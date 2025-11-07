Kitajska poklicala Naso zaradi nevarnosti trčenja v orbiti

Kitajska je nedavno ameriško vesoljsko agencijo Nasa obvestila o manevru umikanja, da bi preprečila morebitno trčenje satelitov. »Leta smo mi kitajske vesoljske oblasti obveščali o morebitnih nevarnostih trčenj. Nato smo mi opravili manever. Pred kratkim pa so nas oni poklicali in sporočili, naj ne ukrepamo, saj bodo oni opravili vse potrebno, da trčenja ne bo,« je o redkem sodelovanju med agencijam po poročanju portala space.com povedal Alvin Drew, direktor za vesoljsko trajnost pri Nasi.

Kitajska nacionalna vesoljska uprava (CNSA) se je odločila za to potezo, saj se gneča v orbitah čedalje bolj povečuje. Mreža satelitov raste iz dneva v dan: samo Spacexovih starlinkov je v orbitah že več kot 8800, Kitajska sestavlja svoje megamreže Guowang in Thousand Sails. To pomeni vse večjo potrebo po usklajevanju delovanja satelitskih operaterjev, da bi zmanjšali možnosti trkov med sateliti in preprečili dogodke, ki povzročajo nove oblake vesoljskih odpadkov.

Število objektov v orbitah se povečuje, po podatkih Evropske vesoljske agencije, ki močno spodbuja akterje, da pospravljajo za sabo tudi v vesolju, je od začetka vesoljske dobe leta 1957 v orbite odromalo približno 23.770 satelitov, od tega jih je še danes v vesolju 15.860 (sateliti v nizkozemeljskih orbitah sčasoma padejo v atmosfero in zgorijo). Delujočih satelitov je 12.900.

Poleg tega so v orbitah tudi manjši kosi, mreže za spremljanje vesoljskih smeti redno nadzoruje 43.510 objektov, ki so dovolj veliki, da jih vidijo. Po ocenah je 54.000 objektov večjih od deset centimetrov, med enim in desetimi centimetri je 1,2 milijona objektov, kar 140 milijonov vesoljskih smeti pa je velikih od enega milimetra do enega centimetra.

V vesolju so hitrosti zelo velike in trčenje že manjšega koščka lahko povzroči eksplozijo moči ročne granate, delujoč satelit je lahko uničen, seveda pa si nihče ne želi tako imenovanega Kesslerjevega učinka, ko bi eno trčenje sprožilo kaskado dogodkov.

V orbitah je vse več objektov. FOTO: Esa

Nobena izmed držav si ne želi, da bi katerakoli orbita postala neuporabna, od vesoljskih storitev smo namreč vse bolj odvisni. Nedavni stik med sicer ne ravno kooperativnimi državami to potrjujejo. Kitajska je sicer pred kratkim tudi sporočila, da gradi zmogljivosti za odstranjevanje odpadkov iz vesolja.

Trčenje smeti v kitajsko kapsulo

Kitajska bo verjetno zdaj še bolj pozorna na vesoljske smeti. Namreč: trojica njihovih astronavtov je ostala na vesoljski postaji Tiangong, ker so ugotovili poškodbo vesoljske kapsule. Pred dnevi bi se morala posadka 20 vrniti iz vesolja, potem ko je tja odpotovala aprila letos. Vendar so vrnitev preklicali.

»Vesoljsko plovilo posadke Shenzhou 20 so, kot sumimo, zadeli majhni vesoljski odpadki. Analiza udarca in ocena tveganja potekata. Da bi zagotovili varnost in zdravje astronavtov ter popoln uspeh misije, je bilo odločeno, da se povratna misija Shenzhou 20, prvotno načrtovana za 5. november, preloži,« je na kratko sporočila kitajska CNSA.

Astronavti Shenzhoua 20 so na postajo Tiangong prispeli aprila. Nova, sveža posadka je prejšnji teden prispela na postajo, tako zdaj tam biva šest ljudi. Posadki sta si že izmenjali povelji, nato pa so povratek trojice preklicali. V izjavi kitajske vesoljske agencije za posadko ni bilo navedeno, kateri del vesoljskega plovila Shenzhou 20 je bil poškodovan, prav tako ne, zakaj sumijo, da je šlo za trčenje z vesoljskimi smetmi. Prav tako še ni jasno, kdaj se bo posadka vrnila na trdna tla in ali bo treba ponje morda poslati nadomestno vesoljsko plovilo.

Astronavti Wang Jie, Chen Zhongrui in Chen Dong so se aprila odpravili v vesolje, pred dnevi bi se morali vrniti, a se je zapletlo. FOTO: Pedro Pardo/AFP

Posadko kapsule Shenzhou 20 vodi poveljnik Chen Dong, izkušeni astronavt in nekdanji kitajski pilot lovskega letala, ki je zdaj tretjič v vesolju. Ob njem sta dva novinca v vesoljskih poletih, Chen Zhongrui in Wang Jie. Na vesoljski postaji Tiangong astronavti bivajo od leta 2021.

Da se vesoljske postaje vseskozi soočajo z vesoljskimi odpadki, je dejstvo. Tiangong je leta 2023 utrpela delno izgubo električne energije, potem ko je kos vesoljskih odpadkov zadel eno od njenih solarnih panelov. Tudi Mednarodna vesoljska postaja se je soočila z delci vesoljskih odpadkov.