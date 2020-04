Kitajska raketa se je razletela

Kitajska raketa Dolgi pohod 3B (Long March 3B) je med včerajšnjo izstrelitvijo, ko bi v orbito morala dostaviti indonezijski komunikacijski satelit, eksplodirala. Nad ameriškim teritorijem Guam so opazili žareče razbitine, so zapisali na spletnem portalu Spaceflight now.Neuspeh je potrdila tudi kitajska tiskovna agencija, kjer so zapisali, da je raketa odpovedala sredi leta po izstrelitvi z vesoljskega centra Xichang. Ve kot pettonski satelit Nusantara Dua bi se sicer moral utiriti v geostacionarno orbito na višini okoli 36.000 kilometrov nad ekvatorjem. Namenjen je bil zagotavljanju širokopasovnih storitev nad Indonezijo.To je že druga neuspešna odprava v manj kot mesecu. Nedavno se je namreč med letom pokvarila tudi raketa Dolgi pohod 7A (Long March 7A), ki je bila sicer na krstnem poletu. Ravno raketa z oznako 7A je naslednica 3B. Dolgi pohod 3B Kitajska uporablja za izstrelitve tako svojih kot tujih satelitov.Kot navajajo na Spaceflight now, je bil prvih nekaj minut polet videti tekoč, domnevno se je zapletlo pri prižigu motorjev na tretji stopnji rakete.