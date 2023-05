Kitajska v vesolje pošilja prvega civilista

Kitajska bo v torek na svojo vesoljsko postajo Tiangong poslala prvega civilista, je danes sporočil tiskovni predstavnik kitajske vesoljske agencije (CMSA).

Doslej so bili namreč vsi kitajski astronavti pripadniki kitajske vojske. Odpravo Shenzhou-16 sestavljajo Jing Haipeng, ki bo poveljnik, Zhu Yangzhu in Gui Haichao, prvi kitajski civilist v orbiti.

Gui Haichao, sicer profesor na pekinški univerzi Beihang, bo med misijo vodil znanstvene poskuse na postaji, je danes dejal tiskovni predstavnik CMSA Lin Xiqiang. Pojasnil je, da bodo poskusi osredotočeni na preučevanje »novih kvantnih pojavov, visokonatančnih vesoljskih časovno-frekvenčnih sistemov, preverjanja splošne teorije relativnosti in izvora življenja«.

»Vedno sem sanjal o tem,« je povedal Gui, ki sicer izhaja iz običajne družine v jugozahodni kitajski provinci Yunnan. Z njegovim poletom v vesolje naj bi Kitajska odprla vrata prihodnjim civilnim odpravam, navaja AFP.

Jing, ki je vojaški pilot, pa bo prvi kitajski astronavt, ki bo v orbito odletel že četrtič. Prvič je poletel leta 2008, nato še leta 2012 in 2016. Za Zhuja in Guija pa bo to prvi polet. Zhu, ki bo v vlogi inženirja, bo poveljniku pomagal pri upravljanju vesoljske postaje in pri več tehnoloških poskusih.

»To je prva posadka, ki je tako raznolika,« je poudaril Lin Xiqiang. Med njimi je kar 20 let razlike, vendar sodelujejo dobro, je dodal Jing na novinarski konferenci. »Smo kot družina,« je povedal.

Plovilo Shenzhou-16 bodo izstrelili jutri ob 9.31 po lokalnem času (3.31 po srednjeevropskem) z izstrelišča Jiuquan. Vsi trije bodo v Zemljini orbiti ostali približno pet mesecev.

Kitajska je v prizadevanjih, da bi v vesolju dohitela ZDA in Rusijo, v svoj vesoljski program v zadnjih letih vložila milijarde evrov in že dosegla nekatere uspehe. ZDA je leta 2011 zaradi domnevnega pomanjkanja preglednosti kitajskega vesoljskega programa prepovedala vstop kitajskim astronavtom na Mednarodno vesoljsko postajo (ISS). Kitajska je zdaj zgradila svojo, ki je sicer precej manjša od ISS. Tudi sicer so v zadnjih letih Kitajci opravili več uspešnih odprav – še vedno deluje njihov robotek na Luni, z Lune so prinesli vzorce, v prvem poskusu se je njihovemu plovilu uspelo utiriti v orbito Marsa in nato na površju sosednjega planeta tudi pristati. Njihovi načrti so velikopotezni, do konca desetletja si želijo, da bi na Luni stal tudi prvi Kitajec.