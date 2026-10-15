Kakšno bo poletje leta 2036?

Ko govorimo o izzivih prihodnosti, si le redko predstavljamo konkreten čas, ko bomo morda z njimi živeli. Prihodnost je nekaj oddaljenega, zavitega v meglo nedoločenega časa. Nekoč. Do takrat se bo pa že našla kakšna rešitev. Morda nas celo prešine misel, da te prihodnosti ne bomo dočakali, zato se nas njeni izzivi manj dotaknejo.

Toda prihodnost ni tako daleč, kot se zdi. Izzivi se kopičijo, posledice današnjih odločitev postajajo vse bolj oprijemljive, časa za ukrepanje pa je vse manj.

Zato je zavod Znanost na cesti z letošnjim literarnim natečajem povabil pisce dveh starostnih skupin, naj pogledajo »le« deset let naprej in si zamislijo življenje poleti leta 2036.

Natečaj za kratko zgodbo ali esej Poletje 2036 je že z naslovom spodbujal k razmišljanju o podnebnih spremembah. Poleg tega so poletje 2026 zaznamovale dolgotrajna vročina in zaporedne pretop­le noči. A tema je bila širša: kako bomo živeli ob vročinskih valovih, sušah in poplavah? Kako bomo pridelovali hrano? Kako bodo umetna inteligenca, digitalizacija, podatkovni centri in naraščajoče potrebe po energiji spreminjali naš vsakdan?

Namen natečaja ni bil iskati krivce ali pravilne odgovore, temveč odpreti prostor domišljiji, ustvarjalnosti in razmisleku.

Novost letošnjega natečaja je bila izjava avtorjev, ali so pri nastajanju besedila uporabljali umetno inteligenco in kako. Petčlanska komisija je zgodbe ocenjevala anonimno, brez podatkov o uporabi umetne inteligence. Pri 21 prispevkih so avtorji izjavili, da te niso uporabljali. Sedmim je pomagala pri iskanju ali razvoju ideje, štirim pri pisanju delov zgodbe, petim pri oblikovanju strukture, enajstim pa pri jezikovnih ali slogovnih izboljšavah. Posamezni načini uporabe so se lahko prekrivali.

Sodelujoči v natečaju so morali pojasniti, ali so pri nastajanju besedila uporabljali umetno inteligenco in kako. FOTO: Reuters

Na natečaj je prispelo 44 prispevkov. V kategoriji od 16 do 26 let, v kateri je sodelovalo devet avtorjev, je prvo nagrado prejela Mirzeta Muheljić, dijakinja drugega letnika, za zgodbo Ko je poletje utihnilo. Drugo mesto sta si delili Dora Zajc z zgodbo Birminsa, poletje 2023 in Tjaša Krušič z zgodbo Časopis »Ka dogaja?!«.

Med 35 prispevki avtorjev, starejših od 26 let, je prvo mesto osvojila Julija Perko z zgodbo Pismo na sever, drugo Tatjana Plevnik z zgodbo Vprašanje konca, tretje pa Tomo Umer z zgodbo Dan za tuširanje.

Poletje 2036 je oddaljeno le deset let. Svet, v katerem bomo takrat živeli, pa nastaja že danes. Zmagovalni zgodbi, ki ju objavljamo, nas vabita, da se tudi sami zazremo v ne tako oddaljen čas in razmislimo, kakšno življenje si želimo v bližnji prihodnosti.

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Dr. Saša Novak je doktorica kemije, dolgoletna raziskovalka z Instituta Jožef Stefan (IJS) in koordinatorica zavoda Znanost na cesti (ZnC).

