Kar 97 odstotkov ljudi ne prepozna več glasbe, ki jo ustvari umetna inteligenca

Kar 97 odstotkov poslušalcev ne more ločiti med skladbami, ki jih je ustvarila umetna inteligenca (UI), in tistimi, ki jih je zložil človek. To je v pokazala obsežna raziskava, ki jo je za francosko platformo za pretakanje glasbe deezer izvedla agencija Ipsos.

Ugotovitve, pridobljene z anketo 9000 udeležencev v osmih državah (vključno z ZDA, Veliko Britanijo, Francijo in Nemčijo), poudarjajo naraščajoče etične pomisleke v glasbeni industriji. Orodja UI, ki so sposobna samostojno ustvarjati pesmi, sprožajo vprašanja o avtorskih pravicah in neposredno ogrožajo preživetje človeških umetnikov.

Nelagodje in jasne zahteve poslušalcev

Raziskava, v kateri so morali anketiranci prisluhniti dvema posnetkoma, ustvarjenima z UI, in enemu človeškemu, je pokazala, da velika večina ljudi preprosto ne sliši razlike. Rezultati so presenetili tudi same poslušalce.

Približno 71 odstotkov jih je izrazilo presenečenje nad lastno nezmožnostjo razlikovanja med človeškimi in sintetičnimi skladbami, več kot polovica vprašanih pa je dejala, da se počutijo »nelagodno« zaradi dejstva, da ne morejo več prepoznati izvora glasbe.

Ugotovitve, pridobljene z anketo 9000 udeležencev v osmih državah, poudarjajo naraščajoče etične pomisleke v glasbeni industriji. FOTO: Thomas White/Reuters

Posledično večina poslušalcev zahteva preglednost in jasna pravila. Raziskava je pokazala, da si velika večina želi jasnega označevanja glasbe, ustvarjene z UI. Kar 80 odstotkov vprašanih želi, da so skladbe, ki jih v celoti ustvari UI, jasno označene.

Poleg tega jih 73 odstotkov podpira razkritje, kadar algoritmi priporočajo skladbe, ustvarjene z UI, 45 odstotkov si želi možnosti filtriranja, da bi takšno vsebino lahko izločili, 40 odstotkov pa pravi, da bi skladbe, ustvarjene z UI, v celoti preskočili.

Poplava umetne glasbe

Platforma deezer, ki ima 9,7 milijona naročnikov, je ob tem razkrila, da se sooča s poplavo umetno ustvarjene vsebine. Dnevno število oddaj (naložb) glasbe, ustvarjene z UI, se je povzpelo na več kot 50.000, kar predstavlja približno tretjino vseh naloženih datotek. To je drastičen porast, saj je aprila ta delež znašal 18 odstotkov.

Ne gre pa le za nalaganje. Kot poroča AFP, je januarja vsaka deseta pretočna skladba na deezerju bila v celoti ustvarjena z UI. Deset mesecev kasneje se je ta delež povzpel na več kot eno od treh pretočnih skladb, kar znaša skoraj 40.000 na dan.

Poleg tega je 51 odstotkov vprašanih izrazilo prepričanje, da bo UI privedla do več glasbe nižje kakovosti, skoraj dve tretjini pa meni, da bo povzročila izgubo ustvarjalnosti.

»Kreativnost ustvarjajo ljudje«

»Rezultati raziskave jasno kažejo, da je ljudem mar za glasbo in želijo vedeti, ali poslušajo skladbe, ki jih je ustvarila UI, ali človek,« je dejal izvršni direktor Deezerja Alexis Lanternier. V pogovoru za Reuters je Lanternier poudaril potrebo po transparentnosti: »Trdno verjamemo, da kreativnost ustvarjajo ljudje in da bi morali biti zaščiteni«.

Deezer je že sprejel ukrepe: uvedli so označevanje tovrstnih vsebin in skladbe, ki jih v celoti proizvede UI, izključili iz uredniških seznamov predvajanja ter algoritmičnih priporočil. Poleg tega so začeli izključevati lažne prenose (»fake streams«) iz sistema izplačil avtorskih honorarjev.

Orodja UI sprožajo vprašanja o avtorskih pravicah in neposredno ogrožajo preživetje umetnikov. FOTO: Anja Guder/Reuters

Kljub temu je Lanternier opozoril, da je uvedba različnih plačilnih struktur za glasbo UI izjemno zapletena in da »ogromna sprememba« v politiki prejemkov ostaja izziv.

Nedavni primeri in širši kontekst

Vprašanje umetne glasbe je pridobilo pozornost v začetku leta, ko je umetna skupina The Velvet Sundown na platformi spotify pritegnila milijon mesečnih poslušalcev, preden je bila njihova sintetična narava razkrita. Njihova najbolj priljubljena pesem ima več kot tri milijone predvajanj. Spotify se je odzval z napovedjo, da bo spodbujal prostovoljno razkrivanje uporabe UI.

Tudi velike založbe se odzivajo. Universal Music Group (UMG) je nedavno poravnala primer o kršitvi avtorskih pravic s podjetjem za UI glasbo Udio. Obe strani zdaj načrtujeta zagon platforme za ustvarjanje glasbe z UI v letu 2026, ki pa bo za urjenje uporabljala licencirano glasbo.

Medtem je sodišče v Münchnu v torek razsodilo, da je OpenAI-jev chatgpt kršil nemško zakonodajo o avtorskih pravicah z reproduciranjem besedil pesmi.

Odnos potrošnikov do UI v medijih sicer ostaja mešan. Majska raziskava družbe Luminate je pokazala, da je večina občinstva v ZDA ravnodušna ali sprejema uporabo UI pri nalogah, kot so vizualni učinki v filmih, ostaja pa skeptična do scenarijev, napisanih z UI, ali sintetičnih igralcev.