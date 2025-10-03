Kitajska sonda posnela sebe in vse nas

Kitajsko vesoljsko plovilo Tianwen 2 za pobiranje vzorca z asteroida je od Zemlje oddaljeno več kot 43 milijonov kilometrov. Na poti proti asteroidu 469219 Kamo'oalewa ali 2016 HO3 se je ozrlo proti domačemu planetu in posnelo fotografijo, na kateri smo vsi, živeči na planetu Zemlja.

Na fotografiji, ki jo je objavila Kitajska nacionalna vesoljska uprava (CNSA), ne manjka jasno vidna rdeča kitajska zastava, ki je nameščena ob beli kapsuli, v katero bo sonda nabrala vzorec, v ozadju pa je naša modra frnikola.

Kitajska je sondo Tianwen 2 izstrelila 29. maja letos z raketo Dolgi pohod 3B. To je prvi kitajski poskus, da na Zemljo sonda dostavi neokrnjene vzorce asteroidov. Po podatkih CNSA je sonda v dobrem stanju. »Sonda je uspešno opravila vrsto testov v orbiti, vključno z namestitvijo naprav za vzorčenje in samopreverjanjem elektronskih naprav,« so pojasnili na spletni strani CNSA.

Predvidoma prihodnje poletje bo prispela do asteroida, ki je relativno majhen, širok od 40 do sto metrov. Asteroid 469219 Kamo'oalewa ali 2016 HO3 velja za Zemljin kvazisatelit oziroma kvaziluno. Kvazisatelit je nebesno telo (običajno asteroid), ki kroži okoli Sonca na orbiti, ki je zelo podobna orbiti nekega planeta, vendar pa ni gravitacijsko vezan na planet kot pravi satelit. Zemlja ima sedem takšnih kvazisatelitov, imajo pa jih tudi drugi planeti.

Plovilo bo nebesno telo preučevalo z 11 instrumenti, vključno s kamerami, spektrometri in radarji, nato pa bo poskušalo pograbiti prgišče s površja in se nato usmerilo nazaj proti Zemlji. Vzorce, ki naj bi jih sonda dostavila konec leta 2027, bodo razdelili med raziskovalce, ki bodo preučili fizikalne lastnosti, kemijsko in mineraloško sestavo ter druge lastnosti. Asteroidi so ostanki iz kaotičnega obdobja, ko se je osončje šele oblikovalo, in tako lahko veliko povedo o nastanku planetov in drugih objektov v naši soseščini.

Z dostavo vzorcev se odprava še ne bo končala – Tianwen 2 bo namreč le izpustil kapsulo z vzorci, matična sonda pa bo odpotovala proti kometu 311P/PANSTARRS, kjer bo z instrumenti pregledala vesoljski kamen in kitajski vesoljski agenciji poslala kar se da veliko podatkov. Do kometa naj bi kitajska sonda pripotovala okoli leta 2035.

Kitajska se do zdaj lahko pohvali, da je z lunarno odpravo Chang'e 6 na Zemljo prinesla edinstvene vzorce z oddaljene strani Lune. Sicer pa so vzorce z asteroidov na Zemljo že prinesle japonske in ameriška odprava. Jaxa je s Hajabuso obiskala asteroid Itokawa in pograbila le nekaj delcev, uspešnejša je bila Hajabusa 2, ki je prinesla vzorce asteroida Rjugu, Nasin Osiris-Rex pa je prinesel vzorce asteroida Bennu.