Julija Perko: Pismo na sever Dragi Aljoša, poskušam se spomniti tvojih rok, a se ne morem. Tvoj obraz še vedno vidim. Veliko obrazov. Pri šestih letih, ko si bil brez prvih dveh mlečnih zob. Pri sedemnajstih, ko ti tri puhaste kocine pod nosom še niso prinesle statusa odraslosti. Takrat si bil prepričan, da je svet neskončno nepravičen do tebe. Predvsem pa se spomnim tvojega obraza tistega jutra pred desetimi leti, ko si odšel. Te podobe se ne trudim pogosto klicati v spomin. Ampak tvojih rok ne vidim več. Spominjam se jih umazanih od zemlje, opraskanih od plezanja po drevesih, črnih od olja za kolesarsko verigo. Spomnim se, kako si, osemletnik, vzel očetov izvijač in z vso resnostjo trdil, da boš popravil kuhinjsko uro. Nisi je – celo dokončno si jo pokvaril. Toda vedno si verjel, da je mogoče stvari popraviti. Morda te ravno zato nisem razumela, ko si rekel, da mest ni mogoče popraviti. Star si bil devetindvajset let, ko si odšel. Od takrat je minilo deset let. Spomnim se večera, ko si mi povedal, da z Nežo odhajata. Na sever, si rekel in mislila sem, da govoriš o poletnih počitnicah, ker je bilo tisto poletje še posebej peklensko vroče. Potem si povedal, da nameravata z Nežo živeti visoko na severu Kanade, v koči brez elektrike, ob čudovitem jezeru, polnem postrvi in ščuk. Prva misel je bila, da sem jaz kriva, da odhajaš zaradi nečesa, kar sem ali nisem storila. A si povedal, da ne bežiš od nikogar, da nisi jezen, niti obupan. Najbolj absurden pa se mi je takrat zdel tvoj stavek, da podnebna kriza ne bo uničila civilizacije, da se bomo vsi prilagodili in da odhajata zato, ker se bojita, da nam bo uspelo. To me je povsem zmedlo. Rekel si, da bomo z novo tehnologijo nadzorovali vse. In da se bomo pred naravnimi pojavi zaščitili tako temeljito, da dejansko ne bomo več živeli v naravi. Še vedno lahko prikličem v spomin zvok vrat, ko si jih zaprl za seboj. Misli v glavi so se prerivale, srce pa je kričalo za teboj: vrni se; poskusi, a se čim prej vrni. Nisi se. Nista se. Prvo pismo sem čakala neskončno dolgo. Tri mesece. Potem je prišlo. Pisal si o vremenu, jezeru, koči, o drveh, ki jih pripravljata za zimo, o borni zelenjavi, ki jo je Neži uspelo vzgojiti; o lisici, ki vama je ukradla tri kokoši. Napisal si, da je prvo naselje, kjer živi približno petdeset staroselcev, 35 kilometrov stran od vajinega novega doma, in vama vse, kar potrebujeta, enkrat tedensko pripelje dron. Ta nazaj na pošto odnese tvoje pismo zame. Kako rada imam ta dron! Vesel si bil, ko sem ti pisala o spremembah v mestu, ki je danes povsem drugačno, kot si ga poznal. Morda takšno, kot si ga pričakoval? Klimatski plašč okoli naše hiše je bil dokončan pred tremi leti. Skoraj neviden je. Zmaga nad naravo, so ga poimenovali inženirji. Na prvi pogled je skoraj neviden; šele ob sončnem zahodu človek lahko opazi njegov rob, kjer se nebo za trenutek lomi v rahlo modrikasto črto. Ko je nebo normalno, skoraj pozabimo, da obstaja. Ko pa zunaj divja orkan, se na njem pojavi milijone drobnih svetlobnih vzorcev. Če je zunaj dim, postane rahlo mlečen, ob nevarnem UV-sevanju pa potemni. Najlepše je, ko dežuje, kar je poleti velika redkost. Takrat drsi po njegovi površini nešteto majhnih rečic. Takrat je najbližje spominu na naravo v mestu, kot si jo poznal. Fuzija je uspela in energija je postala praktično neomejena. Mesto se seli pod zemljo, kjer je zaščiteno pred vsemi vremenskimi in drugimi pojavi. Temperatura je ves čas prijetna, zrak prečiščen, vlaga optimalna. Hrane ne primanjkuje. Umetna inteligenca vzdržuje vso infrastrukturo Ljubljane. Otroci v šolah obiskujejo gozdove, ledenike in koralne grebene v simuliranem okolju. Menda lahko celo slišijo šumenje listja in zavohajo gozd. Sprašujem se, ali je to res napredek. Ti bi zagotovo rekel, da ni. Češ, gozd ni le vonj po gozdu. Gozd so tudi mraz, blato, komarji, mokri čevlji, tišina in možnost, da srečaš medveda. Vse tisto, česar smo se nekoč tako trudili znebiti. Večino stvari lahko ljudje v mestu naročimo in dobimo v roku ene ure – razen zadeve, za katero si me prosil v svojem predzadnjem pismu. Priznam, da sem bila zelo