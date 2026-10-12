Kdo v resnici upravlja privilegirane dostope do podatkov vašega podjetja?

Digitalna suverenost se zato ne konča pri vprašanju, kje so podatki, ampak se nadaljuje pri nadzoru privilegiranih računov, dostopov in odgovornosti.

Predstavljajmo si podjetje, ki je poslovne aplikacije in zbirke podatkov preselilo v skrbno izbrano oblačno okolje. Zaposleni dostopajo do dokumentov, prodajnih podatkov in elektronske pošte, notranji skrbniki vzdržujejo uporabniške račune, zunanji izvajalec pa po pogodbi skrbi za del infrastrukture. Na prvi pogled je ureditev jasna. Toda ob podrobnejšem pregledu se odprejo pomembna vprašanja: ali imajo vsi dostop samo do tistega, kar potrebujejo, kdo lahko spreminja varnostne nastavitve in kdo lahko pravice dodeli še komu drugemu?

Ni vsak dostop enak

Uporabniški dostop zaposlenemu praviloma omogoča delo z aplikacijami in podatki, ki jih potrebuje pri svojih nalogah. Nekdo lahko dokument samo prebere, drugi ga lahko ureja ali deli. Skrbniške pravice so bistveno širše: skrbnik lahko spreminja nastavitve sistema, ustvarja in briše račune, ponastavlja načine prijave in drugim dodeljuje pravice. Prav zato mora biti takšnih računov malo, njihova uporaba pa posebej nadzorovana. Načelo najmanjšega potrebnega obsega pravic pomeni, da uporabnik ali proces prejme le pooblastila, ki jih potrebuje za določeno nalogo. Tak pristop zmanjšuje posledice napake, zlorabe ali kompromitiranega računa.

Pomembna je tudi ločitev vsakodnevnega in privilegiranega dela. Oseba, ki ima skrbniško vlogo, naj za branje pošte ali običajno delo ne uporablja istega privilegiranega računa. Upravljanje privilegiranih dostopov (PAM) je ožji del upravljanja identitet in dostopov (IAM) ter se osredotoča na račune z razširjenimi pravicami, kot so administratorski, sistemski in domenski skrbniški računi. Tak dostop naj bo odobren za jasen namen, po možnosti tik pred uporabo in le za omejen čas, zaščiten z večfaktorsko prijavo in po uporabi samodejno ukinjen. PAM omogoča tudi varno hrambo in samodejno menjavanje privilegiranih gesel, beleženje oziroma snemanje skrbniških sej in revizijsko sled opravljenih dejanj.

Zunanji izvajalec potrebuje dostop, ne odprtih vrat

Pri upravljanju poslovnega okolja pogosto sodelujejo ponudniki oblaka, vzdrževalci programske opreme in drugi podizvajalci. Njihov privilegirani dostop je lahko nujen, vendar mora podjetje vedeti, kateri posamezniki ga imajo, za katere sisteme, v kakšnem obsegu in kako dolgo. Splošen skrbniški račun, ki ga uporablja več ljudi, otežuje ugotavljanje odgovornosti. Bolj varna in pregledna je ureditev z imenovanimi uporabniki, vnaprejšnjo odobritvijo, dodelitvijo dostopa tik pred posegom, časovno omejitvijo in samodejnim odvzemom pravic po končanem delu.

Enako pomembno je spremljanje privilegiranih sej. Revizijska sled mora omogočiti odgovor na preprosta vprašanja: kdo je zahteval in odobril dostop, kdaj se je prijavil, do česa je dostopal in kaj je spremenil. Pri posebej občutljivih sistemih PAM omogoča tudi snemanje skrbniških sej, kar olajša preverjanje ravnanja in odziv ob incidentu. Toda samo zbiranje zapisov ni dovolj. Določiti je treba, kdo jih pregleda, ob katerih odstopanjih se sproži opozorilo in koliko časa se hranijo. Nadzor privilegiranih dostopov mora biti zato del urejenega procesa, ne enkratna nastavitev.

