Kitajska se pripravlja na nov pristanek na Luni

Kitajska je izstrelila satelit Queqiao-2, ki bo relejni satelit za prihajajoče lunarne odprave na južni pol in na nam nevidno stran Lune. Satelit bo skrbel za komunikacijo z novimi kitajskimi pristajalniki in Zemljo – neposredna komunikacija s pristajalnikom na nam nevidni strani Lune je namreč onemogočena, saj Luna Zemlji vseskozi kaže isto stran, zato potrebujejo relejni satelit. V bližini Lune je tako že Queqiao 1, ki so ga izstrelili maja 2018, skrbel pa je za komunikacijo s pristajalnikom Chang'e 4, ki je kot prvi pristal na nam nevidni strani Lune. Pristajalnik je na površje izpustil še rover Yutu-2 (Žadasti zajec), ki še vedno deluje.

Dobro tono težak satelit so izstrelili z raketo dolgi pohod 8, poimenovan pa je po mitološkemu mostu, sestavljen iz ptic. Tudi sicer so kitajske lunarne odprave poimenovane po mitoloških boginjah in bitjih. Ob glavnem tovoru so izstrelili še dva manjša satelita Tiandu-1 in 2, navaja Reuters.

Kitajska se pripravlja na nov pristanek njihovega robota na površju Lune. Chang'e 6 gradi na uspehu štirice in petice – ta je konec leta 2020 prinesla na Zemljo sveže vzorce z Lune. V novi odpravi bo Kitajci kot prvi skušali pobrati vzorce na nam skriti stani Lune in jih prinesti na Zemljo. Queqiao-2 je kot relejni satelit namenjen tudi za odpravi Chang'e-7, ki naj bi stekla leta 2026 in Chang'e-8 leto kasneje.

Kot še navaja Reuters, bo Queqiao-2, ki ima predvideno obratovalno dobo dolgo najmanj osem let, do leta 2040 del mreže satelitov, preko katerih se bo Kitajska pogovarjala tudi s posadkami na Luni in odpravami na Marsu in Veneri. Satelita Tiandu-1 in -2 sta tako predvidena kot testna satelita pri sestavljanju te mreže. Kitajska si prav tako kot drugi narodi želi s posadko pristati na Luni, na južnem polu Lune si želijo postaviti raziskovalno postajo.

Queqiao-2, ki bo prevzel naloge njegovega predhodnika, se bo utiril v visoko eliptično orbito – 8600 krat 300 km nad površjem Lune. Osem ur naj bi tako zagotavljal komunikacijo. Queqiao-1 sicer še vedno deluje, je pa utirjen v točko L2 v sistemu Luna-Zemlja, to je okoli 70.000 km za Luno.