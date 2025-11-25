Kitajska izstrelila kapsulo za »ujete« astronavte

Raketa Dolgi pohod 2F/G je danes zgodaj zjutraj po srednjeevropskem času z izstrelišča Jiuquan na severozahodu Kitajske proti kitajski vesoljski postaji Tiangong ponesla vesoljsko plovilo Shenzhou 22. Plovilo je namenjeno trem kitajskim astronavtom, ki trenutno bivajo na postaji in nekaj dni niso imeli svojega plovila za povratek.

Za kaj gre? S plovili shenzhou se kitajski astronavti prevažajo na vesoljsko postajo, kjer ostanejo praviloma šest mesecev, in potem tudi nazaj na trdna tla. Aprila letos se je na postajo pripeljala posadka odprave Shenzhou 20 v postavi Chen Dong, Chen Zhongrui in Wang Jie.

V začetku novembra so na postajo pripotovali astronavti Zhang Lu, Wu Fei in Zhang Hongzhang misije Shenzhou 21. Petega novembra je sledilo slovo posadke Shenzhou 20, a so ugotovili, da je njihovo plovilo poškodovano, vanj je menda trčila vesoljska smet in tako ni bilo dovolj varno, da bi se posadka z njim vrnila na Zemljo. Trojica je obtičala v vesolju – a za le nekaj dni.

Kitajska je namreč na hitro premešala razporede in astronavte so posedli v plovilo Shenzhou 21, s katerim so 14. novembra srečno pristali v puščavi Gobi v Notranji Mongoliji.

V vesoljskih poletih velja, da se astronavt v vesolje in iz vesolja pripelje v istem plovilu (razen če ni že prej določeno drugače oziroma če gre za okvaro). Plovilo je za posadko tudi rešilni čoln, če bi se karkoli zgodilo s postajo – najsibo mednarodno vesoljsko postajo ali kitajsko postajo – se vanj posedejo in odpeljejo na varno. V kitajskem primeru je torej pomenilo, da so bili astronavti Zhang Lu, Wu Fei in Zhang Hongzhang misije Shenzhou 21 deset dni brez rešilnega čolna.

K sreči se kaj hudega ni zgodilo in zdaj proti postaji že potuje prazno plovilo Shenzhou 22, s katerim se bo posadka na Zemljo vrnila predvidoma aprila prihodnje leto.

Poškodovana kapsula Shenzhou 20 je za zdaj še priklopljena na postajo, vendar bo morala oditi do aprila 2026, ko bo prispelo plovilo Shenzhou 23, saj bo to potrebovalo pristajalno mesto. Kitajski vesoljski uradniki so dejali, da bo poškodovano plovilo ostalo v orbiti, da bodo opravili nekaj poskusov.