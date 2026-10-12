Kamera na obrazu: ali se bomo dokončno poslovili od zasebnosti?

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    Jurij Kristan
    12. 10. 2026 | 06:00
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    Kdor se je letos poleti sprehajal po londonskem King's Crossu v okolici tamkajšnjega sedeža družbe Meta, je lahko na avtobusnih postajališčih videl zanimive oglasne panoje: na njih je ameriška vplivnica Kylie Jenner prehajala iz svoje običajne reklamne podobe z očali Meta v tujsko okostnjaško, z napisom »Stalno opazujemo« (We're always watching). To se pravi, odvisno od zornega kota gledanja v pano smo lahko videli običajno Kylie ali pa njeno srhljivo različico. Za to parodično instalacijo je stalo britansko aktivistično združenje Everyone Hates Elon (vsi sovražijo Elona), znana ameriška vplivnica pa je bila na tnalu preprosto zato, ker je zvezda Metine aktualne oglasne kampanje za pametne naočnike Meta. Njena nezemeljska podoba je vzeta iz znanstvenofantastičnega filma They Live iz leta ...

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