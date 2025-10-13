»Ekonomskega Nobela« si bodo razdelili trije raziskovalci gospodarske rasti

Danes so v švedski prestolnici razglasili dobitnike Nobelove nagrade za ekonomijo oziroma nagrada za ekonomske znanosti v spomin na Alfreda Nobela. Gre za najmlajšo med Nobelovimi nagradami, saj je bila ustanovljena šele leta 1968 na pobudo švedske centralne banke, podeljevati pa so jo začeli leto pozneje.

Nagrado so letos podelili kar trem ekonomistom. Razdelili si jo bodo Joel Mokyr iz ZDA in Philippe Aghion iz Francije ter Peter Howitt iz ZDA. Vsi trije so raziskovali vzroke za gospodarsko rast. Mokyr je prejel polovico nagrade, za zgodovinske raziskave o odvisnosti in odnosu med tehnološkimi inovacijami in gospodarsko rastjo. Aghion in Howittt pa sta si razdelila drugo polovico za matematični model gospodarske rasti, ki se osredotoča na »kreativno uničenje«, ki ga povzroča gospodarska rast.

Izraelsko-ameriški zgodovinar ekonomije Mokyr bo torej prejel skoraj pol milijona evrov, ekonomista Aghion in Howitt pa bosta dobila vsak po nekaj manj kot četrt milijona.

Zgodovina nagrade

Dolga desetletja je veljala za elitni moški klub ekonomistov z nekaj najuglednejših ameriških univerz. Med 93 dosedanjimi nagrajenci so bile zgolj tri ženske, šele leta 2009 je kot prva v zgodovini nagrado prejela Elinor Ostrom.

Po finančni krizi leta 2008 se je žirija začela odmikati od »čiste teorije« in vse pogosteje nagrajuje ekonomiste, ki znajo ekonomijo povezati s politiko, institucijami in družbenimi posledicami kapitalizma. Letos strokovnjaki napovedujejo predvsem dve vroči temi: umetno inteligenco in raziskave neenakosti.

Zato je seznam letošnjih favoritov precej pester – od harvardskega Andreja Shleiferja in Susan Athey, pionirke uporabe umetne inteligence v ekonomiji, do Thomasa Pikettyja, Branka Milanovića ali Danija Rodrika, znanega kritika globalizacije. Omenjajo se tudi Erik Brynjolfsson kot vodilni predstavnik informacijske ekonomije in vpliva umetne inteligence na trg dela, Emmanuel Saez in Gabriel Zucman, znani po velikih mednarodnih bazah podatkov o davkih in bogastvu. V igri so tudi Monika Schnitzer, Marianne Bertrand in Sendhil Mullainathan (diskriminacija in vedenjska ekonomija), Ernst Fehr, ter tandem Nobuhiro Kiyotaki in John Moore.

Ali bo nagrada znova ostala v ZDA ali pa jo bo prejela bolj globalno usmerjena raziskava, bo znano danes ob 11.45. Tako kot tudi preostale Nobelove nagrade tudi ta prinaša ček v višini 11 milijonov švedskih kron oziroma nekaj več kot 900.000 evrov. Če je dobitnikov več, se znesek med njimi razdeli.