Privilegirani dostopi naj bodo dodeljeni le za konkretno nalogo in omejen čas, po opravljenem delu pa samodejno ukinjeni. FOTO: Depositphotos

Pravice imajo življenjski cikel

Privilegirani dostopi se sčasoma lahko kopičijo. Zaposleni zamenja delovno mesto, sodelavec začasno prevzame projekt, pogodba z izvajalcem se konča, skrbniški račun ali geslo pa ostane aktivno. Zato morajo privilegirane pravice slediti življenjskemu ciklu uporabnika in konkretni nalogi: dodelitev po odobritvi, uporaba le za potreben čas in takojšen odvzem po končanem posegu, odhodu ali prenehanju sodelovanja. Pomembni so tudi redna rotacija privilegiranih gesel, preverjanje neaktivnih računov in odprava trajnih skrbniških pravic, kjer te niso nujne.

Podjetje mora pri tem razumeti tudi delitev odgovornosti s ponudnikom. Ponudnik lahko zagotavlja mehanizme za upravljanje identitet, večfaktorsko preverjanje, beleženje in preklic dostopa, vendar mora naročnik določiti, kdo pravico potrebuje, kdo jo odobri in kdo preverja njeno uporabo. Tehnologija lahko pomaga uveljaviti pravila, ne more pa namesto organizacije določiti odgovornosti.

Pet vprašanj za ponudnika

1. Kdo ima skrbniški dostop do našega okolja in naših podatkov? Zahtevajte pregled vlog, ne le splošnega zagotovila, da je dostop omejen.

2. Kako se privilegirani dostop odobri? Preverite, kdo ga lahko zahteva, kdo ga potrdi, ali je dodeljen tik pred uporabo, časovno omejen in vezan na določen namen.

3. Kako se privilegirane seje beležijo, snemajo in preverjajo? Pomembni so celovita revizijska sled, opozorila ob neobičajnih dejanjih in jasna odgovornost za pregled.

4. Kako so urejeni dostopi podizvajalcev? Vprašajte, kateri podizvajalci lahko dostopajo do okolja, iz katerih lokacij in pod kakšnimi pogoji.

5. Kako hitro je mogoče dostop preklicati? Postopek mora delovati ob odhodu zaposlenega, zaključku pogodbe, varnostnem incidentu ali zamenjavi ponudnika.

Nadzor dostopov je del kibernetske varnosti

Boris Krajnc FOTO: Telekom Slovenije

Zlorabljen privilegirani račun ali preširoke skrbniške pravice lahko napadalcu omogočijo nadzor nad poslovnimi podatki in kritičnimi sistemi. PAM zato zmanjšuje tveganje z nadzorovanim odobravanjem dostopov, časovnim omejevanjem pravic, varovanjem in rotacijo poverilnic ter spremljanjem privilegiranih sej. Povezan mora biti s spremljanjem varnostnih dogodkov, zaznavanjem neobičajnih aktivnosti in pravočasnim odzivom. Telekom Slovenije podjetjem pri kibernetski zaščiti pomaga s strokovnim znanjem in storitvami Centra kibernetske varnosti in odpornosti . Jasno določene privilegirane pravice in odgovornosti skupaj z varnostnim nadzorom podjetju pomagajo zmanjšati tveganje zlorab in hitreje ukrepati, ko pride do incidenta.

»Podjetje mora vedeti, kdo uporablja privilegirane račune, zakaj dostop potrebuje, kdo ga je odobril in kaj je bilo med sejo izvedeno. Posebej pomembni so skrbniški dostopi zunanjih izvajalcev. Če dostopi niso časovno omejeni, poverilnice ustrezno varovane, dejavnosti pa zabeležene, težko pravočasno prepoznamo zlorabo in ukrepamo,« poudarja Boris Krajnc, specialist za kibernetsko varnost pri Telekomu Slovenije.

Pri izbiri ponudnika zato ni dovolj vprašati, kje so podatki. Enako pomembno je vprašati, kdo ima ključe, kdo njihovo uporabo nadzira in kako jih je mogoče vzeti nazaj.

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