presenečena, še posebej zato, ker si mi pisal, kako se tudi pri vas razmere v divjini spreminjajo zaradi tehnologije. Praviš, da imata solarne folije in okna, ki podnevi vpijajo svetlobo in jo ponoči sevajo v kočo. Sklepam, da imata vir energije, ki bi lahko napajal tudi digitalni fotoaparat. Ti pa si želel analognega. To je bilo moje prvo naročilo po zelo dolgem času, na katero sem morala čakati štiri dni. Našli so ga v nekem antikvariatu; star je osemdeset let, težak in precej zdelan. S filmom je bilo še težje. Na koncu so pri nekem starem zbiratelju našli tri črno-bele filme. Vse sem ti poslala in zdaj končno dočakala povratek prvega. Vsak dan pošiljam povpraševanje po več filmih po celem svetu. Vmes sem jih našla še nekaj, kmalu ti jih pošljem. Celo barvnih! A zdaj k fotografijam. Skoraj sem že pozabila, kako je čakati nanje. Tudi to je bil velik izziv, saj je v mestu ostal le še en fotografski laboratorij. Srce mi je razbijalo od pričakovanja, zakaj imela sem priložnost spoznati prve realne odtise vajinega življenja v desetih letih. Želela sem si narediti poseben obred, zato sem si najprej skuhala čaj, nato pa prav počasi začela. Vajina koča, manjša, kot sem si predstavljala. Čudovita fotografija jezera, ki mu je črno-beli film dodal še tretjo dimenzijo. Neža ob drvarnici, kjer je ogromen kup pripravljenih drv. Zraven drvarnice kanu, malo stran rastlinjak, v njem pa polno zelenja. Vama je uspelo pridelati celo paradižnik? Pri vsaki fotografiji se posebej dolgo pomudim, ker želim, da vse traja neskončno dolgo. Na naslednji fotografiji so tvoje roke, ki držijo sekiro. Starejše roke, bolj grobe, a tvoje. Kot bi vedel, da mislim nanje. Fotografije sem počasi odlagala na mizo, vsako zase, da sem jih lahko še večkrat ošinila s pogledom. Naslednja fotografija: na njej je deklica, morda osemletna, temnih las in s tvojimi očmi. Najbrž so vas vendarle kdaj obiskali kakšni sosedje? Na naslednji fotografiji sedi na podrtem deblu, potem spet teče proti jezeru. Poiščem povečevalno steklo. Povsem od blizu iščem podobnosti na njenem obrazu. Podobnosti s kom? Na naslednji fotografiji na tvojih ramenih sedi deček. Morda ima štiri, pet let. Preskočila sem naslednjih nekaj slik, da bi odkrila kaj več. Našla sem novo, na njej otroka sedita za mizo. Na mizi so štirje krožniki in štiri skodelice. Dvakrat sem jih preštela. Nenadoma sem vedela: to sta vajina otroka, moja vnuka! Misli so preskakovale kot zmešane od vprašanj, zakaj mi nisi prej povedal, zakaj ste skrivali pred mano, do tistih, kako sta si sploh upala imeti otroke v divjini, kaj naredite, ko otroka zbolita? Potem sem se nasmehnila navzven in navznoter. Tam daleč na severu Kanade živita otroka, ki jima ne vem imena, niti kako zvenita njuna glasova. Ne vem, katerega je strah teme in kateri spi pri odprtem oknu. Nikakršen ščit ne bi zadržal hudournika solz, ki je privrel iz mojih starih oči. Deset let sem mislila, da je tvoje življenje zelo daleč. Zdaj vem, da je bilo samo nekje, kjer ga nisem mogla videti. Razdalja sploh niso kilometri! Razdalja je morda samo to, da ne veš, kaj se skriva v ovitku s fotografijami. Izbrali smo si nasprotni poti, kako preživeti isto prihodnost. Jaz sem ostala tu, kjer je svet postal vse varnejši, vi ste odšli tja, kjer je še dovoljeno, da je nevaren. Tukaj je dan enak dnevu, v vašem gozdu se vsak dan začne z vprašajem. A ko že stotič pregledujem fotografije, se sprašujem, kdo od nas pravzaprav živi bolj polno? Vaše življenje je težko na vse načine, na katere je moje lahko, moje pa samotno na vse načine, kot se vaše zdi polno. Vem samo to, da deset let pozneje nobeden od naju najbrž ni več prepričan o tem, da se je drugi motil. Ne bom prišla na obisk. Ne bom več razglabljala, zakaj si odšel. Namesto tega ti bom še naprej pošiljala filme. Želim gledati skozi oči mojih vnukov; pošlji mi veliko takšnih, ki jih bosta naredila onadva. Jaz pa jima tokrat pošiljam sliko moje hiške, ki stoji pod klimatskim plaščem in zraven katere še vedno raste stara jablana. Vse vas objemam, tvoja mama avgust 2036

Kako si pa vi zamišljate poletje čez deset let? FOTO: Dejan Javornik