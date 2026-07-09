Kakšno zgodbo pripovedujejo vrtače

Dr. Sašo Stefanovski je asistent na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Proučuje fizičnogeografske in geoinformacijske vsebine, njegove raziskave so večinoma vezane na proučevanje oblikovanosti kraškega reliefa in varstva nežive narave.

Predstavite nam instrument, ki ga najpogosteje ali najraje uporabljate pri delu.

Pri doktoratu sem veliko uporabljal meritve električne upornosti tal. V tla zabijemo več deset kovinskih elektrod in skoznje spuščamo šibek tok. Dve elektrodi tok oddata, drugi dve pa izmerita, kako zlahka je stekel skozi tla, nato vlogo prevzame naslednji par in tako naprej. Iz razmerja med oddanim in prejetim tokom dobimo upornost tal, ta pa izda, kaj se skriva na različnih globinah. Lahko gre za drobnozrnat sediment, preperelo kamnino, kamninsko podlago ali celo jamo. Najlepše je, da je metoda neinvazivna, saj v zgradbo pod površjem pogledamo, ne da bi karkoli izkopali.

Kako bi povprečno razgledanemu v največ sto besedah razložili, kaj raziskujete?

Ukvarjam se z geomorfologijo krasa, torej z oblikovanostjo kraškega površja. Raziskujem, kako so določene reliefne oblike nastale in kako se različna kraška območja razvijajo skozi čas. Najintenzivneje se posvečam vrtačam, najpogostejšim kraškim kotanjam v Sloveniji. Zanima me, kaj nam pove njihova oblika, kateri procesi so odgovorni za razlike med njimi, kako so nastale in predvsem kakšno vlogo imajo na današnjem kraškem površju. Obenem raziskujemo, ali bi nam vrtače lahko povedale kaj o davni preteklosti. V njih se namreč nabira in ohranja sediment, zato so lahko nekakšni naravni arhivi, iz katerih beremo, kakšna sta bila okolje in podnebje v zadnjih tisočletjih.

Zakaj imate radi znanost?

Ker je raziskovanje pravzaprav iskanje odgovorov. Zelo rad se ukvarjam z nečim, za kar še nimamo preproste razlage, ali pa imamo o tem neke ideje in jih želimo preizkusiti. Ravno to me najbolj veseli, da nečesa na začetku ne veš, potem pa korak za korakom prideš bliže odgovoru. Ampak tisti, ki to počnemo, dobro vemo, da se stvar ne konča z odgovori, ampak s še več novimi vprašanji.

Kaj dobrega bi vaše delo lahko prineslo človeštvu?

Oblikovanost površja je lahko močno odvisna od stanja okolja, zato nam relief posredno kaže, kako se je okolje skozi čas spreminjalo. S proučevanjem reliefa in sedimentov, ki so nekakšni naravni arhivi, lahko bolje razumemo, kakšno je bilo okolje v preteklosti. To je pomembno zato, ker se na podlagi preteklih sprememb lažje pripravimo na tiste, ki nas še čakajo.

Kdaj ste vedeli, da boste raziskovalec?

Na drugi stopnji študija geografije smo imeli veliko samostojnih nalog, ki so bile zelo raziskovalno zastavljene, pri večini pa smo si temo lahko izbrali kar sami. Takrat sem videl, da mi ta način dela ustreza, zato sem se odločil, da dopuščam možnost, da bi se kdaj vpisal na doktorski študij.

Kaj zanimivega poleg raziskovanja še počnete?

Zelo rad se udeležujem športnih dogodkov, predvsem košarkarskih in nogometnih. Ob kakšni priložnosti tudi sam še vedno rad poprimem za košarkarsko žogo. Rad pa hodim tudi na koncerte, predvsem rock in hiphop izvajalcev.

Kaj je ključna lastnost dobrega znanstvenika?

Nekaj jih je. Najprej mora biti pripravljen sprejemati nove ideje in zamisli ter se o njih znati pogovarjati, tudi kadar se ne ujemajo z njegovimi. Drugič mora znati slediti tehnologiji, ki se nenehno razvija, in jo sprejeti v svoje delo. In tretjič, znati mora za svojo temo navdušiti druge in jih prepričati, da je vredna proučevanja. Delo pa je seveda treba opraviti vestno in objektivno.

Delo na terenu FOTO: Osebni Arhiv

Katero bo najbolj prelomno odkritje ali spoznanje v znanosti, ki bo spremenilo tok zgodovine v času vašega življenja?

Verjetno smo ravno zdaj priča takemu dogodku, to je hiter razvoj umetne inteligence. Zaradi nje se bo moralo tudi delo v znanstveni skupnosti precej spremeniti in prilagoditi. A smo šele na začetku.

Bi odpotovali na Mars, če bi se vam ponudila priložnost?

Verjetno bi. Tudi tam nas geomorfologe čaka še nekaj dela.

Na kateri vir energije bi stavili za prihodnost?

Verjetno na jedrsko fuzijo.

S katerim znanstvenikom v vsej zgodovini človeštva bi šli na kavo?

Z Janezom Vajkardom Valvasorjem.

Katero knjigo, film, predavanje, spletno stran s področja znanosti priporočate bralcu?

Dokumentarne serije Steva Irwina.

Česa ne vemo o vašem področju, pa bi nas presenetilo?

Slovenija velja za zibelko krasoslovja, saj se je znanstveno raziskovanje krasa začelo prav pri nas. K temu je veliko pripomogla železniška povezava Trst–Dunaj. Številni nemško govoreči raziskovalci, ki so v 19. stoletju prečkali kraško površje, so se zanj začeli zanimati in domačine spraševali, kako kaj imenujejo. Na nekaterih območjih so vsa reliefna znižanja imenovali doline, zato so raziskovalci kraške kotanje poimenovali die Dolinen. To je preraslo v mednarodni termin, ki se uporablja še danes. Vrtači v angleščini tako rečejo doline. Podobno so v stroko prešli izrazi polje, uvala in ponor. Tudi celoten reliefni tip se imenuje karst, kar je nemško ime za pokrajino Kras, ki leži v Sloveniji in Italiji.