Kitajska alternativa mednarodni vesoljski postaji

Kitajska namerava v prihodnjih letih svojo vesoljsko postajo Tiangong (Nebeška palača) s treh modulov povečati na šest, je na 47. mednarodnem astronavtičnem kongresu v Bakuju povedal Zhang Qiao iz Kitajske akademije za vesoljsko tehnologijo. »Zgradili bomo 180-tonsko strukturo s šestimi moduli. Zdaj jih ima – postaja v obliki črke T – tri in ima maso okoli 22 ton. Za primerjavo: Mednarodna vesoljska postaja (ISS) ima 12 modulov in 420 ton. Prvi modul za ISS so v vesolje poslali leta 1998, to je modul Zarja, Nasa in drugi partnerji pa postajo nameravajo vzdrževati do konca desetletja.

Kitajska bo v prihodnjih letih na Tiangong najprej poslala večfunkcionalni modul z več parkirnimi pomoli, na katere se bodo nato v nadaljnjih letih pripajali novi moduli. Namestili ga bodo na osrednji modul Tianhe. Predvideno je, da bodo ta modul izstrelili v prihodnjih štirih letih. Za postajo razvijajo nove dodatke, ki bodo omogočali spajanje z večjimi zunanjimi tovornimi plovili. Prav tako razvijajo napihljive module, ki bodo služili za bivanje na postaji, hkrati bodo poskusni moduli, ki bodo nekoč predstavljali življenjske prostore na Luni. Z novimi posodobitvami se bo podaljšala tudi operativna doba postaje, in sicer z deset na 15 let. Tiangong, ki je nameščen v orbito 450 kilometrov nad Zemljo, je operativen od lani, naenkrat lahko gosti tri astronavte.

Kitajskim astronavtom je vstop na ISS zaradi političnih razlogov prepovedan. Tiangong želijo odpreti mednarodnim partnerjem, med drugim sodelujejo z uradom ZN za vesoljske zadeve, s katerim so že izbrali nekaj znanstvenih poskusov, ki bi tekli na postaji, prav tako Kitajska sodeluje z Evropsko vesoljsko agencijo (Esa). Vendar je Esa v začetku letošnjega leta sporočila, da nima sredstev ali politične zelene luči, da bi na kitajsko postajo poslala evropskega astronavta. V zadnjih letih so sicer že potekala različna urjenja evropskih astronavtov na kitajskih tleh. Vrata Nebeške palače pa želijo odpreti tudi turistom.

Nebeška palača ima predvideno obratovalno dobo deset let. Prihodnje leto bodo v isto orbito izstrelili s Hubblom primerljiv teleskop Xuntian. Tega bodo lahko parkirali na postajo, da ga popravijo ali posodobijo.

Kitajska je vse bolj pomembna vesoljska velesila s smelimi načrti. Do leta 2030 želijo na Luno poslati astronavte, v prihodnjem desetletju želijo zgraditi mednarodno lunarno postajo, Nasa sestavlja lunarno postajo Gateway. Kitajska pripravlja tudi povratno odpravo na Mars, da bi pobrali nekaj vzorcev in jih prinesli na Zemljo. Odprava bo bistveno manj kompleksna, kot jo načrtujeta Nasa in Esa, ki se soočata z vprašanjem, ali jim jo bo sploh uspelo sfinancirati. Izkazalo se je, da bi lahko odprava stala ogromnih 11 milijard evrov, kar pa je za ameriški kongres precej preveč.