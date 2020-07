Kitajska poletela proti Marsu

Potem ko je v začetku tedna proti Marsu odpotoval arabski orbiter Upanje , mu danes sledi velikopotezna kitajska odprava Tianwen-1 ali Vprašanja nebu. Gre za odpravo, v kateri se bodo z orbiterjem utirili v orbito Marsa, proti površju pa bodo poslali rover. Kitajska bi z uspešnim pristankom postala šele tretja država s tem dosežkom.Kitajsko odpravo so izstrelili z raketo Dolgi pohod 5 z otoka Hainan. Proti Marsu bo odprava potovala sedem mesecev, če bo vse potekalo po načrtih, bo iskala sledi vode in življenja.To ni prvi poskus, da bi Kitajska dosegla sosednji planet. Leta 2011 so se z orbiterjem pridružili ruski odpravi, namenjeni na luno Fobos, s katere naj bi pobrala nekaj vzorcev, a je neslavno propadla. Raketa namreč ni delovala pravilno in se je ujela v nizkozemeljsko orbito ter nato nenadzorovano padla v atmosfero nad Tihim oceanom.Več sledi ...