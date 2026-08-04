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    Kdaj prepogljivi telefon postane poslovna naložba?

    Za poslovnega uporabnika je vrednost telefona v tem, koliko dela opravi na njem in kako dolgo mu služi. Nova serija Galaxy Z je zasnovana prav v tem merilu.
    FOTO: Samsung
    Galerija
    FOTO: Samsung
    Promo Delo
    4. 8. 2026 | 10:10
    10:02
    A+A-

    V ospredje postavlja tri stvari, ki določajo dolgoročno uporabnost: vzdržljivost, delovno površino in avtonomijo. Galaxy Z Fold8 in Galaxy Z Fold8 Ultra vsak po svoje pokažeta, kaj to pomeni pri vsakodnevnem delu.

    Vzdržljivost je prva od teh treh lastnosti in tudi najbolj neposredno vpliva na to, kako dolgo zdrži naprava. Oba modela uvajata prožno titansko tehnologijo Flex Titanium, novo strukturo zaslona, ki pod ploščo OLED združuje titanovo zlitinsko folijo in titanovo ploščo. Folija zagotavlja dvajsetkrat večjo mehansko togost od dosedanje polimerne, kljub temu pa meri približno tretjino debeline človeškega lasu. Plošča z natančno oblikovanimi mikroluknjicami ohranja prožnost, potrebno za ponavljajoče se prepogibanje. Hkrati učinkoviteje absorbira pritisk in udarce ter zmanjšuje vidnost pregiba. Pri prepogljivem telefonu je pregib najbolj obremenjeni del, zato se prav tam vzdržljivost pokaže kot najpomembnejša. Flex Titanium to obremenitev razporedi in tako zmanjša tveganje, da bi pregib sčasoma postal najšibkejša točka naprave.

    FOTO: Samsung
    FOTO: Samsung

    Drugi del je delovna površina, in tu vsak model ubere svojo pot. Galaxy Z Fold8 prinaša na novo zasnovano obliko z zunanjim zaslonom v razmerju 10: 16 za hitra opravila in glavnim zaslonom v razmerju 4: 3, ki v razprtem stanju meri 193,2 milimetra (7,6 palca). Galaxy Z Fold8 Ultra gre v drugo smer in ponuja največjo delovno površino v seriji: 203,1-milimetrski (8-palčni) glavni zaslon in najtanjšo zasnovo Galaxy Z Fold doslej, saj v razprtem stanju meri le 4,1 milimetra. Večja površina pa ni sama sebi namen. Z ločenim pogledom in funkcijo povleci in spusti med več okni omogoča sočasno delo z več aplikacijami, tako da je ob odprtem dokumentu mogoče hkrati spremljati elektronsko pošto ali koledar, ne da bi bilo treba seči po prenosniku. Pri obeh glavni zaslon ostaja dobro viden tudi na prostem, saj ponuja do 3000 nitov svetilnosti, tehnologijo Vision Booster in površino z nizko stopnjo odboja.

    FOTO: Samsung
    FOTO: Samsung
    Delovno površino dopolnjuje umetna inteligenca Galaxy AI, ki je prilagojena prepogljivi obliki naprave in na velikem zaslonu poenostavi večopravilnost. Funkcija kratek povzetek sproti zbira informacije, usklajene z uporabnikovimi navadami in dnevnimi potrebami. Vključuje tudi vpoglede na področju varnosti in zasebnosti, ki pomagajo pravočasno prepoznati morebitna tveganja. Funkcija Now Nudge iz pogovora prepozna nastajajoče načrte in predlaga naslednje korake, na primer preverjanje koledarja ali shranjevanje lokacije. Pogovor pa je pri tem mogoče nadaljevati ob sočasnem prikazu na večjem zaslonu. Z zapiski v Geminiju uporabnik na enem mestu združi zapiske, datoteke in dokumente ter jih pretvori v poročila, povzetke sestankov ali druge oblike. Za poslovnega uporabnika vse to pomeni manj korakov med informacijo in dejanjem, kar pri napravi, katere namen je prihraniti čas, sodi med njene resnične prednosti.

    FOTO: Samsung
    FOTO: Samsung
    Tretji del je avtonomija, pogosto odločilna pri napravi, ki mora zdržati cel delovni dan. Galaxy Z Fold8 Ultra uvaja novo arhitekturo polnjenja z dvema polnilnima potema, ki energijo enakomerneje porazdeli po baterijskem sistemu. Ob tem podpira 45-vatno hitro polnjenje, ki napravo napolni do 67 odstotkov v približno pol ure.

    Njegovo baterijo s kapaciteto 5000 mAh dopolnjuje razširjen grafitni hladilni sistem, ki ob zahtevnejših opravilih ohranja odzivnost naprave.

    Galaxy Z Fold8 se pri avtonomiji opira na baterijo s kapaciteto 4800 mAh, ob 45-vatnem polnjenju pa se v približno pol ure napolni do 63 odstotkov. Oba modela poganja procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 za Galaxy.

