Katastrofalno dogajanje pri Neptunu

Neptun ima 16 znanih lun, ki so poimenovane po morskih bogovih in nimfah iz grške mitologije. Satelit Voyager 2 je med mimoletom leta 1989 odkril šest lun, vključno s petimi majhnimi, ki krožijo tik za glavnimi obroči planeta. A ker so lune majhne in Neptun daleč stran, jih je z Zemlje težko opazovati, dobro pa jih vidi vesoljski teleskop James Webb, ki jih je pred leti tudi na novo posnel. Raziskovalci Kalifornijskega tehnološkega inštituta (Caltech) so natančneje preučili tri lune, Lariso, Galatejo in Proteusa, ter ugotovili, da je njihova sestava edinstvena med nebesnimi telesi zunanjega dela Osončja. To kaže, da je nekoč morda obstajal lunarni sistem, ki se je raztreščil, ko je planetova gravitacija zagrabila največjo Neptunovo luno Triton. Ta naj bi k Neptunu pripotoval iz ...