Kdo prejme Nobelovo nagrado za kemijo?

Potem ko smo v ponedeljek izvedeli, da Nobelovo nagrado za medicino prejmejo odkritelji optogenetike in da Nobelovo nagrado za fiziko prejme snovalec observatorija IceCube, bomo danes izvedeli, katero prelomno odkritje bo odlikovano na področju kemije.

Lani so prestižno nagrado prejeli raziskovalci Susumu Kitagava, Richard Robson in Omar Yaghi »za razvoj kovinsko-organskih ogrodij«.

Jutri bodo razglasili še Nobelovo nagrado za literaturo, v petek za mir, v ponedeljek pa za ekonomske znanosti. Nagrajenci prejmejo diplomo, medaljo in dokument, v katerem je naveden znesek Nobelove nagrade, ki letos znaša 12 milijonov švedskih kron, kar po trenutnem menjalnem tečaju znaša dober milijon evrov.

Izumitelj, podjetnik in poslovnež Alfred Nobel je v oporoki določil, da se njegovo premoženje uporabi za nagrado »tistim, ki so v preteklem letu prinesli največjo korist človeštvu«. Nobelova nagrada naj bi nagrajevala izjemne dosežke na področjih, s katerimi se je v času svojega življenja najbolj ukvarjal: fizika, kemija, fiziologija ali medicina, literatura in mir.

Po njegovi smrti se je začel dolgotrajen proces uresničevanja njegove vizije, prve Nobelove nagrade pa so bile podeljene leta 1901. Leta 1969 je bila ustanovljena še Nagrada Švedske centralne banke za ekonomske znanosti v spomin na Alfreda Nobela. Njena uvedba je bila izjema, namenjena praznovanju tristoletnice švedske centralne banke.