Kdo dobi Nobelovo nagrado za medicino?

Jutri bodo razglasili dobitnika nagrade za fiziko, v sredo za kemijo, v četrtek za književnost, v petek pa bo znan dobitnik nagrade za mir. Prihodnji ponedeljek bodo razglasili še nagrajenca za ekonomijo.

Danes bodo v Stockholmu razglasili dobitnika oziroma dobitnike Nobelove nagrade za fiziologijo in medicino. Znanost je letos v središču pozornosti, saj si od nje svet želi rešitev za trenutno pandemijo koronavirusa. A nagrade podeljujejo za raziskave in delo, opravljeno pred desetletji, saj praviloma traja več let, da se pokaže prava vrednost določenega odkritja. Tako ne gre pričakovati, da bi bila nagrada povezana s koronavirusom.Dogajanje, ko bodo na institutu Karolinska razglasili letošnje dobitnike, bomo prenašali v živo (v angleščini): Lani so nagrado za medicino prejeli Američana William G. Kaelin in Gregg L. Semenza ter Britanec Peter J. Ratcliffe za odkritja, kako celice občutijo kisik in se mu prilagajajo . Njihove raziskave so pomembne tako v boju proti raku kot tudi pri osvajanju vesolja.Letošnji dobitniki bodo v nasprotju s prejšnjimi leti prejeli več denarja. Nagrada v vsaki od kategorij bo vredna deset milijonov švedskih kron (okoli 950.000 evrov) namesto dosedanjih devetih milijonov kron (850.000 evrov).Zaradi pandemije bo letošnji slavnostni protokol precej drugačen.Nobelov komite je tako že odpovedal večje slavnostne bankete v Stockholmu in Oslu, ker podelijo nagrado za mir. Medalje bodo po napovedih dobitnikom podelili kar v domačih državah.