Kitajska sonda prepotovala milijardo kilometrov

Kitajska sonda Tianwen-2 je v dobrem letu od izstrelitve prepotovala milijardo kilometrov in prispela k asteroidu 2016 HO3 ali 469219 Kamoʻoalewa, je sporočila kitajska vesoljska agencija. Asteroid bo nekaj časa opazovala – zbirala bo podatke o obliki in sestavi, nato pa pograbila vzorec in ga nato predvidoma prihodnje leto dostavila na Zemljo.

To je prva kitajska misija za pobiranje vzorcev z asteroida. Sondo so izstrelili 28. maja lani iz vesoljskega središča v Xichangu.

Po mnenju strokovnjakov misija Tianwen-2 za Kitajsko predstavlja pomemben mejnik pri dohitevanju Združenih držav in Evrope na področju raziskovanja globokega vesolja – torej onstran Lune. Do zdaj so z asteroida vzorce na Zemljo uspešno prinesle japonske in ameriške odprave.

Asteroidi so kamnita nebesna telesa, ki krožijo okoli Sonca. So ostanki iz časov, ko se je Osončje šele oblikovalo. Asteroid Kamoʻoalewa so 27. aprila 2016 odkrili s program Pan-STARRS v observatoriju Haleakala na Havajih. Asteroid ima premer približno 20 metrov.