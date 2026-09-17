Zaradi slabega vida posegla po kapsulah. A kaj sploh vsebujejo?

Ko se spoprimemo s kakšno zdravstveno težavo, si pogosto pomagamo tudi s prehranskimi dopolnili. Tako je bralka s slabšim vidom posegla po kapsulah, ki obljubljajo preventivno podporo za oči, oglašujejo pa jih kot koristne za vse, ki veliko časa preživijo pred zasloni, in tiste, ki so na prostem izpostavljeni intenzivni svetlobi. Kapsule med drugim vsebujejo lutein in zeaksantin. Kaj sta ti sestavini, kakšno vlogo imata v očeh in ali ju je priporočljivo jemati v obliki prehranskih dopolnil? Lutein, zeaksantin in betakaroten spadajo v skupino hranilnih snovi, znanih kot karotenoidi. Karotenoide proizvajajo rastline, obilo jih najdemo v zelenolistni zelenjavi. Lahko se kopičijo v živalskih tkivih, v živilih živalskega izvora pa so v razmeroma majhnih količinah, pravi prof. dr. Polona Jaki ...