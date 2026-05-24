Kitajski astronavt bo v vesolju eno leto

Kitajska bo, predvidoma danes popoldne, izstrelila novo posadko, ki bo odpotovala na kitajsko vesoljsko postajo Tiangong. Vesoljska raketa dolgi pohod 2F bo v nizkozemeljsko orbito z izstrelišča Jiuquan v puščavi Gobi ponesla odpravo Shenzhou 23, ki jo sestavljajo poveljnik Zhu Yangzhu, pilot Zhang Zhiyuan in specialistka odprave Lai Ka-ying. Zhu Yangzhu bo tokrat na postajo poletel drugič, potem ko je tam že bival leta 2023, za preostala dva astronavta je to prvo potovanje v orbito.

Lai Ka-ying bo postala prva astronavtka iz Hongkonga, ki bo poletela v vesolje. Preden so jo leta 2024 izbrali za astronavtko, je bila zaposlena pri hongkonški policiji. Posebnost odprave je tudi ta, da bo eden izmed omenjene trojice na postaji ostal kar eno leto. Medtem ko so že številni ruski in ameriški astronavti že bivali v vesolju eno leto, do zdaj še noben kitajski astronavt ni skupno na Tiangongu bival toliko časa.

Pri kitajski vesoljski agenciji niso povedali, katerega od trojice bo doletela ta naloga, pojasnili so le, da sta tako pilot kot specialistka odprave sposobna v mikrotežnosti opraviti svojo nalogo – iz česar se razume, da bo podaljšanje bivanje doletelo enega izmed njiju. To sovpada z načrti za prihodnjo odpravo Shenzhou 24, navajajo pri space.com. Izstrelitev te se pričakuje čez pol leta, na krovu pa bo pakistanski astronavt, ki bo na Tiangongu bival le nekaj dni, domov se bo vrnil s kapsulo Shenzhou 23.

Na krovu kitajske vesoljske postaje astronavte čakajo Zhang Lu, Wu Fei in Zhang Hongzhang, ki končujejo s svojo podaljšano – sedemmesečno odpravo Shenzhou 21. Na Zemljo se bodo vrnili konec meseca. Kitajska je konec lanskega leta doživela prvi resnejši zaplet, ko je vesoljska smet poškodovala plovilo Shenzhou 20. Posadka je tako sedla v plovilo Shenzhou 21 in se srečno vrnila na trdna tla novembra, poškodovano plovilo pa je prazno pripotovalo na Zemljo januarja letos. Kitajska je medtem za astronavte poslala nadomestno kapsulo Shenzhou 22. Nova kapsula Shenzhou 23 ima ojačana okna, da bi se izognili poškodbam ob morebitnem trku s smetmi, ki jih je v orbitah vse več.

Enajstega maja je kitajska na postajo poslala tudi sveže zaloge – tovorna kapsula Tianzhou 10 je astronavtom dostavila sedem ton hrane in drugih potrebščin.