FOTO:Kdo je ubil egipčansko mačko

Raziskovalci z britanske univerze Swansea v Walesu so s pomočjo visokoločljivostne računalniške tomografije (CT) pogledali pod ovoje treh mumificiranih živali iz starega Egipta. Tako so dobili najnatančnejšo predstavo o tem, kako so pred več kot 2000 leti živele in umrle mačka, kača in ptica.Za slikanje so uporabili mikro CT-napravo, ki omogoča stokrat natančnejše posnetke od medicinskih rentgenskih CT-naprav. »Pokazali smo, kako lahko najsodobnejše znanstvene instrumente uporabimo za raziskave oddaljene preteklosti. Z mikro CT-napravo smo opravili tako rekoč obdukcijo živali več kot 2000 let po tem, ko so umrle,« je ...