    Znanoteh

    Kitajska sonda posnela sebe in vse nas

    Plovilo Tianwen 2 je na poti proti asteroidu 469219 Kamo'oalewa ali 2016 HO3.
    Plovilo Tianwen 2, v ozdaju pa naš planet. FOTO: CNSA
    Galerija
    Plovilo Tianwen 2, v ozdaju pa naš planet. FOTO: CNSA
    S. S.
    3. 10. 2025 | 09:52
    3. 10. 2025 | 11:01
    3:37
    A+A-

    Kitajsko vesoljsko plovilo Tianwen 2 za pobiranje vzorca z asteroida je od Zemlje oddaljeno več kot 43 milijonov kilometrov. Na poti proti asteroidu 469219 Kamo'oalewa ali 2016 HO3 se je ozrlo proti domačemu planetu in posnelo fotografijo, na kateri smo vsi, živeči na planetu Zemlja.

    Na fotografiji, ki jo je objavila Kitajska nacionalna vesoljska uprava (CNSA), ne manjka jasno vidna rdeča kitajska zastava, ki je nameščena ob beli kapsuli, v katero bo sonda nabrala vzorec, v ozadju pa je naša modra frnikola.

    Kitajska je sondo Tianwen 2 izstrelila 29. maja letos z raketo Dolgi pohod 3B. To je prvi kitajski poskus, da na Zemljo sonda dostavi neokrnjene vzorce asteroidov. Po podatkih CNSA je sonda v dobrem stanju. »Sonda je uspešno opravila vrsto testov v orbiti, vključno z namestitvijo naprav za vzorčenje in samopreverjanjem elektronskih naprav,« so pojasnili na spletni strani CNSA.

    Preberite še: Kitajski rover pristal na Marsu

    Predvidoma prihodnje poletje bo prispela do asteroida, ki je relativno majhen, širok od 40 do sto metrov. Asteroid 469219 Kamo'oalewa ali 2016 HO3 velja za Zemljin kvazisatelit oziroma kvaziluno. Kvazisatelit je nebesno telo (običajno asteroid), ki kroži okoli Sonca na orbiti, ki je zelo podobna orbiti nekega planeta, vendar pa ni gravitacijsko vezan na planet kot pravi satelit. Zemlja ima sedem takšnih kvazisatelitov, imajo pa jih tudi drugi planeti.

    Plovilo bo nebesno telo preučevalo z 11 instrumenti, vključno s kamerami, spektrometri in radarji, nato pa bo poskušalo pograbiti prgišče s površja in se nato usmerilo nazaj proti Zemlji. Vzorce, ki naj bi jih sonda dostavila konec leta 2027, bodo razdelili med raziskovalce, ki bodo preučili fizikalne lastnosti, kemijsko in mineraloško sestavo ter druge lastnosti. Asteroidi so ostanki iz kaotičnega obdobja, ko se je osončje šele oblikovalo, in tako lahko veliko povedo o nastanku planetov in drugih objektov v naši soseščini.

    Z dostavo vzorcev se odprava še ne bo končala – Tianwen 2 bo namreč le izpustil kapsulo z vzorci, matična sonda pa bo odpotovala proti kometu 311P/PANSTARRS, kjer bo z instrumenti pregledala vesoljski kamen in kitajski vesoljski agenciji poslala kar se da veliko podatkov. Do kometa naj bi kitajska sonda pripotovala okoli leta 2035.

    Kitajska se do zdaj lahko pohvali, da je z lunarno odpravo Chang'e 6 na Zemljo prinesla edinstvene vzorce z oddaljene strani Lune. Sicer pa so vzorce z asteroidov na Zemljo že prinesle japonske in ameriška odprava. Jaxa je s Hajabuso obiskala asteroid Itokawa in pograbila le nekaj delcev, uspešnejša je bila Hajabusa 2, ki je prinesla vzorce asteroida Rjugu, Nasin Osiris-Rex pa je prinesel vzorce asteroida Bennu.

    Novice  |  Znanoteh
    Vesolje

    Asteroid Bennu z vsemi potrebnimi sestavinami za življenje

    Med najbolj zanimivimi odkritji v vzorcu asteroida Bennu so bile aminokisline, ki so osnovni gradniki beljakovin.
    30. 1. 2025 | 08:08
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Kje so naše ladje

    Proti Apofisu, ki bo letel izjemno blizu Zemlje, bi poslali Ramzesa

    Esa načrtuje odpravo za spremljanje asteroida, ki bo leta 2029 zelo blizu Zemlje.
    Saša Senica 17. 7. 2024 | 13:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Osiris Rex

    Končno odtegnili zataknjene vijake

    Ameriški raziskovalci bodo pripravili katalog vseh kamenčkov, dostavljenih z asteroida Bennu.
    Saša Senica 24. 1. 2024 | 19:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Pravila oblačenja v šoli

    Učiteljice v pajkicah, ravnatelji v kavbojkah, učenci v trenirkah

    V Sloveniji so pravila od šole do šole različna, a bolj kot o prepovedih je smiselno govoriti o primernosti.
    Saša Bojc 1. 10. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vrh EU

    Obramba pred ruskimi droni je trčila v prvi zid

    Evropa v težjem varnostnem položaju vse bolj vidi Ukrajino kot prvo linijo svoje obrambe.
    Peter Žerjavič 1. 10. 2025 | 19:15
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Pokojnine

    Kakšna bo pokojnina pri 1800 in 2500 evrih bruto plače

    Ali se je ugodneje upokojiti konec leta 2025 ali v začetku 2026?
    2. 10. 2025 | 11:18
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Uradno tehtanje

    V Dallasu naj bi o Dončiću več let prikrivali resnico

    Kljub izjemni preobrazbi je Luka Dončić uradno težji, kar razkriva, da so v Dallasu leta prikrivali njegovo pravo težo. Jezerniki so zdaj transparentni.
    2. 10. 2025 | 09:22
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Nenačrtovani zastoji prinesejo več milijard izgub

    Številna podjetja se z obratovalnimi zastoji srečujejo večkrat na leto, lahko tudi večdesetkrat na leto.
    Milka Bizovičar 2. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Tehnologija deluje samo, če jo zaposleni podpirajo

    Če je zaposlene strah za službo, če tehnologiji ne zaupajo in ne sodelujejo pri uvedbi v delovne procese, vrednost orodij izpuhti.
    Milka Bizovičar 2. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Poslovna konferenca Zdravje

    Sedenje je enako tveganje za zdravje kot kajenje

    Na področju zdravja lahko država marsikaj naredi, največ pa lahko naredimo sami z lastno odgovornostjo do lastnega zdravja.
    Marjana Kristan Fazarinc 1. 10. 2025 | 14:07
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Pacienti morajo dobiti potrebne, ne pa želene storitve

    Gostje okrogle mize so razpravljali o učinkovitosti v zdravstvu ter kako jo povečati.
    Milka Bizovičar 1. 10. 2025 | 12:14
    Preberite več

    Premium
    Kultura  |  Razno
    Intervju

    Niko R. Kolar: Veliki borec proti človeški pozabi

    Koroška zbirka Nevsakdanjih komunikacij popisuje poglobljena doživetja in spoznanja iz lastnega življenja večinoma na Koroškem
    3. 10. 2025 | 11:00
    Preberite več