    FOTO: Samsung
    FOTO: Samsung
    Dolgoročna uporabnost pa ni edino, kar šteje pri poslovni rabi. Vsaj toliko je pomembno, kako naprava ravna z občutljivimi podatki. Oba modela varuje platforma Samsung Knox, ki naprave Galaxy ščiti že na ravni strojne opreme, torej vgrajeno v čip in ne šele v programski opremi. Za funkcije umetne inteligence, ki tečejo na napravi, napredna šifrirana zaščita Knox ustvari ločena, šifrirana okolja za shranjevanje podatkov posameznih aplikacij, Knox Vault pa najobčutljivejše informacije hrani v fizično ločenem in pred posegi zaščitenem delu naprave. Uporabniški vmesnik One UI 9 dodaja nadzorno ploščo aktivnost UI-pomočnika, kjer je na enem mestu mogoče pregledati, katera dejanja je umetna inteligenca opravila v uporabnikovem imenu. Za poslovno rabo, kjer je nadzor nad podatki del odgovornosti, taka preglednost ni postranska lastnost.

    Skupaj te lastnosti določajo, ali se prepogljivi telefon obnese kot dolgoročno delovno orodje ali ostane zgolj zanimivost. V našem primeru vzdržljivejši material podaljša dobo, v kateri naprava deluje kot nova, večja delovna površina in umetna inteligenca skrajšata čas, zanesljiva avtonomija pa zmanjša odvisnost od polnilnika sredi dneva. Ko se temu pridruži še zaščita podatkov na ravni strojne opreme, potem veste, da ste dobili telefon premium kakovosti. In prav ta seštevek, ne posamezna specifikacija, prepogljivi telefon približa merilom naložbe.

    Galaxy Z Fold8 in Galaxy Z Fold8 Ultra sta že na voljo v Sloveniji za prednaročilo, a le še nekaj dni, do 6. avgusta. Spomnimo, da je Samsung za stranke, ki naročijo nove naprave v prednaročilu, pripravil posebno ponudbo:  

    FOTO: Samsung
    FOTO: Samsung

    Pri nakupu enega od modelov Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 ali Galaxy Z Flip8 z 12/512 GB prihranite 100 EUR,* pri modelu z 12/256 GB pa prihranite 50 EUR.* Nove naprave Galaxy Z, tanjše, lažje in zmogljivejše kot kdaj prej, prinašajo vrhunsko zmogljivost, napredne funkcije umetne inteligence Galaxy AI in izkušnjo, ki odpira nove možnosti.

    Poleg prihrankov z novo napravo iz Galaxy Z serije dobite tudi 6 mesecev naročnine za Google AI Pro brez dodatnih stroškov, v vrednosti 131,94 EUR.** Uporabljajte napredna orodja umetne inteligence za večjo produktivnost, ustvarjalnost in vsakodnevna opravila, s podporo, ki vam pomaga narediti več, hitreje in lažje.

    Prednaročilo pa prinaša tudi 10 odstotkov*** popusta na Galaxy Watch Ultra2 ali Galaxy Watch9.

    * Navedeni znesek je ocenjeni znesek prihranka, izračunan na podlagi priporočenih maloprodajnih cen. Znesek prihranka se lahko razlikuje glede na maloprodajnega partnerja. Velja za Galaxy Z Fold8 Ultra, Z Fold8 in Z Flip8 modele 12/512 GB in 12/256 GB. Ocenjen prihranek znaša 100 € za 12/512 GB modele ter 50 € za 12/256 GB modele. Ponudba ne vključuje modela z 1 TB.

    ** Pravno obvestilo in koraki za aktivacijo: Gemini je blagovna znamka družbe Google LLC. Z naročnino se strinjate s pogoji, ki veljajo za Google One, YouTube in ponudbe. Preberite, kako Google ravna s podatki. Veljajo lahko starostne omejitve (18+), omejitve glede razpoložljivosti jezikov, sistemske zahteve in druge omejitve. Ponudba paketa Google AI Pro je na voljo uporabnikom, ki med 1. avgustom 2026 in 1. avgustom 2027 kupijo in aktivirajo ustrezno napravo Samsung Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 Ultra ali Galaxy Z Fold8. Ponudba ne velja za: uporabnike storitve Google One, ki so naročeni na dodatek; uporabnike storitve Google One, ki so naročeni na paket višje ravni od ponujenega; uporabnike storitve Google One v družinskem paketu, ki niso upravitelji paketa; uporabnike storitve Google One, ki imajo naročnino na Google One sklenjeno prek tretje ali povezane osebe; ali uporabnike storitve Google One, ki so naročniki paketa Pixel s popustom. Ponudbo izkoristite najpozneje do 1. avgusta 2027 do 23.59 po pacifiškem času (PT). Ob prijavi morate navesti veljaven način plačila, vendar vam do poteka preizkusnega obdobja ne bomo zaračunali ničesar. Če naročnine ne prekličete prej, vam bo Google One po koncu preizkusnega obdobja vsak mesec zaračunal 21,99 €. Naročnino lahko kadar koli prekličete. Vračilo denarja za delno izkoriščena obračunska obdobja ni mogoče, razen če to zahteva veljavna zakonodaja. Vračilo kupljene naprave lahko povzroči preklic naročnine. Celotni pogoji so na voljo na: https://one.google.com/offer/terms-and-conditions/SamsungAIPro

    *** Navedeni popust velja ob nakupu naprav iz Galaxy Z serije, ki so vključene v to promocijo.

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