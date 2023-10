Kdo prejme Nobelovo nagrado za kemijo?

V Stockholmu bo Kraljeva švedska akademija znanosti razglasila dobitnike še v zadnji znanstveni kategoriji: kemiji.

Prenos razglasitve bo ob 11.45:

Lani so Nobelovo nagrado za kemijo prejeli Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal in Barry Sharpless, ki je tako dobil še drugo Nobelovo nagrado, in sicer »za razvoj klik kemije in bioortogonalne kemije«. Klik kemija je vrsta selektivnih kemijskih reakcij, ki so se, zaradi svoje učinkovitosti, izkazale kot izredno pomembne za pripravo različnih biokonjugatov, razvoja naprednih polimernih materialov in za funkcionalizacijo anorganskih materialov. Bioortogonalna kemija pa je kompatibilna z življenjem. Gre za zelo uporabno metodo pri označevanju bioloških molekul za spremljanje procesov v živih celicah, pa tudi za študije tarč, uporabnih za razvoj zdravilnih učinkovin.

Letošnji teden Nobelovih nagrad se je v ponedeljek začel z razglasitvijo dobitnikov nagrade za medicino in fiziologijo. Prejela sta jo Katalin Kariko in Drew Weissman za raziskave tehnologije mRNK, ki je ključno pripomogla pri boju proti covidu.

Nobelovo nagrado za fiziko pa so letos dobili Pierre Agostini, Ferenc Krausz in Anne L’Huillier »za eksperimentalne metode, ki ustvarjajo atosekundne impulze svetlobe za preučevanje dinamike elektronov v snovi«.

Jutri sledi še razglasitev Nobelove nagrade za literaturo, v petek pa za mir, v ponedeljek sklenejo podeljevanje nagrad še z nagrado za ekonomijo, ki jo je leta 1968 predlagala in uvedla švedska centralna banka. Letos so nagrade vredne 11 milijonov švedskih kron ali okoli 952 tisoč evrov.