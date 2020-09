FOTO:Kateri so najdražji elementi na Zemlji

Diamanti so večni, zlato je najdražje, uran na mestu ubije in redke zemlje so res redke. To so pogosti miti o kemijskih elementih, v vseh je zrno resnice, v celoti pa ne držijo. Diamanti so le oblika ogljika, ki je pri sobnih razmerah termodinamično celo manj stabilna od grafita, številni radioaktivni elementi so bistveno nevarnejši od naravnega urana, redkih zemelj pa sploh ni malo, le zelo enakomerno so razporejene, zato so koncentrirana nahajališča redka. In najdražji kovinski prstani bi bili rodijevi, ne zlati.Preprosta vprašanja pogosto zahtevajo poglobljene razmisleke in preglede, na koncu pa postrežejo z neenotnim ...