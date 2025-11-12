Kitajska ugotavlja, kako rešiti ujete astronavte

Trije kitajski astronavti, ki so zaradi poškodbe vesoljske kapsule ostali ujeti na vesoljski postaji, »so dobro, delajo in živijo normalno«, so sporočili iz kitajske vesoljske agencije. Chen Dong, Chen Zhongrui in Wang Jie so na vesoljsko postajo Tiangong pripotovali aprila letos, 5. novembra bi se morali vrniti na trdna tla, a so povratek preklicali. Ugotovili so namreč, da je njihovo plovilo Shenzhou 20 poškodovano – kot menijo, se je v kapsulo zaletel vesoljski odpadek.

Datum povratka ni določen, tako astronavti kot zemeljske ekipe izvajajo testiranja, da bi ugotovili, kako je s plovilom. Kitajska je, kot ponavadi, zelo skopa s pojasnili: javnosti tako niso povedali, kako velika je škoda na plovilu.

Kitajska bo, kot pišejo pri Scientific American, najverjetneje poslala novo plovilo, da reši astronavte, in tako ne bo uporabila kapsule Shenzhou 21. Pri vesoljskih poletih načeloma velja, da se astronavt na Zemljo vrne s tistim plovilom, s katerim se je v vesolje pripeljal, razen če ne gre za kakšno podaljšano bivanje ali pa da je plovilo poškodovano.

Viri ameriške revije navajajo, da kitajska vesoljska agencija na izstrelišču Jiuquan v puščavi Gobi že pripravlja kapsulo, predvideno za odpravo Shenzhou 22, da jo prazno pošljejo proti postaji. Pri kitajskem oddelku za vesoljske polete posadk (CMSE) so pojasnili, da so »nemudoma sprožili protokole v nujnih primerih, ki so narejeni po načelu: življenje je nad vsem, varnost je na prvem mestu«. Kakšni so ti protokoli, niso pojasnili. Poškodovana kapsula naj bi se nato prazna vrnila na tla.

Wang Jie, Chen Zhongrui in Chen Dong FOTO: Pedro Pardo/AFP

Kitajska vesoljska postaja Tiangong ali Nebeška palača je dolga 55 metrov in široka 39 metrov in je precej manjša od Mednarodne vesoljske postaje, ki se ponaša z dolžino 108 metrov in širino 74 metrov. Tako na Tiangongu, ki okoli Zemlje kroži na višini med 340 in 450 kilometri, lahko biva do šest astronavtov. Kitajska je lastno vesoljsko postajo v orbiti začela sestavljati aprila 2021, ko so izstrelili modul Tianhe, dokončali so jo leto kasneje, stalno pa je naseljena od 5. junija 2022.

Ponavadi jih šest tam biva le kratek čas, ko se ekipe izmenjajo. Zato je zdaj verjetno nekoliko bolj na tesno, vendar je prostora vseeno dovolj. Astronavti tam praviloma bivajo pol leta, zamenjava za posadko Shenzhou 20 v postavi Zhang Lu, Wu Fei, Zhang Hongzhang je na postajo pripotovala 1. novembra (na postajo je posadka prinesla tudi miši). Ekipi sta si kmalu zatem predali poveljstvo in se poslovili, nato pa so odhod posadke Shenzhou 20 preklicali.

31. oktobra so izstrelili odpravo Shenzhou 21 FOTO: Maxim Shemetov/Reuters

Okvare vesoljskih plovil

Nazadnje smo »dramo« z ujetimi astronavti spremljali na Mednarodni vesoljski postaji, ko sta tam zaradi okvare Boeingovega starlinerja za devet mesecev obtičala Nasina astronavta Butch Wilmore in Sunita Williams. Lani poleti sta se na testnem poletu s starlinerjem podala proti postaji, kjer naj bi bivala nekaj dni. Polet je bil namenjen preizkusom delovanja novega vesoljskega plovila, ki pa je že na poti navzgor pokazal več šibkosti in okvar.

Sledilo je večtedensko preverjanje ustreznosti plovila, nazadnje je Nasa odločila, da ni dovolj varno za povratek dveh astronavtov. Nasa je vseskozi ponavljala, da sta astronavta v dobrem stanju in da sta se lepo vklopila v bivanje in delo na postaji. Nazadnje so strokovnjaki odločili, da se bosta Wilmore in Williamsova vrnila s Spacexovo kapsulo dragon.

Nekoliko so preobrnili posadke, tako da sta se v plovilu na postajo pripeljala le Nick Hague in kozmonavt Aleksander Gorbunov, dva sedeža pa sta bila prazna. Posadka se je nato srečno vrnila na Zemljo marca letos. Starliner pa se je prazen vrnil na tla septembra 2024.

Leta 2022 se je podobna poškodba kot kitajskemu plovilu pripetila tudi ruskemu. Decembra tega leta so opazili puščanje hladilne tekočine na sojuzu MS 22. Izkazalo se je, da je v zunanji grelec trčil mikrometeroit (lahko je šlo za vesoljsko smet) in nastala je luknjica s premerom 0,8 milimetra.

Plovilo sojuz MS-22 ni bilo ustrezno za prevoz posadke, tako so februarja poslali nadomestno kapsulo MS-23 in posadka se je nato vrnila na trdna tla septembra 2023. To je pomenilo, da so kozmonavta Sergej Prokopjev in Dimitrij Petelin ter Nasin astronavt Francisco Rubio v vesolju preživeli kar leto dni.