Kitajska v vesolje poslala doslej najmlajšega astronavta in štiri miši

Trije kitajski astronavti, med njimi najmlajši v zgodovini kitajskega vesoljskega programa, so danes zjutraj uspešno prispeli na vesoljsko postajo Tiangong. Ob njih so v orbito poslali tudi štiri miši za prve poskuse na glodavcih v vesolju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vesoljsko plovilo je na postaji Tiangong pristalo približno tri ure in pol po izstrelitvi z izstrelišča Jiuquan v puščavi Gobi na severozahodu Kitajske.

Posadko, ki je odpotovala v vesolje, vodi poveljnik misije in vesoljski pilot Zhang Lu. V posadki sta še 32-letni inženir Wu Fei, najmlajši kitajski astronavt doslej, ter Zhang Hongzhang. Ob prvem poletu v vesolje je Wu novinarjem dejal, da se počuti "neizmerno srečnega".

FOTO: Hector Retamal/AFP

Na krovu so bile tudi štiri miši - dva samca in dve samici - ki bodo del prvih kitajskih poskusov na živalih v orbiti. Poleg znanstvenih raziskav bo posadka opravila še vesoljske sprehode in na zunanji del postaje Tiangong namestila ščite proti vesoljskim odpadkom.

Postaja Tiangong, na kateri se vsakih šest mesecev izmenjujejo trije člani posadke, velja za osrednji dosežek kitajskega vesoljskega programa, v katerega je država vložila milijarde dolarjev, navaja AFP. Kitajska načrtuje, da bo do konca desetletja izvedla prvo misijo s posadko na Luno in kasneje tam vzpostavila tudi stalno bazo.