnega pristopa

Po ocenah T-2 se slovenska podjetja vse bolj zavedajo, da je preventivno delovanje na področju kibernetske varnosti učinkovitejše kot odzivanje na incidente. Izobraževanja, ki zaposlenim pomagajo prepoznati tveganja in pravilno ukrepati, postajajo pomemben del strategij družbene odgovornosti, upravljanja tveganj in trajnostnega poslovanja.

Takšen premik v razmišljanju kaže na zrelost organizacij, ki razumejo, da je varnost skupna odgovornost – in da se začne pri ljudeh.

T-2 kot partner pri krepitvi digitalne odpornosti

Na podlagi lastnega znanja, izkušenj in neposrednega vpogleda v sodobne kibernetske grožnje T-2 izobraževanja izvaja tako znotraj podjetja kot tudi za druge organizacije. Kot izvajalec tovrstnih izobraževanj podjetjem ponuja strokovno podporo pri razvoju varnostne kulture, prilagojene njihovemu okolju, zaposlenim in tveganjem.

Povezovanje internega strokovnega znanja z izkušnjami iz prakse omogoča, da so izobraževanja vsebinsko relevantna, razumljiva in usmerjena v realne izzive sodobnega digitalnega sveta. Prav zato T-2 nastopa kot naraven in zaupanja vreden partner za podjetja, ki želijo kibernetsko varnost obravnavati celostno in odgovorno.

FOTO: Depositphotos

Ko preventiva prehiti napad: Intercept in nova raven kibernetske zaščite Evropski projekt Intercept podjetjem prinaša novo raven kibernetske varnosti, ki presega golo skladnost z direktivo NIS2 in se osredotoča na pravočasno preprečevanje tveganj, neprekinjeno poslovanje in večje zaupanje v digitalne sisteme. Z napredno platformo za pametno in varno izmenjavo informacij o grožnjah, ki temelji na umetni inteligenci, avtomatizaciji in sodelovanju preverjenih partnerjev, Intercept omogoča hitrejše prepoznavanje napadov in učinkovitejšo zaščito ključnih poslovnih procesov. T-2 kot vodilni nosilec projekta to evropsko znanje in izkušnje neposredno pretvarja v konkretne rešitve za podjetja, ki želijo zanesljivega partnerja, dolgoročno odpornost in varnost, na katero se lahko zanesejo tudi v najbolj zahtevnih razmerah.

Varnost kot dolgoročna družbena zaveza

Za T-2 kibernetska varnost ni enkraten projekt, temveč dolgoročna zaveza. Z razvojem znanja, sodelovanjem s podjetji in širjenjem zavedanja o vlogi posameznika v digitalnem okolju aktivno prispevajo k varnejši digitalni družbi.

V času, ko se meje med poslovnim in zasebnim digitalnim svetom brišejo, družbena odgovornost pomeni tudi to, da podjetja ljudem omogočijo znanje, s katerim se lahko varno in samozavestno spopadajo z izzivi sodobne tehnologije.

Naročnik oglasne vsebine je T-2